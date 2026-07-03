Wyniki egzaminu ósmoklasistów w Starachowicach

Emocje po tegorocznym egzaminie ósmoklasisty powoli opadają, ustępując miejsca twardym danym. Wyniki szkół podstawowych w Starachowicach i powiecie starachowickim pokazują spore zróżnicowanie – od placówek, które osiągnęły średnie powyżej 80%, po te, gdzie tegoroczny arkusz sprawił uczniom niemałe trudności.

Oto zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty, przygotowane na podstawie najnowszych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla szkół z powiatu starachowickiego.

Najlepsi w mieście. Egzamin ósmoklasisty 2026 w Starachowicach

W samym mieście Starachowice rywalizacja była bardzo wyrównana, ale na prowadzenie wysuwają się dwie placówki. Liderem pod względem wyniku z języka polskiego została Szkoła Podstawowa nr 1, gdzie uczniowie osiągnęli średnio aż 75%. Szkoła ta zanotowała również solidne wyniki z matematyki (54%) i języka angielskiego (77%). Jeśli jednak spojrzymy na przedmioty ścisłe i języki obce, bezkonkurencyjna okazała się Społeczna Szkoła Podstawowa STO. Jej uczniowie wywalczyli najwyższe w mieście wyniki z: matematyki – 67% i języka angielskiego – 85%. Z języka polskiego zdobyli natomiast wysokie 72%

Warto również wyróżnić Szkołę Podstawową nr 13, która przy dużej liczbie zdających (ponad 60 osób) utrzymała bardzo dobre wyniki: 68% z polskiego i 77% z angielskiego

Szczegółowe zestawienie wszystkich placówek ujętych w oficjalnych danych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego Język polski: 75% Matematyka: 54% Język angielski: 77%

im. Jana Kochanowskiego Język polski: 75% Matematyka: 54% Język angielski: 77% Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte Język polski: 60% Matematyka: 57% Język angielski: 81%

im. Obrońców Westerplatte Język polski: 60% Matematyka: 57% Język angielski: 81% Szkoła Podstawowa nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej Język polski: 62% Matematyka: 54% Język angielski: 68%

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej Język polski: 62% Matematyka: 54% Język angielski: 68% Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów Język polski: 60% Matematyka: 50% Język angielski: 67%

z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów Język polski: 60% Matematyka: 50% Język angielski: 67% Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” Język polski: 59% Matematyka: 46% Język angielski: 76%

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” Język polski: 59% Matematyka: 46% Język angielski: 76% Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika Język polski: 58% Matematyka: 45% Język angielski: 70%

im. Mikołaja Kopernika Język polski: 58% Matematyka: 45% Język angielski: 70% Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego Język polski: 68% Matematyka: 54% Język angielski: 77%

im. Kornela Makuszyńskiego Język polski: 68% Matematyka: 54% Język angielski: 77% Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego Język polski: 72% Matematyka: 67% Język angielski: 85%

Jak wypadł powiat? Najlepsze szkoły w regionie

Wyniki w gminach powiatu starachowickiego pokazują, że mniejsze szkoły potrafią osiągać rewelacyjne rezultaty, często przewyższające te z miasta.

Gmina Pawłów – rekordziści z polskiego. To tutaj padł najwyższy wynik w całym zestawieniu z języka polskiego. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach osiągnęła średnią 78%. Świetnie wypadły też Jadowniki, gdzie uczniowie zdobyli 71% z polskiego, aż 71% z matematyki i 81% z angielskiego.

To tutaj padł najwyższy wynik w całym zestawieniu z języka polskiego. Świetnie wypadły też gdzie uczniowie zdobyli 71% z polskiego, aż i 81% z angielskiego. Gmina Brody – mistrzowie angielskiego. Jeśli szukamy liderów językowych, musimy zajrzeć do Krynek. PSP w Krynkach zanotowała oszałamiający wynik 89% z języka angielskiego. Bardzo dobrze poradziła sobie także szkoła w Stawie Kunowskim (polski – 76%, angielski – 79%).

Jeśli szukamy liderów językowych, musimy zajrzeć do Krynek. Bardzo dobrze poradziła sobie także szkoła w (polski – 76%, angielski – 79%). Gmina Mirzec – matematyczne talenty. W gminie Mirzec na szczególną uwagę zasługuje Szkoła Podstawowa w Małyszynie , która osiągnęła najlepszy wynik z matematyki w całym powiecie – aż 73%. Wysoko uplasowała się także szkoła w Osinach z wynikiem 72% z języka polskiego i 69% z matematyki.

W gminie Mirzec na szczególną uwagę zasługuje , która osiągnęła najlepszy wynik z matematyki w całym powiecie – Wysoko uplasowała się także szkoła w Osinach z wynikiem 72% z języka polskiego i 69% z matematyki. Gmina Wąchock. W tej gminie najlepiej poradziła sobie Szkoła Podstawowa w Parszowie, uzyskując 72% z języka polskiego, 62% z matematyki oraz 79% z języka angielskiego.

Podsumowując, tegoroczne egzaminy pokazały bardzo wysoki poziom nauczania w całym powiecie starachowickim, a liderzy poszczególnych przedmiotów są rozproszeni po różnych gminach, co świadczy o świetnej pracy nauczycieli i uczniów w całym regionie.

Wyniki te będą teraz kluczowe dla ósmoklasistów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy powodzenia w dostaniu się do wymarzonych liceów i techników!