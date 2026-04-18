Niezwykły krajobraz jaskiniowy w Świętokrzyskiem. Mało znany rezerwat zachwyca turystów

Mało znane miejsce w Świętokrzyskiem. Jaskinie i wąwozy jak z innej planety

Agnieszka Jędrasik
2026-04-18 18:23

Skorocice to mała wioska w województwie świętokrzyskim. Miejscowość nazywana jest też krainą jaskiń, bowiem znajdziecie ich w tych okolicach ponad 20. Jedna z nich jest najdłuższą jaskinią gipsową w Polsce! Wioska znajduje się na terenie rezerwatu skalno - stepowego "Skorocice".

i

Autor: Busko-Zdrój Gmina Uzdrowiskowa/ Facebook

Skorocice. Wieś w Świętokrzyskiem

Skorocice to wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Wiślica. Na terenie wsi znajduje się Rezerwat przyrody Skorocice, w którym obserwować można zjawiska krasowe i unikatową florę stepową. Przez wieś przechodzi niebieski szlak turystyczny z Pińczowa do Wiślicy. W tej małej wiosce w świętokrzyskim mieszka 368 osób (dane z 2021 roku).

Rezerwat Przyrody Skorocice

Rezerwat skalno-stepowy „Skorocice” utworzony został w 1960 r., na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, w celu ochrony jednego z najlepiej w kraju wykształconych zespołów klasycznych form rzeźby krasowej w trzeciorzędowych skałach gipsowych. W 1986 r. wszedł w skład powstałego wówczas Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.

Zobacz rezerwat na zdjęciach

Galeria zdjęć 14

Kraina jaskiń w Świętokrzyskiem. Skorocice

Rezerwat, obejmujący fragmenty pn. części wsi Skorocice, utworzony został w obrębie wąwozu zwanego Doliną Skorocicką, obejmuje też na krańcu pn. wzgórze gipsowe, należące do pasma Choteleckich Gór. 

W obrębie rezerwatu znajduje się najdłuższa jaskinia gipsowa w Polsce – Jaskinia Skorocicka. Stanowi ona przykład podziemnego korytarza rzecznego, którym także obecnie płynie Potok Skorocicki.

Skorocice. Tu znajdziecie 26 jaskiń. M.in. 

  • Jaskinia Skorocicka,
  • Jaskinia w Skorocicach u Ujścia Doliny,
  • Jaskinia Dzwonów,
  • Jaskinia Ucho Olki,
  • Jaskinia Stara,
  • Jaskinia Górna,
  • Jaskinia z Potokiem
  • Tunel w Skorocicach
Jaskinie w Skorocicach

i

Autor: Wikipedia/ Creative Commons

Jak powstały jaskinie w Skorocicach?

Jaskinie utworzyły się w efekcie działania podziemnego cieku, tzw. Potoku Skorocickiego. Największa z nich, Jaskinia Skorocicka, licząca 352 m długości, jest jednocześnie najdłuższą w Polsce jaskinią gipsową. Rezerwat Skorocicki jest siedliskiem ciepłolubnej, kserotermicznej roślinności stepowej - czytamy na stronie Zabytek pl.

Starachowice Radio ESKA Google News

źródło: Wikipedia, Zabytek.pl. Swietokrzyskie Travel

rezerwat przyrody
jaskinie
świętokrzyskie
turystyka