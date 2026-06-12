Kosztowny drift BMW w gminie Mirzec. Policjanci bezlitośni dla 24-latka

Drift BMW w gminie Mirzec. 24-latek stracił prawo jazdy

Do zdarzenia doszło wczoraj (11.06) w godzinach popołudniowych na terenie gminy Mirzec. Funkcjonariusze policji, wykonując rutynowe czynności w nieoznakowanym pojeździe, zauważyli kierującego niemieckim autem, który celowo wprowadził swój samochód w poślizg, uprawiając na drodze publicznej tzw. drift.

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. Za kierownicą BMW siedział dwudziestoczteroletni mieszkaniec gminy Mirzec. Mężczyzna za popełnione wykroczenie, czyli za celowy poślizg, tak zwany drift, został ukarany mandatem karnym w wysokości dwóch tysięcy złotych, a do jego konta zostało doliczone 10 punktów karnych. Oczywiście zgodnie z przepisami, które weszły pod koniec marca bieżącego roku, zostało mu również zatrzymane prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Policja kolejny raz apeluje o rozwagę i przypomina, że drogi publiczne to nie tory wyścigowe, a podobne zachowania stwarzają ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.