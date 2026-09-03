Suche krany na os. Południe w Starachowicach. Kiedy wróci dostawa wody?

Awaryjne punkty z wodą na osiedlu Południe w Starachowicach

W związku z problemami z dostawami uruchomiono tymczasowe punkty, w których mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w wodę pitną. Pakowana w woreczki woda jest dostępna bezpośrednio w siedzibie wodociągów, a także w rejonie następujących lokalizacji:

ul. Prądzyńskiego (w rejonie numeru 4)

Szkoła Podstawowa nr 13

Przedszkole Miejskie nr 10

Wejście do Liceum Ogólnokształcącego nr 3

ul. Wysockiego (bloki nr 3, 4, 5, 6, 15)

ul. Dwernickiego 5

ul. Lelewela 5

ul. Hauke-Bosaka (nr 1, 2, 5)

ul. Pustowójtówny 3

Mamy taką nadzieję, że w ciągu 12 godzin przywrócimy dostawę wody w trybie awaryjnym, ale szanowni państwo – w okresie dwóch, trzech dni, będziemy rozpoczynać taki gruntowny remont tego zbiornika i wtedy na 24 godziny też będzie brak dostawy wody na osiedlu Południe. Ale o tym poinformujemy i damy państwu czas na to, żeby się na to przygotować. Przepraszam najmocniej za niedogodności i kłopoty, ale takie sytuacje niestety się zdarzają - powiedział Prezes PWiK w Starachowicach Jerzy Miśkiewicz.

Awaria wodociągu w Starachowicach. Sanepid powiadomiony

Pobrane zostaną również również próbki wody do badań mikrobiologicznych, a o sytuacji powiadomiono sanepid. Wyniki prawdopodobnie będą znane po 48 godzinach.

W tej chwili oczywiście będą pobrane próbki, sanepid z tego co wiem został już powiadomiony. Mamy 48 godzin na wysiew, także informacje będą, ale prewencyjnie woda będzie chlorowana - dodaje Prezes Miśkiewicz.

Przywrócenie dostaw i charakterystyczny posmak chloru

Służby techniczne pracują nad ponownym napełnieniem zbiornika. Do pełnego uruchomienia pomp hydroforni wymagane jest osiągnięcie poziomu 4 metrów wody. Uruchomienie pomp w trybie awaryjnym prognozowane jest w ciągu 12 godzin. Mieszkańcy muszą jednak liczyć się ze spadkami ciśnienia w sieci. Ponadto woda z kranu może mieć wyczuwalny zapach i posmak chloru.