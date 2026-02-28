Strażnicy puszczy. Królowie wracają pod dąb

Dąb Bartek od wieków był nazywany „Królem Puszczy Świętokrzyskiej”. To potężne drzewo, którego wiek szacuje się obecnie na blisko 700 lat, mierzy niemal 30 metrów wysokości, a obwód jego pnia przy ziemi wynosi imponujące 13,4 metra. Bartek przetrwał pożary, uderzenia piorunów i wichury, stając się symbolem trwania i polskości.Dziś, dzięki nowej inicjatywie upamiętniającej polską monarchię, dąb zyskał godne towarzystwo.

Wokół Bartka, wzdłuż leśnej alejki, ustawiono posągi kluczowych władców, których losy – według podań i legend – splatały się z tym regionem. Zobaczycie tu Kazimierza Wielkiego, o którym mówi się, że pod cieniem tego dębu rozstrzygał spory i sądził chłopów. Nie mogło zabraknąć Władysława Jagiełły, odpoczywającego tu przed wielkimi wyprawami, oraz Jana III Sobieskiego, który według tradycji ukrył w pniu drzewa skarby po zwycięstwie pod Wiedniem: rusznicę, turecką szablę i flaszę wina. Te realistyczne figury doskonale komponują się z otoczeniem, tworząc aurę tajemnicy i dostojeństwa.

Zobacz nową atrakcję w Zagnańsku. Zdjęcia

Detale, które budzą historię do życia

To, co najbardziej uderza zwiedzających, to niezwykła precyzja wykonania posągów. Mają one około 2 metrów wysokości, co sprawia, że patrzymy na nich z dołu z należytym szacunkiem. Każdy detal został dopracowany: od misternych zdobień na królewskich koronach, przez ciężkie fałdy szat, aż po dłonie spoczywające na rękojeściach mieczy. Czy dostrzegasz dumę bijącą z postawy Jana III Sobieskiego?

To połączenie surowości materiału z żywym lasem sprawia, że posągi królów Polski nie wydają się obcym elementem, lecz naturalnymi „strażnikami lasu”. Czy jest lepszy sposób na lekcję historii niż stanięcie twarzą w twarz z tymi, którzy budowali potęgę naszego kraju?

Jak dotrzeć do nowej atrakcji? Praktyczny poradnik

Planując weekendową wycieczkę, warto wiedzieć, że dotarcie do Bartka i nowych posągów jest niezwykle proste. Atrakcja znajduje się w miejscowości Zagnańsk (leśnictwo Bartków), zaledwie około 16 km na północ od Kielc.

Dojazd : Jadąc z Kielc lub Krakowa trasą S7, należy kierować się na węzeł „Zagnańsk". Po zjeździe wystarczy kilka minut, by dotrzeć do drogi wojewódzkiej nr 750

Parking : Bezpośrednio przy drodze, naprzeciwko wejścia na teren dębu, znajduje się duży, bezpłatny parking

Godziny otwarcia i bilety : Zwiedzanie okolicy Bartka oraz nowej alejki królów jest możliwe przez cały rok i – co ważne – jest całkowicie bezpłatne. Teren nie jest zamknięty, więc możecie odwiedzić władców o każdej porze, choć najpiękniej wyglądają o świcie lub przy zachodzącym słońcu.

: Zwiedzanie okolicy Bartka oraz nowej alejki królów jest możliwe przez cały rok i – co ważne – jest całkowicie bezpłatne. Teren nie jest zamknięty, więc możecie odwiedzić władców o każdej porze, choć najpiękniej wyglądają o świcie lub przy zachodzącym słońcu. Wskazówki: Koniecznie zabierzcie aparat! Wokół dębu i posągów wytyczono wygodną ścieżkę, która ułatwia fotografowanie. Dla miłośników pieszych wędrówek polecamy pobliski zielony szlak turystyczny prowadzący z Bliżyna do Zagnańska.

Królowie Polski w legendach o Bartku

Bolesław Chrobry : Według legendy miał zasadzić dąb lub odpoczywać pod nim, gdy drzewo było jeszcze małe

Bolesław Krzywousty : Miał szukać wytchnienia w cieniu Bartka

Władysław Łokietek : Legenda przypisuje mu nadanie nazwy drzewu – król miał zasnąć pod dębem i po przebudzeniu zobaczyć barcie pszczele w jego pniu

Kazimierz Wielki : Miał pod Bartkiem odpoczywać, a nawet sprawować sądy nad chłopami

Władysław Jagiełło : Odpoczywał tu i gromadził zapasy na wyprawę przeciwko Krzyżakom; miał też zbierać pod nim żołędzie

: Odpoczywał tu i gromadził zapasy na wyprawę przeciwko Krzyżakom; miał też zbierać pod nim żołędzie Jan III Sobieski: Najpopularniejsza legenda głosi, że król wraz z Marysieńką ukryli w pniu drzewa skarby po zwycięstwie pod Wiedniem (1683 r.), m.in. turecką szablę, rusznicę i flaszę wina.

Dlaczego warto odwiedzić Zagnańsk właśnie teraz?

Góry Świętokrzyskie to nie tylko Łysica i Święty Krzyż. To miejsca takie jak Zagnańsk, które potrafią zaskoczyć nowym spojrzeniem na tradycję. Połączenie sędziwego pomnika przyrody, jakim jest Dąb Bartek, z nową galerią królewską tworzy unikalny na skalę kraju kompleks edukacyjno-turystyczny. To idealne miejsce na weekendowy wyjazd z rodziną – dzieci zachwycą się rozmiarem drzewa i monumentalnymi postaciami, a dorośli znajdą chwilę na refleksję nad biegiem czasu i historią.

W okolicy czekają na Was również inne atrakcje, jak ruiny Huty „Józef” w Samsonowie czy kamieniołom w Zachełmiu, gdzie odkryto ślady najstarszych na świecie tetrapodów. Ziemia ta jest przesiąknięta historią – od dewonu po czasy nowożytne.

Nie czekaj – wybierz się do Świętokrzyskiego i stań twarzą w twarz z królami! To spotkanie z pewnością zapadnie Ci w pamięć na długo. Czy odważysz się spojrzeć w oczy historii?