Ten zalew jesienią zachwyca. Niesamowity widok na Łysicę i Radostową

Malownicza sceneria w Dolinie Wilkowskiej

Zalew w Ciekotach znajduje się w gminie Masłów, w powiecie kieleckim, zaledwie kilkanaście kilometrów na wschód od Kielc. Ten zbiornik retencyjny, utworzony na rzece Lubrzance, leży w Dolinie Wilkowskiej, bezpośrednio u podnóża góry Radostowej. Kiedy liście na otaczających brzeg drzewach i w pobliskich zagajnikach przybierają intensywne odcienie żółci, pomarańczu i miedzi, cały akwen zyskuje wyjątkową oprawę krajobrazową.

Przechadzka brzegiem akwenu oferuje rozległą panoramę na charakterystyczne wzniesienia Pasma Masłowskiego i Łysogór. Z pomostu oraz dobrze utrzymanej ścieżki spacerowej biegnącej przy wodzie doskonale widać zalesiony stok Radostowej, a przy przejrzystym powietrzu także wyłaniający się w oddali, piramidalny sylwet Łysicy – najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich. Poza sezonem letnim panuje tu kameralny klimat, a gładka tafla zbiornika działa jak naturalne lustro, w którym odbijają się barwne drzewa i obłoki.

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Kultura i szlaki turystyczne na Żeromszczyźnie

Okolice zalewu są głęboko zakorzenione w polskiej historii i literaturze. Cały ten obszar nosi nazwę Żeromszczyzny, na pamiątkę Stefana Żeromskiego, którego rodzice dzierżawili tutejszy majątek. Pisarz spędził w Ciekotach lata dzieciństwa i wczesnej młodości, a tutejszy krajobraz uwiecznił na kartach swoich powieści. Górującą nad wsią Radostową nazwał nawet swoją „Górą Domową”.

Tuż nad brzegiem wody usytuowany jest kompleks edukacyjno-kulturalny, na który składa się nowoczesny budynek Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” oraz odtworzony XIX-wieczny dworek szlachecki. Wokół obiektów rozciąga się zagospodarowany teren z alejkami spacerowymi, amfiteatrem plenerowym i drewnianym pomostem rekreacyjnym. Przez Ciekoty przebiegają liczne trasy turystyczne, w tym niebieski szlak pieszy z Wąchocka do Cedzyny, czerwony Główny Szlak Świętokrzyski oraz szlaki rowerowe, co pozwala połączyć spokojny spacer nad zalewem z dłuższą wycieczką po szlakach.

Praktyczny pomysł na jesienne spacery

Dojazd do Ciekot z Kielc czy sąsiednich miejscowości gminnych jest prosty i wygodny – docierają tu autobusy podmiejskiej komunikacji kieleckiej, a przy akwenie przygotowano dogodne parkingi dla kierowców. Z kolei turystom preferującym wycieczki na dwóch kółkach „Szklany Dom” udostępnia wypożyczalnia rowerów. Jesienne spacery nad zalewem w Ciekotach to doskonała propozycja dla każdego, kto pragnie nacieszyć się urokiem i spokojem Gór Świętokrzyskich bez konieczności planowania skomplikowanych wypraw.

Plan wycieczki. Jesiennym szlakiem Żeromskiego z Ciekot na Łysicę

Punkt startowy i końcowy: Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach (bezpłatny Punkt Informacji Turystycznej, parking i wypożyczalnia rowerów).

Wariant 1: Krótki spacer na Radostową – „Górę Domową” Żeromskiego

Dystans w dwie strony: ok. 5,2 km

ok. 5,2 km Czas przejścia: ok. 2 godziny

ok. 2 godziny Suma podejść: ok. 181 m

ok. 181 m Trudność: Łatwa / Średnia (podejście leśnym stokiem)

Łatwa / Średnia (podejście leśnym stokiem) Start z Ciekot: Wycieczkę rozpoczynamy przy dworku i zalewie w Ciekotach. Kierujemy się ścieżką w stronę podejścia pod las.

Wycieczkę rozpoczynamy przy dworku i zalewie w Ciekotach. Kierujemy się ścieżką w stronę podejścia pod las. Podejście na Radostową (451 m n.p.m.): Szlak prowadzi północnym, zalesionym stokiem wzniesienia. Wchodzimy na czerwony Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego .

Szlak prowadzi północnym, zalesionym stokiem wzniesienia. Wchodzimy na czerwony . Szczyt Radostowej: Na zalesionym wierzchołku znajduje się drogowskaz z kodem QR, pozostałości dawnej wieży triangulacyjnej, pamiątkowy drewniany krzyż z 2018 roku oraz wiata turystyczna, idealna na krótki odpoczynek.

Na zalesionym wierzchołku znajduje się drogowskaz z kodem QR, pozostałości dawnej wieży triangulacyjnej, pamiątkowy drewniany krzyż z 2018 roku oraz wiata turystyczna, idealna na krótki odpoczynek. Powrót: Schodzimy tą samą trasą do Ciekot, skąd roztacza się rozległy widok na panoramę Gór Świętokrzyskich.

Wariant 2: Całodniowa wyprawa graniowa – z Ciekot przez Wymyśloną i Świętą Katarzynę na Łysicę

Dystans w jedną stronę: ok. 10–11 km

ok. 10–11 km Czas przejścia: ok. 3,5–4 godziny (w jedną stronę)

ok. 3,5–4 godziny (w jedną stronę) Trudność: Średnia

Średnia Etap I: Ciekoty – Radostowa (451 m n.p.m.) Początek jak w Wariancie 1 – podejście z Ciekot na szczyt Radostowej czerwonym szlakiem.

Początek jak w Wariancie 1 – podejście z Ciekot na szczyt Radostowej czerwonym szlakiem. Etap II: Radostowa – Góra Wymyślona – Święta Katarzyna (ok. 7,3 km) Mijając szczyt Radostowej, kontynuujemy wędrówkę czerwonym szlakiem na wschód. Mijamy malowniczą Górę Wymyśloną i schodzimy do urokliwej wsi Święta Katarzyna , położonej na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Mijając szczyt Radostowej, kontynuujemy wędrówkę czerwonym szlakiem na wschód. Mijamy malowniczą i schodzimy do urokliwej wsi , położonej na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Etap III: Święta Katarzyna – Łysica (614 m n.p.m.) Ze Świętej Katarzyny wchodzimy na teren Parku Narodowego, idąc przez zabytkową Puszczę Jodłową . Czerwony szlak doprowadzi nas bezpośrednio na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę z charakterystycznym gołoborzem.

Ze Świętej Katarzyny wchodzimy na teren Parku Narodowego, idąc przez zabytkową . Czerwony szlak doprowadzi nas bezpośrednio na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – z charakterystycznym gołoborzem. Opcje powrotu do Ciekot: Pieszo: Powrót niebieskim Literackim Szlakiem Rowerowym ze Świętej Katarzyny bezpośrednio do Ciekot (ok. 5,55 km). Rowerowo: W Centrum „Szklany Dom” w Ciekotach można wypożyczyć rower i pokonać tę trasę na dwóch kółkach.

