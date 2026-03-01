Obwodnica Wąchocka. Finał prac coraz bliżej

Budowa obwodnicy Wąchocka, jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie, wchodzi w decydującą fazę. Choć zimowa aura nieco pokrzyżowała szyki wykonawcy, drogowcy intensywnie przygotowują się do oddania kolejnego, odcinka od Skarżyska-Kamiennej do Wielkiej Wsi. Kierowcy mogą już korzystać z pierwszego, ok. 4-kilometrowego fragmentu obwodnicy, który prowadzi od skrzyżowania w Wielkiej Wsi do granicy Starachowic.

Obwodnica Wąchocka. Kiedy będzie gotowy fragment od Skarżyska do Wielkiej Wsi?

Najważniejszym celem drogowców jest oddanie do użytku drugiego odcinka o długości ok. 7 kilometrów. Prace na tym fragmencie były szczególnie wymagające ze względu na konieczność zabezpieczenia podłoża przed skutkami zjawisk krasowych. Obecnie do wykonania pozostały tam głównie prace wykończeniowe i instalacyjne, w tym:

ułożenie ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni,

montaż oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

montaż barier energochłonnych oraz elementów brukarskich.

Planuje się, że ten fragment trasy zostanie udostępniony kierowcom w drugim kwartale bieżącego roku.

Obwodnica Wąchocka. Zdjęcia

Na udostępnionym już odcinku od Wielkiej Wsi do Starachowic wykonane będzie docelowe, grubowarstwowe oznakowanie poziome przy ustabilizowanych warunkach atmosferycznych. Wykonawca planował wykonanie szeregu prac wcześniej, czyli w styczniu i lutym, niestety warunki atmosferyczne, takie jak intensywne opady śniegu czy dotkliwe mrozy, uniemożliwiły szereg robót, które wymagają dobrej pogody i ustabilizowanych warunków atmosferycznych. Wykonawca będzie mógł kontynuować te prace w okresie wiosennym - informuje Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik prasowy kieleckiego oddziału GDDKiA.

Obwodnica Wąchocka i Parszowa. Zakres inwestycji

Obwodnica będzie miała 11,7 km długości i przebiega nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic. W ramach inwestycji powstaje dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), cztery skrzyżowania oraz 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych). Koszt prac to prawie 284 mln zł. Dzięki inwestycji zdecydowanie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w województwie świętokrzyskim.

Łącznik między obwodnicami Starachowic i Wąchocka

Przypomnijmy, że w planach jest również budowa łącznika pomiędzy obwodnicami Starachowic i Wąchocka. Za jego budowę ma odpowiadać firma STRABAG - ta sama, która realizuje obwodnicę Wąchocka. Droga ma kosztować 39,3 mln zł. Łącznik zgodnie z umową ma powstać do 2028 roku.