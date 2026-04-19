Krynki. Kolejny wypadek z udziałem motocyklisty. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Bartosz Manicz
2026-04-19 15:09

To kolejny groźny wypadek z udziałem motocyklisty w powiecie starachowickim. Na drodze wzdłuż zalewu brodzkiego po godzinie 14:00 doszło do zderzenia osobowego Mercedesa i motocykla marki Honda. Droga jest całkowicie zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

19.04.2026. Wypadek w Krynkach. Lądował LPR
Galeria zdjęć 22

Wypadek motocyklisty w Gminie Brody. Lądował LPR

Po tragicznych doniesieniach z DK 42 gdzie doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty, służby dostały kolejne zgłoszenie do wypadku z udziałem jednośladu. Tym razem do zderzenia osobowego Mercedesa i motocykla doszło w Krynkach, na drodze wzdłuż zalewu brodzkiego. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Droga jest aktualnie zablokowana, a kierowcy kierowani są na objazdy przez Kałków z jednej strony i drogą wzdłuż zalewu z drugiej. 

Po godzinie 14:00 na ulicy Starachowickiej (droga wzdłuż zalewu Brodzkiego) doszło do zderzenia osobowego Mercedesa, za kierownicą którego siedział 75-latek i motocykla marki Honda prowadzonego przez 46-latka. Motocyklem podróżowała również 43-letnia pasażerka. Prawdopodobna przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez kierowce Mercedesa. Zarówno 46-letni motocyklista jak i jego 43-letnia pasażerka zostali zabrani do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga w tym miejscu jest zablokowana - informuje oficer prasowy KPP Starachowice Paweł Kusiak 

