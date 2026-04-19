Tragedia na DK 42 Starachowice - Rudnik. W wypadku zginął motocyklista

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-04-19 14:19

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 42 na trasie Starachowice - Rudnik (Świętokrzyskie). Po godzinie 14:00 doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Ze wstępnych informacji wynika, że śmierć poniósł kierowca jednośladu. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez miejscowość Brody ulicą Starachowicką. Utrudnienia mogą potrwać trzy godziny.

Śmiertelny wypadek na trasie DK 42 Starachowice- Brody

Autor: Manicz Bartosz

Tragiczny wypadek na DK 42 Starachowice - Rudnik

Dziś [19.04] po godzinie 14:00 na drodze krajowej nr 42, na trasie Starachowice–Rudnik (woj. świętokrzyskie), doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy marki Volvo zderzył się z motocyklem. Kierowca jednośladu poniósł śmierć na miejscu.

Droga jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez miejscowość Brody ulicą Starachowicką . W związku z kolejnym wypadkiem kierowcy kierowani są na Kałków! 

Tragedia na DK 42 Starachowice - Rudnik. W wypadku zginął motocyklista
Informację potwierdza policja. Mówi Paweł Kusiak - oficer prasowy KPP Starachowice. 

Wstępnie wiemy, że do zderzenia motocykla z osobowym Volvo doszło w chwili, gdy samochód wykonywał skręt w lewo - relacjonuje Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP Starachowice. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, życia kierowcy motocykla nie udało się uratować — mężczyzna zginął na miejscu - dodaje Kusiak.

Volvo kierował trzeźwy 35-latek, wraz z nim w pojeździe było jeszcze dwóch pasażerów – nikomu nic się nie stało. 

Śledczy pracują nad ustaleniem tożsamości motocyklisty; według wstępnych informacji miał on około 20 lat. Na miejscu zdarzenia trwają czynności policyjne, mające na celu dokładne odtworzenie przebiegu tego tragicznego wypadku.

