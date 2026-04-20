Rekordowy wynik na odcinku Barcza – Kielce Północ
Najbardziej obciążonym fragmentem sieci drogowej w regionie okazał się odcinek drogi ekspresowej S7 między węzłami Barcza a Kielce Północ, gdzie średni dobowy ruch roczny (SDRR) wyniósł dokładnie 35 785 pojazdów. To historyczny wynik, który detronizuje poprzedniego lidera sprzed pięciu lat – kielecki odcinek drogi S74, gdzie notowano wówczas średnio 33 895 aut na dobę. Dane te potwierdzają, że droga krajowa 7 systematycznie przejmuje coraz większą masę transportową.
Kolejne miejsca w zestawieniu najbardziej zatłoczonych tras również należą do ekspresowej „siódemki”. Bardzo wysokie natężenie ruchu, przekraczające 35 tysięcy pojazdów, odnotowano na odcinku Skarżysko-Kamienna Południe – Suchedniów, a fragment od granicy województwa do Skarżyska-Kamiennej obsługuje codziennie blisko 34 tysiące aut.
S7 i S74 to komunikacyjne serce regionu
Świętokrzyskie odcinki S7 nie są jedynymi, które zmagają się z dużą liczbą pojazdów. Badania przeprowadzone w 2025 roku wykazały, że niemal cała „siódemka” od granicy z Mazowszem aż do Kielc jest mocno obciążona, przekraczając w każdym punkcie pomiarowym próg 31 tysięcy pojazdów na dobę. Na południe od stolicy regionu, w stronę Jędrzejowa, licznik zbliża się do poziomu 30 tysięcy aut.
Również droga ekspresowa S74 na odcinku Kielce – Cedzyna zanotowała wynik powyżej 31 tysięcy pojazdów, co sprawia, że obie te trasy tworzą kluczowy węzeł komunikacyjny dla mieszkańców i przedsiębiorców. Co ciekawe, średnie natężenie ruchu dla wszystkich dróg krajowych w województwie świętokrzyskim wynosi 10 393 pojazdy na dobę, co pokazuje, jak ogromną rolę odgrywają trasy o parametrach ekspresowych w porównaniu do lokalnych dróg krajowych.
Odcinki o największym natężeniu ruchu na terenie województwa świętokrzyskiego
- S7 węzeł Barcza – węzeł Kielce Północ – 35 785 poj. na dobę
- S7 węzeł Skarżysko-Kamienna Południe – węzeł Suchedniów – 35 078 poj. na dobę
- S7 granica woj. świętokrzyskiego – węzeł Skarżysko-Kamienna Północ - 33 908
- S7 węzeł Skarżysko-Kamienna Północ – węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód – 33 415 poj. na dobę
- S74 Kielce - 32 309 poj. na dobę
- S7 węzeł Suchedniów – węzeł Kielce Północ – 31 860 tys. poj. na dobę
Dlaczego ruch drogowy wciąż rośnie?
Wzrosty obserwowane w regionie świętokrzyskim wpisują się w ogólnopolski trend, gdzie średnie natężenie ruchu na drogach krajowych wzrosło o około 10 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Przyczyną tak dużej koncentracji aut na trasach takich jak S7 jest przede wszystkim ukończenie kluczowych inwestycji drogowych, które przyciągają tranzyt i zachęcają kierowców do wybierania szybszych połączeń.
Wpływ na rekordy mają także zmiany gospodarcze oraz geopolityczne, w tym skutki wojny na Ukrainie, które znacząco zmieniają mapę transportową Polski. Samochody osobowe stanowią średnio 74 proc. pojazdów na trasach, ale to ruch ciężarowy z przyczepami i naczepami, stanowiący blisko 14 proc. ogółu, najbardziej wpływa na eksploatację nawierzchni.
Co te liczby oznaczają dla kierowców?
Większy ruch to nie tylko statystyki, ale przede wszystkim realne wyzwania na drodze. Rekordowe wyniki na S7 oznaczają, że w godzinach szczytu oraz w okresach wakacyjnych kierowcy muszą liczyć się z większym ryzykiem wystąpienia korków, szczególnie w rejonach węzłów komunikacyjnych. GDDKiA podkreśla, że dane z GPR 2025 są podstawą do planowania przyszłych remontów, zarządzania ruchem oraz poprawy bezpieczeństwa
„Wyniki pomiarów to dla nas fundament przy podejmowaniu decyzji o tym, gdzie w pierwszej kolejności potrzebne są wzmocnienia nawierzchni lub rozbudowa systemów zarządzania ruchem” – wskazują drogowcy, podkreślając, że każda taka statystyka przekłada się na konkretne projekty inwestycyjne.
Plany na przyszłość i nowe pomiary
Dla kierowców ze Świętokrzyskiego istotną informacją jest fakt, że w 2026 roku planowane są pomiary uzupełniające. Obejmą one nowe odcinki, takie jak obwodnica Opatowa w ciągu DK9 i S74 oraz obwodnica Wąchocka na DK42. Pełny raport zatytułowany „Ruch Drogowy 2025” ma zostać opublikowany w trzecim kwartale 2026 roku, co pozwoli na jeszcze dokładniejszą analizę trendów transportowych w regionie.
Dla mieszkańców województwa rosnące znaczenie S7 to szansa na lepsze skomunikowanie z resztą kraju, ale i sygnał, że obciążenie ruchem tranzytowym w najbliższych latach nie spadnie.