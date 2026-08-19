Sentymentalna podróż w czasie w Starachowicach. Nadchodzi III Zlot Zabytkowych Autobusów i wyjątkowy jubileusz

Zabytkowe autobusy i 70-lecie komunikacji miejskiej w Starachowicach

Jednym z punktów tegorocznej imprezy będzie świętowanie okrągłej, 70. rocznicy powstania komunikacji miejskiej w Starachowicach. Z tej okazji organizatorzy przygotowują szereg atrakcji, które pozwolą uczestnikom z bliska przyjrzeć się historycznym pojazdom i poznać kulisy codziennej pracy kierowców.

III Zlot Zabytkowych Autobusów w Starachowicach. Wyjątkowa atrakcja dla całych rodzin

III Zlot Autobusów Zabytkowych to propozycja nie tylko dla zagorzałych fanów dawnej motoryzacji, ale również świetny pomysł na rodzinne spędzenie ostatniego weekendu wakacji. Wydarzenie stwarza idealną okazję do pamiątkowych fotografii, międzypokoleniowych wspomnień oraz spaceru w wyjątkowej oprawie. Jak co roku nie zabraknie parady ulicami miasta, a w związku z 70-leciem komunikacji miejskiej w Starachowicach, przygotowany zostanie urodzinowy tort.

Na tereny zielone MOSiR-u, gdzie przez dwa dni zapowiada się szereg atrakcji dowiozą uczestników autobusy... tym razem zabytkowe. W ramach III Zlotu Autobusów Zabytkowych świętować będziemy 70 lat komunikacji miejskiej w Starachowicach - start 29 sierpnia od godz. 13.30. W programie linie specjalne, zwiedzanie zajezdni ZEC, wystawa, parada autobusów i jubileuszowy tort - zapowiada Prezydent Marek Materek.

Dni Starachowic 2026. III Zlot Autobusów Zabytkowych

Na mieszkańców oraz turystów czekać będą:

Wyjątkowe linie specjalne obsługiwane przez historyczne pojazdy,

Przejażdżki retro-autobusami po najciekawszych zakątkach Starachowic,

Tradycyjna wystawa statyczna, gdzie z bliska będzie można przyjrzeć się legendom motoryzacji i zajrzeć do kabiny kierowcy,

Wielka parada ulicami miasta, która bez wątpienia zablokuje obiektywy aparatów wszystkich fotoreporterów.

II Zlot Zabytkowych Autobusów w Starachowicach. Zdjęcia

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Dni Starachowic 2026. Jak będą kursować linie specjalne?

Jak co roku na Terenach Zielonych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach, nie zabraknie występów gwiazd muzyki. Podczas Dni Starachowic 2026, 29 i 30 sierpnia wystąpią: Muniek Staszczyk z zespołem T.Love, Bryska, Skolim, Fukaj oraz Young Igi.Tegoroczne wydarzenie organizowane jest wspólnie z ESKA Music Tour. Na wydarzenie tradycyjnie dowiozą Was linie obsługiwane przez zabytkowe autobusy.

𝗦𝗼𝗯𝗼𝘁𝗮 – 𝟮𝟵 𝘀𝗶𝗲𝗿𝗽𝗻𝗶𝗮

𝟭𝟯:𝟯𝟬–𝟮𝟮:𝟯𝟬 – Autobusy zabytkowe na liniach i przejazdach specjalnych:

Linia DS: Bugaj – Majówka – Jana Pawła II – Południowa

Linia B: Bugaj – Lubienia – Brody – Kuczów – Bugaj

Linia W: Bugaj – Zalew Wąchock

𝟭𝟱:𝟬𝟬–𝟭𝟳:𝟯𝟬 – zwiedzanie zajezdni autobusowej ZEC z atrakcjami.

𝗡𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗮 – 𝟯𝟬 𝘀𝗶𝗲𝗿𝗽𝗻𝗶𝗮

𝟭𝟭:𝟯𝟬–𝟭𝟰:𝟬𝟬 – Wystawa autobusów zabytkowych i współczesnych.

𝟭𝟯:𝟰𝟱 – Ogłoszenie wyników konkursu „Autobus Publiczności”.

𝟭𝟰:𝟬𝟬–𝟭𝟱:𝟬𝟬 – Parada autobusów ulicami Starachowic. 𝗧𝗿𝗮𝘀𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝘆: Parking Targowisko → Targowa → Iłżecka → Armii Krajowej (nawrót na rondzie z Kopalnią) → Armii Krajowej → Wyszyńskiego → al. Niepodległości → Radomska → wiadukt → Radomska → Konstytucji → Partyzantów → Kopalniana → Leśna → Kościelna → Iłżecka → Rynek → Niska → Dworcowa → Kolejowa → Targowa → Parking Targowisko.

𝟭𝟱:𝟰𝟱–𝟭𝟳:𝟭𝟬 – Przejażdżki dla rodzin z dziećmi piętrowym autobusem cabrio.Trasa przejazdu: Targowisko → Galardia → Rynek → Dworzec Zachodni → Targowisko.𝟭𝟱:𝟬𝟬–𝟮𝟮:𝟬𝟬 – Autobusy zabytkowe na liniach specjalnych:

Linia DS: Bugaj – Majówka – Jana Pawła II – Południowa

Linia B: Bugaj – Lubienia – Brody – Kuczów – Bugaj

Linia W: Bugaj – Zalew Wąchock

𝟭𝟵:𝟬𝟬 – Impreza w TECHNOBUSIE na Placu Targowym obok McDonald's.Zagra DJ QCZI.