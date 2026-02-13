Szydłów – miasto z niezwykłą historią i układem urbanistycznym

To unikalne miasteczko wyróżnia się doskonale zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym oraz murami miejskimi, co zapewniło mu przydomek „polskiego Carcassonne”. Pierwsze wzmianki o Szydłowie pochodzą z 1191 roku, a prawa miejskie uzyskał w 1329 roku od króla Władysława Łokietka. Obecny układ urbanistyczny miasto zawdzięcza królowi Kazimierzowi Wielkiemu oraz jego następcy – Ludwikowi Węgierskiemu. Szydłów był kiedyś ważnym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym, czerpiącym dochody z przebiegających przez niego szlaków handlowych. Po latach upadku i zniszczeń, miasto odzyskało swój status 1 stycznia 2019 roku, dzięki czemu dziś możemy podziwiać odrestaurowane zabytki.

Perły Szydłowa – zabytki na wyciągnięcie ręki

Mimo burzliwej historii, Szydłów zachował wiele cennych budowli, które stanowią świadectwo jego dawnej świetności.

11

Mury obronne i Brama Krakowska – wykonane z lokalnego wapienia w XIV wieku, pierwotnie mierzyły 1080 m długości i do 1,8 m szerokości. Obecnie zachowały się na długości 700 metrów z blankami i strzelnicami. Brama Krakowska to jedna z trzech oryginalnych bram miejskich, przebudowana w XVI wieku

Zamek Królewski z czasów Władysława Jagiełły – to prawdziwy skarb „polskiego Carcassonne”. Król Jagiełło wizytował Szydłów aż 17 razy, co podkreślało znaczenie tej rezydencji. Dziś można tu zobaczyć prywatną komnatę królewską z kominkiem oraz średniowieczne piece hypokaustyczne, służące do ogrzewania sali tronowej. Zamek został zadaszony i przystosowany do ruchu turystycznego po rewitalizacji w 2019 roku

Muzeum Zamków Polskich w Skarbczyku – jedyna taka placówka w Polsce, prezentująca tematykę zamku szydłowskiego w szerokim kontekście europejskim. Znajduje się tu 10 makiet zamków 3D (m.in. Szydłów, Akwizgran, Malbork, Wawel) wykonanych w technologii druku 3D. Muzeum oferuje również figury dawnych postaci w skali 1:1, takie jak Zawisza Czarny, król Władysław Jagiełło czy Kazimierz Wielki, odtworzone z niezwykłą dbałością o detale strojów i insygniów. W piwnicy Skarbczyka można nawet uruchomić replikę pieca hypokaustycznego i obejrzeć krótkie filmy o historii zamku. Dodatkowo, stereoskop umożliwia oglądanie archiwalnych zdjęć Szydłowa z rewelacyjnym efektem przestrzenności

Synagoga – zbudowana w połowie XVI wieku, jest najstarszą w województwie świętokrzyskim i jedną z najstarszych świątyń żydowskich w Polsce. Można zwiedzać salę modlitw z oryginalnym wnętrzem, Aron ha Kodesz, skarbnicą, świecznikami i fragmentami polichromii. Znajduje się tu także bogata kolekcja judaików oraz rzeźby prof. Kazimierza G. Zemły. Obecnie synagoga pełni funkcje Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Punktu Informacji Turystycznej

Kościół pw. Wszystkich Świętych z polichromią figuralną – najstarszy zabytek Szydłowa, z piękną gotycką polichromią figuralną z około 1375 roku. Odrestaurowane sceny z Nowego Testamentu, w tym „Siedem radości Maryi”, oraz interesujące przedstawienia siedmiu grzechów głównych (symbolizowanych przez zwierzęta) czekają na zwiedzających

Kościół pw. św. Władysława – jeden z zaledwie dwóch kościołów w Polsce pod tym wezwaniem, wyróżnia się tym, że jako jedyny zabytek Szydłowa został wzniesiony z cegły, a nie z wapienia. Ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego. Można go zwiedzać bez biletu, poza godzinami obrzędów religijnych

Ruiny szpitala i kościoła pw. Ducha Świętego – obiekt z XVII wieku, który po rewitalizacji w latach 2018/2019 został udostępniony do zwiedzania. Stanowi ciekawy przykład połączenia funkcji kultu religijnego i szpitalnictwa

Poza murami miasta warto też zobaczyć XVIII-wieczny pałac o orientalnej stylistyce w Grabkach Dużych oraz zabytkowe kościoły parafialne w Kotuszowie i Potoku

