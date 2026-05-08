Wielki start. Korowód i klucze do miasta

Oficjalne świętowanie rozpocznie się w poniedziałek, 11 maja. Już od rana w Collegium Medicum UJK trwać będzie akcja krwiodawstwa, będąca wyrazem studenckiej solidarności.

Najbardziej wyczekiwanym punktem dnia będzie barwny Korowód Studencki, który wystartuje o godzinie 17:00 spod kampusu Politechniki Świętokrzyskiej. Rozśpiewany tłum przejdzie ulicami miasta, m.in. Sienkiewicza, aż na kielecki Rynek. Na czele pochodu pojedzie Toyota Hilux, a uczestnicy powalczą w konkursie na najlepszy kostium. Około godziny 17:40 Prezydentka Kielc Agata Wojda symbolicznie przekaże żakom klucze do bram miasta. Na Rynku czekać będzie DJ grający z balkonu Urzędu Miasta, grill oraz strefy relaksu z leżakami.

Tydzień pełen emocji. Od Silent Disco po e-sport

Program juwenaliów został zaplanowany tak, by każdy znalazł coś dla siebie

Wtorek (12 maja): Studencki Klub WSPAK zaprasza na przegląd talentów „Scena Otwarta” oraz wyjątkowe Silent Disco , gdzie każdy sam wybiera rytm zabawy w swoich słuchawkach.

Środa (13 maja): To czas na Dzień Sportu Akademickiego z Biegiem przez Kampus i turniejami w futsalu czy piłce ręcznej. Wieczorem w Miasteczku Akademickim odbędzie się Wielkie Grillowanie z darmowymi kiełbaskami

To czas na z Biegiem przez Kampus i turniejami w futsalu czy piłce ręcznej. Wieczorem w Miasteczku Akademickim odbędzie się z darmowymi kiełbaskami Czwartek (14 maja): Fani wirtualnej rozrywki spotkają się na Gamingowych Juwenaliach UJK, rywalizując w turniejach EA FC 26 czy TrackManii. Noc zakończy impreza w klubie UltraViolet

Muzyczne uderzenie w Amfiteatrze Kadzielnia

Kulminacja obchodów to dwa wielkie dni koncertowe w jednej z najpiękniejszych przestrzeni widowiskowych w Polsce

W piątek, 15 maja, scenę na Kadzielni przejmą gwiazdy hip-hopu. Od godziny 18:00 wystąpią: Kizo, Fagata, Kacperczyk oraz Kaz Bałagane. Tego samego wieczoru w klubie WSPAK zagrają zespoły Reaktor, Viral Decay i Sidris.Wielki finał Juwenaliów UJK zaplanowano na sobotę, 16 maja. Wieczór w Amfiteatrze Kadzielnia uświetnią występy grup Enej oraz Golec uOrkiestra, a całe wydarzenie poprowadzi znany prezenter Tomasz Kammel.

Bilety i informacje organizacyjne

Wejściówki na koncerty są już dostępne w sprzedaży. Ceny biletów stacjonarnych wynoszą 70 zł (studencki) oraz 110 zł (normalny). Można je nabyć gotówką w Pizzerii Roma (al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 21) lub w punkcie informacyjnym Galerii Korona. Bilety online są dostępne za pośrednictwem serwisu Biletomat.pl. Organizatorzy podkreślają, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zadbać o wejściówki z wyprzedzeniem.