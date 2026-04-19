Wypadek motocyklisty w Gminie Brody. Lądował LPR

Po tragicznych doniesieniach z DK 42 gdzie doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty, służby dostały kolejne zgłoszenie do wypadku z udziałem jednośladu. Tym razem do zderzenia osobowego Mercedesa i motocykla doszło w Krynkach, na drodze wzdłuż zalewu brodzkiego. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Droga jest aktualnie zablokowana, a kierowcy kierowani są na objazdy przez Kałków z jednej strony i drogą wzdłuż zalewu z drugiej.

