Na skrzyżowaniu ulicy Radomskiej z ulicą Moniuszki, po godzinie 11:00, doszło do kolizji drogowej, w której brały udział dwa pojazdy. Kierująca Toyotą, 19-letnia mieszkanka powiatu ostrowieckiego, nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się kierującemu w tym samym wieku, kierującemu Citroënem. W wyniku tego doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników ruchu drogowego – obie te osoby były trzeźwe. Kierującym nic poważnego się nie stało, nie potrzebowali pomocy przedmedycznej - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.