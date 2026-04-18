Niezwykły krajobraz jaskiniowy w Świętokrzyskiem. Mało znany rezerwat zachwyca turystów

Skorocice. Wieś w Świętokrzyskiem

Skorocice to wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Wiślica. Na terenie wsi znajduje się Rezerwat przyrody Skorocice, w którym obserwować można zjawiska krasowe i unikatową florę stepową. Przez wieś przechodzi niebieski szlak turystyczny z Pińczowa do Wiślicy. W tej małej wiosce w świętokrzyskim mieszka 368 osób (dane z 2021 roku).

Rezerwat Przyrody Skorocice

Rezerwat skalno-stepowy „Skorocice” utworzony został w 1960 r., na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, w celu ochrony jednego z najlepiej w kraju wykształconych zespołów klasycznych form rzeźby krasowej w trzeciorzędowych skałach gipsowych. W 1986 r. wszedł w skład powstałego wówczas Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.

Zobacz rezerwat na zdjęciach

14

Kraina jaskiń w Świętokrzyskiem. Skorocice

Rezerwat, obejmujący fragmenty pn. części wsi Skorocice, utworzony został w obrębie wąwozu zwanego Doliną Skorocicką, obejmuje też na krańcu pn. wzgórze gipsowe, należące do pasma Choteleckich Gór.

W obrębie rezerwatu znajduje się najdłuższa jaskinia gipsowa w Polsce – Jaskinia Skorocicka. Stanowi ona przykład podziemnego korytarza rzecznego, którym także obecnie płynie Potok Skorocicki.

Skorocice. Tu znajdziecie 26 jaskiń. M.in.

Jaskinia Skorocicka,

Jaskinia w Skorocicach u Ujścia Doliny,

Jaskinia Dzwonów,

Jaskinia Ucho Olki,

Jaskinia Stara,

Jaskinia Górna,

Jaskinia z Potokiem

Tunel w Skorocicach

Autor: Wikipedia/ Creative Commons

Jak powstały jaskinie w Skorocicach?

Jaskinie utworzyły się w efekcie działania podziemnego cieku, tzw. Potoku Skorocickiego. Największa z nich, Jaskinia Skorocicka, licząca 352 m długości, jest jednocześnie najdłuższą w Polsce jaskinią gipsową. Rezerwat Skorocicki jest siedliskiem ciepłolubnej, kserotermicznej roślinności stepowej - czytamy na stronie Zabytek pl.

źródło: Wikipedia, Zabytek.pl. Swietokrzyskie Travel

Quiz Świętokrzyskie. Podajemy trzy hasła, Wy odgadujecie co to za miasto powiatowe Pytanie 1 z 10 Browar Kultury, Mirosław Baka, metalurgia Końskie Skarżysko Kamienna Ostrowiec Świętokrzyski Następne pytanie