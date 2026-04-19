Wypadek motocyklisty w Gminie Brody. Lądował LPR
Po tragicznych doniesieniach z DK 42 gdzie doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty, służby dostały kolejne zgłoszenie do wypadku z udziałem jednośladu. Tym razem do zderzenia osobowego Mercedesa i motocykla doszło w Krynkach, na drodze wzdłuż zalewu brodzkiego. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Droga jest aktualnie zablokowana, a kierowcy kierowani są na objazdy przez Kałków z jednej strony i drogą wzdłuż zalewu z drugiej.
Po godzinie 14:00 na ulicy Starachowickiej (droga wzdłuż zalewu Brodzkiego) doszło do zderzenia osobowego Mercedesa, za kierownicą którego siedział 75-latek i motocykla marki Honda prowadzonego przez 46-latka. Motocyklem podróżowała również 43-letnia pasażerka. Prawdopodobna przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez kierowce Mercedesa. Zarówno 46-letni motocyklista jak i jego 43-letnia pasażerka zostali zabrani do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga w tym miejscu jest zablokowana - informuje oficer prasowy KPP Starachowice Paweł Kusiak
