Kolizja na skrzyżowaniu Radomskiej, Moniuszki i Niepodległości w Starachowicach

Dawid Bąk
2026-02-25 12:02

Na skrzyżowaniu ulic Radomskiej, Niepodległości, Kieleckiej i Moniuszki dosyć często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Do kolejnego doszło w tym miejscu w środowe (25.02) przedpołudnie. Zderzyły się dwa samochody osobowe: Citroen i Toyota. Nikomu na szczęście nic się nie stało.

Kolizja na skrzyżowaniu w Starachowicach

Do kolizji u zbiegu ulic Radomskiej, Moniuszki, Niepodległości i Kieleckiej w Starachowicach doszło po godzinie 11:00. W wyniku zdarzenia uszkodzony został znak drogowy. 

Na skrzyżowaniu ulicy Radomskiej z ulicą Moniuszki, po godzinie 11:00, doszło do kolizji drogowej, w której brały udział dwa pojazdy. Kierująca Toyotą, 19-letnia mieszkanka powiatu ostrowieckiego, nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się kierującemu w tym samym wieku, kierującemu Citroënem. W wyniku tego doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników ruchu drogowego – obie te osoby były trzeźwe. Kierującym nic poważnego się nie stało, nie potrzebowali pomocy przedmedycznej - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Dwa samochody osobowe zderzyły się na skrzyżowaniu w Starachowicach. Zdjęcia

Wypadek w Starachowicach
Galeria zdjęć 15

Polecany artykuł:

Skosił słup i wylądował na torach kolejki wąskotorowej. Wypadek przy centrum ha…
Starachowice Radio ESKA Google News
Starachowice
wypadek