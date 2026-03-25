Legenda STARa 2026. Koniec podziałów i wielki powrót wspólnego zlotu

Bartosz Manicz
2026-03-25 8:36

Po burzliwym roku 2025, kiedy to miłośnicy polskiej motoryzacji musieli wybierać między dwoma niezależnymi zlotami, nadeszły oczekiwane przez wszystkich wieści. W 2026 roku Legenda STARa znów będzie jedna. Organizatorzy – Powiat Starachowicki oraz Stowarzyszenie Legenda STARa – doszli do porozumienia, co zwiastuje wyjątkową edycję tego motoryzacyjnego święta

Koniec podziałów, czas na współpracę

Najważniejszą informacją dla fanów ciężarówek ze Starachowic jest fakt, że konflikt organizacyjny, który podzielił zeszłoroczną imprezę, został zażegnany. Prezes Stowarzyszenia Legenda STARa, Dariusz Dąbrowski, w rozmowie z nami potwierdził: „Wszystko wskazuje na to, że tę legendę będziemy organizować wspólnie z powiatem starachowickim”

Zgodnie z nowymi ustaleniami, głównym organizatorem wydarzenia ma być stowarzyszenie, natomiast Powiat Starachowicki wystąpi w roli partnera. „Będziemy dążyć do tego, aby w zgodzie i w jak najlepszych warunkach odbyło się całe wydarzenie, aby Legenda STARa 12 przeszła do historii z uwagi na swoją wyjątkowość i atrakcje, które zaprezentujemy” – podkreśla prezes Dąbrowski

Trasa z Północy na Południe

Nadchodząca edycja ma mieć wyjątkowy charakter, a jej początek zaplanowano na wybrzeżu. Konwój STARa, będący tradycyjnym wstępem do zlotu, wyruszy 18 sierpnia 2026 roku z Pomorza. Trasa ma prowadzić przez Gdańsk i Tczew, z planowanymi przystankami m.in. w Ciechanowie i Sulejówku, by 21 sierpnia dotrzeć do Rudy w gminie Brody.

Główne uroczystości w powiecie starachowickim zaplanowano na weekend 21–23 sierpnia 2026 r.. Jak zaznacza Dąbrowski: „Legenda 12 będzie miała wyjątkowy charakter. Będzie wiązała się z konwojem, który przyjedzie do Starachowic z północy kraju, znad morza”

Historyczne premiery i repliki z „duszą”

Uczestnicy mogą liczyć na prezentację unikalnych pojazdów, w tym pieczołowicie budowanych replik, które zapisały się w historii fabryki. Wśród nich znajdą się m.in. ciągniki siodłowe Star C200, które brały udział w wyścigach na torze Hungaroring w 1987 roku. Kolejną atrakcją będą repliki tzw. „Unistarów”, przygotowywanych niegdyś na rajd Dakar.

W rękach członków stowarzyszenia jest dzisiaj 30 Starów. Część z nich jest przygotowywana na najbliższy zlot. Będą to premiery zupełne (...) repliki samochodów, które mają znaczenie absolutnie historyczne dla dawnej fabryki” – zapowiada Dariusz Dąbrowski. Prezes zdradził również, że trwają prace nad Starem w barwach Finlandii, którym jeździł znany kierowca rajdowy Jukka Jalonen, kierowca obiecał osobiście zjawić się na zlocie.

Atrakcje w terenie i w mieście

Program zlotu przewiduje widowiskowe próby terenowe w piaskowni w Grzybowej Górze, która ze względu na ukształtowanie terenu oferuje doskonałą widoczność dla publiczności. „Te próby w Grzybowej Górze są bardzo atrakcyjne (...) publiczność ma okazję oglądać popisy kierowców w całej okazałości. (...) Samochody poruszają się kilka metrów niżej w zagłębieniach piaskowni, więc nie ma absolutnie zagrożenia styku pomiędzy samochodami będącymi w ruchu a kibicami” – wyjaśnia prezes stowarzyszenia.

Oficjalne otwarcie zlotu planowane jest na sobotę, 22 sierpnia o godzinie 10:00, tradycyjnie na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Finał imprezy, obejmujący paradę przez miasto i prezentacje na targowisku miejskim, odbędzie się w niedzielę, 23 sierpnia.

Legenda, która „robi hałas”

Nowością tegorocznej edycji jest nowa wizualizacja graficzna oraz... piosenka stworzona przy wsparciu sztucznej inteligencji, do której słowa napisali członkowie stowarzyszenia. Jak mówi Dariusz Dąbrowski: „Legenda STARa to impreza, gdzie historia robi hałas. I to chyba dobre dla nas wszystkich mieszkańców powiatu, że właśnie tym hałasem wokół Stara zwracamy uwagę na historię Fabryki Samochodów Ciężarowych”.

Zapisy na zlot ruszą tradycyjnie w lipcu na stronie legendastara.eu, przy czym organizatorzy planują limit 150 pojazdów. Choć zlot koncentruje się na Starach, prezes zaprasza wszystkich właścicieli klasyków: „Stary nie jeździły po naszych drogach same. (...) Zapraszamy wszystkich miłośników polskiej motoryzacji. Chcielibyśmy, aby to było swego rodzaju święto”

