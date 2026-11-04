Rekordzista w gminie Pawłów. Prowadził golfa mając ponad 4 promile

Za kierownicą pojazdu siedział 51-letni mężczyzna. Podczas badania okazało się, że mężczyzna ma ponad 4 promile alkoholu”. Mężczyzna odmówił poddania się drugiemu badaniu na miejscu, w związku z czym został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Tam został przebadany, wynik pokazał ponad 3,5 promila alkoholu - relacjonuje Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.