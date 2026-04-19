Tragiczny wypadek na DK 42 Starachowice - Rudnik

Dziś [19.04] po godzinie 14:00 na drodze krajowej nr 42, na trasie Starachowice–Rudnik (woj. świętokrzyskie), doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy marki Volvo zderzył się z motocyklem. Kierowca jednośladu poniósł śmierć na miejscu.

Droga jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez miejscowość Brody ulicą Starachowicką . W związku z kolejnym wypadkiem kierowcy kierowani są na Kałków!

Informację potwierdza policja. Mówi Paweł Kusiak - oficer prasowy KPP Starachowice.

Wstępnie wiemy, że do zderzenia motocykla z osobowym Volvo doszło w chwili, gdy samochód wykonywał skręt w lewo - relacjonuje Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP Starachowice. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, życia kierowcy motocykla nie udało się uratować — mężczyzna zginął na miejscu - dodaje Kusiak.

Volvo kierował trzeźwy 35-latek, wraz z nim w pojeździe było jeszcze dwóch pasażerów – nikomu nic się nie stało.

Śledczy pracują nad ustaleniem tożsamości motocyklisty; według wstępnych informacji miał on około 20 lat. Na miejscu zdarzenia trwają czynności policyjne, mające na celu dokładne odtworzenie przebiegu tego tragicznego wypadku.