Przebudowa dworca w Ostrowcu. Koniec z ruiną, czas na nowoczesność

Przez ponad 20 lat budynek dworca w Ostrowcu Świętokrzyskim stopniowo popadał w ruinę, tracąc swoją dawną funkcję i znaczenie. Sytuacja zmieniła się 20 kwietnia br., kiedy to Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podpisały oficjalne porozumienie dotyczące współpracy przy modernizacji obiektu.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach ogólnopolskiego programu „Dworce Przyjazne Pasażerom”. Jak podkreśla prezydent miasta, Artur Łakomiec, to moment przełomowy, który łączy szacunek do historii z wymogami współczesności.

Nowa funkcja obiektu. 83% powierzchni dla mieszkańców

Najciekawszym elementem projektu jest podział przestrzeni. Zmodernizowany budynek nie będzie służył wyłącznie podróżnym. Gmina zagospodaruje aż 83% całkowitej powierzchni obiektu, co daje blisko 592 m kw. przestrzeni na cele społeczne.

Dla mieszkańców . Samorząd przejmie część parteru, całe pierwsze piętro oraz fragment drugiego piętra.

Dla pasażerów. Na parterze powstanie nowoczesna strefa obsługi o powierzchni ponad 100 m kw., obejmująca komfortową poczekalnię.

Dostępność. Cały obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Zaplanowano windy, ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz toalety dostępne bezpośrednio z peronu.

Remont pod okiem konserwatora i ekologia

Przebudowa ma charakter kompleksowy i uwzględnia zabytkową duszę gmachu. Prace prowadzone we współpracy z konserwatorem zabytków obejmą m.in. renowację elewacji, remont dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wnętrza zyskają nowy układ pomieszczeń, nowoczesne okładziny i energooszczędne systemy. Modernizacja to także postawienie na bezpieczeństwo – budynek zostanie wyposażony w nowoczesny monitoring oraz systemy sygnalizacji włamania i napadu.

Dzisiejsze porozumienie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. to przełomowy moment dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Mówimy o miejscu, które przez ponad 20 lat stopniowo popadało w ruinę, tracąc swoją funkcję i znaczenie w przestrzeni miasta. Dzięki wspólnym działaniom samorządu i PKP rozpoczynamy proces, który nie tylko przywróci temu historycznemu obiektowi dawny blask, ale także nada mu zupełnie nowe życie. Dworzec stanie się nowoczesną, dostępną i przyjazną przestrzenią – zarówno dla podróżnych, jak i mieszkańców – podkreśla Artur Łakomiec, prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. – To ważne, że inwestycja łączy szacunek do historii z potrzebami współczesności. Cieszę się, że po wielu miesiącach rozmów udało się wypracować porozumienie, które otwiera drogę do tej inwestycji. To dowód na to, że partnerska współpraca przynosi konkretne efekty i realne zmiany dla mieszkańców – dodaje.

Co zmieni się wokół dworca?

Metamorfozę przejdzie również otoczenie budynku. Pasażerowie i mieszkańcy będą mogli korzystać z

Nowych miejsc parkingowych , w tym dedykowanych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami;

, w tym dedykowanych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami; Wiaty rowerowej wyposażonej w stojaki oraz stację naprawy jednośladów;

wyposażonej w stojaki oraz stację naprawy jednośladów; Uporządkowanej zieleni i nowej małej architektury

Harmonogram prac.Kiedy otwarcie dworca w Ostrowcu?

Obecnie trwają już prace projektowe, za które odpowiada firma Maple Sp. z o.o.. Oto najważniejsze daty dla tej inwestycji

Początek II kwartału 2027 r. – planowane zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na budowę. Początek 2029 r. – planowane udostępnienie gotowego dworca pasażerom.

Inwestycja finansowana jest ze środków własnych PKP S.A.. Warto przypomnieć, że stacja w Ostrowcu Świętokrzyskim leży na linii nr 25 i obsługuje pociągi PKP Intercity oraz POLREGIO m.in. w kierunku Warszawy, Krakowa i Kielc. Gdy prace dobiegną końca, miasto zyska jedną z najnowocześniejszych wizytówek w regionie.

