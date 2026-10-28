W Świętokrzyskiem powstanie nowa wieża widokowa. Kultowe miejsce zmieni się nie do poznania

Wielopoziomowa wieża i panorama Gór Świętokrzyskich

Głównym punktem nowej infrastruktury będzie wielopoziomowa wieża widokowa o konstrukcji stalowo-drewnianej, z której odwiedzający będą mogli podziwiać malowniczą panoramę okolicznych terenów oraz zielone wzniesienia Pasma Jeleniowskiego.

Projekt został zaplanowany w sposób kompleksowy, łącząc walory widokowe z wygodnym zapleczem dla podróżnych i rowerzystów:

Strefa rekreacyjna : klimatyczne wiaty piknikowe , wyznaczone miejsce na ognisko oraz specjalna przestrzeń przeznaczona pod namioty .

: klimatyczne , wyznaczone oraz specjalna . Infrastruktura parkingowa i dostępność : nowy parking na 8 stanowisk , bezpieczny zjazd oraz odpowiednio przygotowane dojścia piesze.

: nowy , bezpieczny zjazd oraz odpowiednio przygotowane dojścia piesze. Udogodnienia dla cyklistów : nowoczesne stojaki na rowery , ułatwiające postój na trasach wycieczkowych.

: nowoczesne , ułatwiające postój na trasach wycieczkowych. Zaplecze techniczne: w tym m.in. profesjonalny punkt czerpania wody.

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Część większego projektu – „Żelazne Doliny”

Powstający Punkt Obsługi Turystów w Witosławicach wpisuje się w szerszą strategię rozwoju regionalnego. Inwestycja jest realizowana w ramach strategicznego przedsięwzięcia „Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny”, powiązanego z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Miasta Północy. Celem projektu jest eksponowanie walorów historycznych, przemysłowych i przyrodniczych tej części województwa świętokrzyskiego.

Góra Witosławska – zabytkowa kaplica, źródełko i legendy

Nowa wieża widokowa stanie w sąsiedztwie miejsca o wyjątkowym znaczeniu historycznym i kulturowym. Góra Witosławska (491 m n.p.m.), będąca wysuniętym szczytem Pasma Jeleniowskiego, od stuleci owiana jest tajemnicami i podaniami.

Miejscowość i sama góra słyną przede wszystkim z zabytkowej drewnianej Kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego, której najstarsza część – prezbiterium – pochodzi z XVIII wieku. Co roku, w Zielone Świątki, odbywają się tu tłumne odpusty przyciągające rzesze wiernych i turystów z całego regionu.

Tuż obok kaplicy bije cudowne źródełko z XVIII-wieczną figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem, któremu tradycja przypisuje właściwości uzdrawiania chorób oczu. Dzieje góry wiążą się również z barwną historią z XVIII wieku, kiedy to w leśnych ostępach ufortyfikowaną pustelnię założył Antoni Jaczewicz – słynny samozwańczy uzdrowiciel.

Dzięki nowej inwestycji to niezwykłe miejsce w gminie Waśniów zyska nowoczesną oprawę, stając się jeszcze bardziej dostępne i atrakcyjne dla turystów.

Już wkrótce to malownicze miejsce zmieni się dla turystów i stanie się świetnym punktem na weekendowe wypady - informuje Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Na budowę nowoczesnego Punktu Obsługi Turystów w Witosławicach przyznano ponda 2,25 mln zł unijnego dofinansowania.

Co jeszcze obejmuje szlak „Żelazne Doliny”?

Projekt zintegrowany „Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny”, realizowany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, to szeroko zakrojona inicjatywa obejmująca kilkanaście samorządów oraz partnerów z regionu.

Oprócz Punktu Obsługi Turystów w Witosławicach (gmina Waśniów), na wykazie przedsięwzięć w ramach szlaku znajdują się m.in.:

Gmina Kunów : Utworzenie drugiego etapu Muzeum na otwartym powietrzu w Nietulisku Dużym.

: Utworzenie drugiego etapu Muzeum na otwartym powietrzu w Nietulisku Dużym. Gmina Ćmielów : Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego Topiołki oraz budowa Porcelanowego Placu Zabaw na Rynku w Ćmielowie (w ramach szlaku Topiołki – Zamek Ćmielów).

: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego Topiołki oraz budowa na Rynku w Ćmielowie (w ramach szlaku Topiołki – Zamek Ćmielów). Gmina Bliżyn : Utworzenie punktów obsługi turysty w miejscowościach Mroczków, Gostków, Kopcie i Sołtyków oraz budowa muzeum żywego garncarstwa w Rędocinie .

: Utworzenie punktów obsługi turysty w miejscowościach Mroczków, Gostków, Kopcie i Sołtyków oraz budowa . Gmina Starachowice & ZHP Chorągiew Kielecka : Budowa tężni przy Parku Kultury w Starachowicach, uzupełnienie infrastruktury w centrum turystycznym Lubianka oraz modernizacja budynku gastronomii w ośrodku harcerskim nad Lubianką.

: Budowa tężni przy Parku Kultury w Starachowicach, uzupełnienie infrastruktury w centrum turystycznym Lubianka oraz modernizacja budynku gastronomii w ośrodku harcerskim nad Lubianką. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski : Rewitalizacja ośrodka turystycznego Gutwin .

: Rewitalizacja ośrodka turystycznego . Gminy Mirzec i Wąchock : Utworzenie szlaku turystycznego łączącego centrum Mirca ze zbiornikiem wodnym w Wąchocku.

: Utworzenie szlaku turystycznego łączącego centrum Mirca ze zbiornikiem wodnym w Wąchocku. Gmina Bałtów : Budowa sieci altan przeznaczonych do obsługi ruchu turystycznego.

: Budowa sieci altan przeznaczonych do obsługi ruchu turystycznego. Gmina Suchedniów : Zagospodarowanie terenu wokół lokalnego zbiornika wodnego.

: Zagospodarowanie terenu wokół lokalnego zbiornika wodnego. Gmina Bodzechów : Utworzenie punktu obsługi turystów w miejscowości Szewna.

: Utworzenie punktu obsługi turystów w miejscowości Szewna. Gmina Brody : Budowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od Rudy do Brodów.

: Budowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od Rudy do Brodów. Pozostałe gminy partnerskie: Działania związane ze szlakiem realizowane są również na terenie gmin Końskie, Skarżysko-Kamienna oraz Stąporków.