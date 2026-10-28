W Świętokrzyskiem powstanie nowa wieża widokowa. Kultowe miejsce zmieni się nie do poznania

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-28 9:45

Góry Świętokrzyskie zyskają nową, wyjątkową przestrzeń rekreacyjną. W miejscowości Witosławice na terenie gminy Waśniów, tuż u podnóża tajemniczej Góry Witosławskiej, planowana jest budowa nowoczesnego Punktu Obsługi Turystów. Inwestycja opiewająca na kwotę ponad 3,4 mln zł otrzymała unijne dofinansowanie w wysokości ponad 2,25 mln zł. To przedsięwzięcie ma szansę stać się nowym magnesem dla miłośników turystyki pieszej, rowerowej oraz weekendowego wypoczynku.

Wielopoziomowa wieża i panorama Gór Świętokrzyskich

Głównym punktem nowej infrastruktury będzie wielopoziomowa wieża widokowa o konstrukcji stalowo-drewnianej, z której odwiedzający będą mogli podziwiać malowniczą panoramę okolicznych terenów oraz zielone wzniesienia Pasma Jeleniowskiego.

Projekt został zaplanowany w sposób kompleksowy, łącząc walory widokowe z wygodnym zapleczem dla podróżnych i rowerzystów:

  • Strefa rekreacyjna: klimatyczne wiaty piknikowe, wyznaczone miejsce na ognisko oraz specjalna przestrzeń przeznaczona pod namioty.
  • Infrastruktura parkingowa i dostępność: nowy parking na 8 stanowisk, bezpieczny zjazd oraz odpowiednio przygotowane dojścia piesze.
  • Udogodnienia dla cyklistów: nowoczesne stojaki na rowery, ułatwiające postój na trasach wycieczkowych.
  • Zaplecze techniczne: w tym m.in. profesjonalny punkt czerpania wody.
Drewniana Kaplica na Górze Witosławskiej w otoczeniu paproci i drzew. O nowej wieży widokowej przeczytasz na Eska Starachowice.
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Część większego projektu – „Żelazne Doliny”

Powstający Punkt Obsługi Turystów w Witosławicach wpisuje się w szerszą strategię rozwoju regionalnego. Inwestycja jest realizowana w ramach strategicznego przedsięwzięcia „Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny”, powiązanego z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Miasta Północy. Celem projektu jest eksponowanie walorów historycznych, przemysłowych i przyrodniczych tej części województwa świętokrzyskiego.

Góra Witosławska – zabytkowa kaplica, źródełko i legendy

Nowa wieża widokowa stanie w sąsiedztwie miejsca o wyjątkowym znaczeniu historycznym i kulturowym. Góra Witosławska (491 m n.p.m.), będąca wysuniętym szczytem Pasma Jeleniowskiego, od stuleci owiana jest tajemnicami i podaniami.

Miejscowość i sama góra słyną przede wszystkim z zabytkowej drewnianej Kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego, której najstarsza część – prezbiterium – pochodzi z XVIII wieku. Co roku, w Zielone Świątki, odbywają się tu tłumne odpusty przyciągające rzesze wiernych i turystów z całego regionu.

Tuż obok kaplicy bije cudowne źródełko z XVIII-wieczną figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem, któremu tradycja przypisuje właściwości uzdrawiania chorób oczu. Dzieje góry wiążą się również z barwną historią z XVIII wieku, kiedy to w leśnych ostępach ufortyfikowaną pustelnię założył Antoni Jaczewicz – słynny samozwańczy uzdrowiciel.

Dzięki nowej inwestycji to niezwykłe miejsce w gminie Waśniów zyska nowoczesną oprawę, stając się jeszcze bardziej dostępne i atrakcyjne dla turystów.

Już wkrótce to malownicze miejsce zmieni się dla turystów i stanie się świetnym punktem na weekendowe wypady - informuje Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Na budowę nowoczesnego Punktu Obsługi Turystów w Witosławicach przyznano ponda 2,25 mln zł unijnego dofinansowania.

Co jeszcze obejmuje szlak „Żelazne Doliny”?

Projekt zintegrowany „Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny”, realizowany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, to szeroko zakrojona inicjatywa obejmująca kilkanaście samorządów oraz partnerów z regionu.

Oprócz Punktu Obsługi Turystów w Witosławicach (gmina Waśniów), na wykazie przedsięwzięć w ramach szlaku znajdują się m.in.:

  • Gmina Kunów: Utworzenie drugiego etapu Muzeum na otwartym powietrzu w Nietulisku Dużym.
  • Gmina Ćmielów: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego Topiołki oraz budowa Porcelanowego Placu Zabaw na Rynku w Ćmielowie (w ramach szlaku Topiołki – Zamek Ćmielów).
  • Gmina Bliżyn: Utworzenie punktów obsługi turysty w miejscowościach Mroczków, Gostków, Kopcie i Sołtyków oraz budowa muzeum żywego garncarstwa w Rędocinie.
  • Gmina Starachowice & ZHP Chorągiew Kielecka: Budowa tężni przy Parku Kultury w Starachowicach, uzupełnienie infrastruktury w centrum turystycznym Lubianka oraz modernizacja budynku gastronomii w ośrodku harcerskim nad Lubianką.
  • Gmina Ostrowiec Świętokrzyski: Rewitalizacja ośrodka turystycznego Gutwin.
  • Gminy Mirzec i Wąchock: Utworzenie szlaku turystycznego łączącego centrum Mirca ze zbiornikiem wodnym w Wąchocku.
  • Gmina Bałtów: Budowa sieci altan przeznaczonych do obsługi ruchu turystycznego.
  • Gmina Suchedniów: Zagospodarowanie terenu wokół lokalnego zbiornika wodnego.
  • Gmina Bodzechów: Utworzenie punktu obsługi turystów w miejscowości Szewna.
  • Gmina Brody: Budowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od Rudy do Brodów.
  • Pozostałe gminy partnerskie: Działania związane ze szlakiem realizowane są również na terenie gmin Końskie, Skarżysko-Kamienna oraz Stąporków.
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