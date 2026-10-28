W Świętokrzyskiem powstanie nowa wieża widokowa. Kultowe miejsce zmieni się nie do poznania

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Wielopoziomowa wieża i panorama Gór Świętokrzyskich
Głównym punktem nowej infrastruktury będzie wielopoziomowa wieża widokowa o konstrukcji stalowo-drewnianej, z której odwiedzający będą mogli podziwiać malowniczą panoramę okolicznych terenów oraz zielone wzniesienia Pasma Jeleniowskiego.
Projekt został zaplanowany w sposób kompleksowy, łącząc walory widokowe z wygodnym zapleczem dla podróżnych i rowerzystów:
- Strefa rekreacyjna: klimatyczne wiaty piknikowe, wyznaczone miejsce na ognisko oraz specjalna przestrzeń przeznaczona pod namioty.
- Infrastruktura parkingowa i dostępność: nowy parking na 8 stanowisk, bezpieczny zjazd oraz odpowiednio przygotowane dojścia piesze.
- Udogodnienia dla cyklistów: nowoczesne stojaki na rowery, ułatwiające postój na trasach wycieczkowych.
- Zaplecze techniczne: w tym m.in. profesjonalny punkt czerpania wody.
Część większego projektu – „Żelazne Doliny”
Powstający Punkt Obsługi Turystów w Witosławicach wpisuje się w szerszą strategię rozwoju regionalnego. Inwestycja jest realizowana w ramach strategicznego przedsięwzięcia „Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny”, powiązanego z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Miasta Północy. Celem projektu jest eksponowanie walorów historycznych, przemysłowych i przyrodniczych tej części województwa świętokrzyskiego.
Góra Witosławska – zabytkowa kaplica, źródełko i legendy
Nowa wieża widokowa stanie w sąsiedztwie miejsca o wyjątkowym znaczeniu historycznym i kulturowym. Góra Witosławska (491 m n.p.m.), będąca wysuniętym szczytem Pasma Jeleniowskiego, od stuleci owiana jest tajemnicami i podaniami.
Miejscowość i sama góra słyną przede wszystkim z zabytkowej drewnianej Kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego, której najstarsza część – prezbiterium – pochodzi z XVIII wieku. Co roku, w Zielone Świątki, odbywają się tu tłumne odpusty przyciągające rzesze wiernych i turystów z całego regionu.
Tuż obok kaplicy bije cudowne źródełko z XVIII-wieczną figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem, któremu tradycja przypisuje właściwości uzdrawiania chorób oczu. Dzieje góry wiążą się również z barwną historią z XVIII wieku, kiedy to w leśnych ostępach ufortyfikowaną pustelnię założył Antoni Jaczewicz – słynny samozwańczy uzdrowiciel.
Dzięki nowej inwestycji to niezwykłe miejsce w gminie Waśniów zyska nowoczesną oprawę, stając się jeszcze bardziej dostępne i atrakcyjne dla turystów.
Już wkrótce to malownicze miejsce zmieni się dla turystów i stanie się świetnym punktem na weekendowe wypady - informuje Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Na budowę nowoczesnego Punktu Obsługi Turystów w Witosławicach przyznano ponda 2,25 mln zł unijnego dofinansowania.
Co jeszcze obejmuje szlak „Żelazne Doliny”?
Projekt zintegrowany „Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny”, realizowany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, to szeroko zakrojona inicjatywa obejmująca kilkanaście samorządów oraz partnerów z regionu.
Oprócz Punktu Obsługi Turystów w Witosławicach (gmina Waśniów), na wykazie przedsięwzięć w ramach szlaku znajdują się m.in.:
- Gmina Kunów: Utworzenie drugiego etapu Muzeum na otwartym powietrzu w Nietulisku Dużym.
- Gmina Ćmielów: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego Topiołki oraz budowa Porcelanowego Placu Zabaw na Rynku w Ćmielowie (w ramach szlaku Topiołki – Zamek Ćmielów).
- Gmina Bliżyn: Utworzenie punktów obsługi turysty w miejscowościach Mroczków, Gostków, Kopcie i Sołtyków oraz budowa muzeum żywego garncarstwa w Rędocinie.
- Gmina Starachowice & ZHP Chorągiew Kielecka: Budowa tężni przy Parku Kultury w Starachowicach, uzupełnienie infrastruktury w centrum turystycznym Lubianka oraz modernizacja budynku gastronomii w ośrodku harcerskim nad Lubianką.
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski: Rewitalizacja ośrodka turystycznego Gutwin.
- Gminy Mirzec i Wąchock: Utworzenie szlaku turystycznego łączącego centrum Mirca ze zbiornikiem wodnym w Wąchocku.
- Gmina Bałtów: Budowa sieci altan przeznaczonych do obsługi ruchu turystycznego.
- Gmina Suchedniów: Zagospodarowanie terenu wokół lokalnego zbiornika wodnego.
- Gmina Bodzechów: Utworzenie punktu obsługi turystów w miejscowości Szewna.
- Gmina Brody: Budowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od Rudy do Brodów.
- Pozostałe gminy partnerskie: Działania związane ze szlakiem realizowane są również na terenie gmin Końskie, Skarżysko-Kamienna oraz Stąporków.