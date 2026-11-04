Rekordzista w gminie Pawłów. Prowadził golfa mając ponad 4 promile

Dawid Bąk
2026-11-04 8:57

Policjanci z Komisariatu Policji w Brodach zatrzymali wczoraj (03.11) do kontroli drogowej kierowcę, który prowadził samochód mając ponad 4 promile alkoholu w organizmie. Mężczyźnie grożą teraz surowe konsekwencje prawne.

Policja Siedlce
Autor: Monika Półbratek

Pijany kierowca zatrzymany w Modrzewiu

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 19:00 na terenie miejscowości Modrzewie w gminie Pawłów. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na samochód osobowy marki Volkswagen Golf.

Za kierownicą pojazdu siedział 51-letni mężczyzna. Podczas badania okazało się, że mężczyzna ma ponad 4 promile alkoholu”. Mężczyzna odmówił poddania się drugiemu badaniu na miejscu, w związku z czym został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Tam został przebadany, wynik pokazał ponad 3,5 promila alkoholu - relacjonuje Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Konsekwencje prawne

51-latek odpowie przed sądem za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Na ten moment nie podjęto decyzji o przepadku pojazdu.

 

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