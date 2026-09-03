Koniec z blokowaniem przejazdu w Starachowicach Dolnych. Od soboty ważne zmiany dla kierowców

Koniec z blokowaniem ruchu w rejonie przejazdu kolejowego w Starachowicach Dolnych. Od najbliższej soboty dla kierowców wjeżdżających do miasta od strony drogi krajowej nr 42, zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo. O szczegółach poinformował w Radiu ESKA w rozmowie z Bartoszem Maniczem, Prezydent Starachowic Marek Materek.

Zmiany w organizacji ruchu w Starachowicach Dolnych

Wprowadzamy zmianę organizacji ruchu. Nie będzie można wjechać na przejazd kolejowy, jeśli nie poruszamy się pojazdem uprzywilejowanym, czyli na przykład karetką, strażą pożarną czy policją. Od strony wjazdu do miasta, czyli ulicy Kieleckiej będzie zakaz skrętu w lewo, dlatego żeby wyeliminować takie sytuacje z jakimi mieliśmy do czynienia. Szczerze mówiąc, to w momencie kiedy otwieraliśmy przejście nad torami kolejowymi, czyli wiadukt na Dolnych Starachowicach, myślałem, że to rozwiązanie w zupełności wystarczy i że nie potrzeba by przejazd kolejowy był otwarty - powiedział nam Prezydent Starachowic.

Koniec z blokowaniem przejazdu w Starachowicach. Wjeżdżają nowe zasady

Przypomnijmy, że przejazd kolejowy pozostał otwarty po wybudowaniu wiaduktu nad torami na prośbę lokalnych przedsiębiorców działających w Dolnych Starachowicach. W tym celu poczyniono nakłady inwestycyjne we współpracy z PKP – zrezygnowano z dróżnika na rzecz automatycznych szlabanów i nowoczesnych systemów. Spodziewano się, że nowo wybudowany wiadukt całkowicie przejmie ruch, jednak w praktyce wielu kierowców wciąż wybierało stary przejazd, doprowadzając do codziennych zatorów.

Jak podkreślają władze, kosztowna inwestycja wynosząca kilkadziesiąt milionów złotych została zrealizowana po to, aby usprawnić ruch w mieście. Niestety ze względu na kierowców blokujących przejazd, zarówno przyjezdnych kierujących się nawigacją, jak i lokalnych mieszkańców konieczne stało zmienienie organizacji ruchu w tym rejonie.

Autor: Bartosz Manicz

Jeśli kierowca będzie zjeżdżał ulicą Radomską, to będzie mógł przejechać przez przejazd kolejowy. Natomiast jeśli będzie od Kieleckiej jechał w stronę wiaduktu, to nie będzie mógł skręcić tak jak teraz w lewo i na przejazd kolejowy się skierować. Będą mogły tamtędy poruszać się służby, i przede wszystkim piesi. Po to chcieliśmy utrzymać ten przejazd kolejowy czynny - dodaje prezydent Marek Materek.

Nowe zasady na przejeździe kolejowym w Starachowicach Dolnych

Nowa organizacja ruchu ma na celu usprawnienie komunikacji w tej części miasta i pełne wykorzystanie potencjału wiaduktu. Władze liczą na to, że nowe zasady ukrócą problem codziennych zatorów. A jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Czy to dobra decyzja, która uspokoi ruch, czy może utrudnienie w codziennych dojazdach? Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami i komentarzami.