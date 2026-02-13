Świętokrzyskie. Najpierw odwilż a potem uderzenie zimy

Ostatnie dni w regionie świętokrzyskim rozpieszczały nas wysoką temperaturą. W piątkowy (13.02) poranek termometry pokazywały 4 stopnie. Maksymalnie możemy spodziewać się 10 stopni, ale godziny z odwilżą są już policzone. W weekend wkroczy zdecydowanie chłodniejsze powietrze a wraz z nim opady.

Niestety synoptycy nie wykluczają marznącego deszczu, który da się we znaki kierowcom i pieszym. Spodziewane są również intensywne opady śniegu, które mają pojawić się w sobotę (14.02) wieczorem. Najwięcej białego puchu ma spaść w centralnej, południowej i zachodniej części regionu świętokrzyskiego.

Do świętokrzyskiego wraca zima. Spadnie śnieg, marznący deszcz i chwyci mróz

IMGW wydał dla regionu świętokrzyskiego ostrzeżenia pierwszego stopnia. Oprócz opadów śniegu i lodowego deszczu czeka nas powrót mrozu. Najzimniej ma być w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy termometry wskażą -12 stopni. Wyjątkowo niekorzystne warunki do jazdy zapowiadają się zwłaszcza w centrum, południu i zachodzie regionu, gdzie ma spaść przeważnie od 1 do 10 centymetrów świeżego śniegu.

Zmotoryzowanym i pieszym mogą się również dawać we znaki oblodzenia dróg i chodników. W tym przypadku alert dotyczy całego województwa. Szczególnie ślisko ma być w sobotę (14.02).

Załamanie pogody w Świętokrzyskiem. Najważniejsze informacje

Sobota (14.02) - opady marznące, wieczorem opady śniegu

Niedziela (15.02) - intensywne opady śniegu i mróz

Poniedziałek (16.02) - poranek z mrozem na poziomie -12 stopni, śliskie nawierzchnie dróg i chodników

Śnieżyce i mrozy w Świętokrzyskiem

Intensywne opady śniegu to nie tylko malowniczy krajobraz, ale przede wszystkim poważne wyzwania dla mieszkańców i służb. Gdy biały puch zaczyna gęstnieć, kluczowe staje się zachowanie zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć groźnych wypadków i uszkodzeń mienia. Niebezpieczeństwo czai się jednak nie tylko na jezdni. Ciężki, mokry śnieg osiadający na gałęziach drzew oraz elementach infrastruktury może doprowadzić do poważnych zniszczeń:

Łamanie się gałęzi: Pod naporem ciężaru drzewa mogą pękać, niszcząc zaparkowane pod nimi auta.

Awarie energetyczne: Zrywające się konary często uszkadzają linie wysokiego napięcia.

Ryzyko dla pieszych: Spadający śnieg i gałęzie stanowią realne zagrożenie dla osób przechodzących w pobliżu drzew.

Zimowa pogoda wraca do świętokrzyskiego

Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Noga z gazu – dostosujmy prędkość do panujących warunków atmosferycznych, zachowujmy bezpieczne odstępy między pojazdami i unikajmy gwałtownych manewrów. W takich warunkach nawet niewielki błąd może mieć poważne konsekwencje - apeluje policja.

Zima 2026 na Świętym Krzyżu. Zdjęcia