Szydłów – śliwkowa stolica Polski

Oprócz bogatej historii i zabytków, Szydłów słynie z czegoś jeszcze – jest największym zagłębiem śliwkowym w Polsce. Na obszarze ponad 1700 hektarów uprawia się tu ponad 40 różnych odmian śliwek. Ta śliwkowa tradycja jest celebrowana corocznie podczas Święta Śliwki, znanej również jako Dni Szydłowa

Muzeum Śliwki i Manufaktura Śliwki w Czekoladzie – to wyjątkowe miejsce, które zaprasza zwiedzających do „szydłowskiego sadu”. Dzięki doznaniom wizualnym i dźwiękowym można śledzić cykl życia śliwy, od kwitnienia po zbiory. Muzeum oferuje również solidną porcję wiedzy o 45 odmianach śliwek, ich wartościach odżywczych i leczniczych. W Manufakturze Śliwki w Czekoladzie przewodnicy opowiadają, jak powstaje ta słynna polska pralina, a zwiedzający mogą odkryć nowe smaki

Praktyczne informacje dla zwiedzających

Szydłów to miejsce, które po rewitalizacji znacznie rozbudowało swoją ofertę turystyczną

Dostępność: Obiekty są dostępne przez cały tydzień, z różnymi godzinami otwarcia w zależności od sezonu (np. kwiecień-październik 9:00-17:00, listopad-marzec 8:00-16:00, reszta roku 10:00-18:00). Wstęp do obiektów jest możliwy najpóźniej na godzinę przed zamknięciem

Obiekty są dostępne przez cały tydzień, z różnymi godzinami otwarcia w zależności od sezonu (np. kwiecień-październik 9:00-17:00, listopad-marzec 8:00-16:00, reszta roku 10:00-18:00). Wstęp do obiektów jest możliwy najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Ceny biletów: Dostępne są bilety zbiorowe (normalny 35 PLN, ulgowy 25 PLN, rodzinny 100 PLN) oraz bilety na pojedyncze atrakcje (np. Zamek i Muzeum Zamków Królewskich: normalny 25 PLN, ulgowy 20 PLN; Synagoga: normalny 10 PLN, ulgowy 7 PLN). Wstęp bezpłatny przysługuje m.in. dzieciom do lat 6, przewodnikom, kombatantom i mieszkańcom Szydłowa

Dostępne są bilety zbiorowe (normalny 35 PLN, ulgowy 25 PLN, rodzinny 100 PLN) oraz bilety na pojedyncze atrakcje (np. Zamek i Muzeum Zamków Królewskich: normalny 25 PLN, ulgowy 20 PLN; Synagoga: normalny 10 PLN, ulgowy 7 PLN). Wstęp bezpłatny przysługuje m.in. dzieciom do lat 6, przewodnikom, kombatantom i mieszkańcom Szydłowa Udogodnienia: Akceptowane są płatności kartą, obsługa mówi po angielsku, dostępny jest parking i udogodnienia dla niepełnosprawnych

Akceptowane są płatności kartą, obsługa mówi po angielsku, dostępny jest parking i udogodnienia dla niepełnosprawnych Czas zwiedzania: Przewidywany czas zwiedzania atrakcji Szydłowa to około 3 godziny, z możliwością skrócenia w zależności od preferencji grupy

Przewidywany czas zwiedzania atrakcji Szydłowa to około 3 godziny, z możliwością skrócenia w zależności od preferencji grupy Przewodnicy: Grupy zorganizowane mogą zamawiać przewodnika, kontaktując się telefonicznie co najmniej tydzień przed planowanym przyjazdem pod numerami: +48 41 354 53 13 lub +48 881 065 108

Grupy zorganizowane mogą zamawiać przewodnika, kontaktując się telefonicznie co najmniej tydzień przed planowanym przyjazdem pod numerami: +48 41 354 53 13 lub +48 881 065 108 Pamiątki i lokalne produkty: W Punktach Informacji Turystycznej (m.in. w Synagodze) można nabyć pamiątki związane z Szydłowem, takie jak widokówki, ceramika, magnesy, a także lokalne przetwory śliwkowe, w tym powidła, śliwki wędzone i soki

Szydłów to prawdziwa podróż w czasie, oferująca unikalne połączenie średniowiecznej historii, pięknych zabytków i lokalnych tradycji. Odwiedź to świętokrzyskie miasto, które wygląda jak z pocztówki, i odkryj jego sekrety, zanim zrobią to tłumy!