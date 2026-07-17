Mężczyzna zniknął pod wodą nad zalewem w Maleńcu. Trwa akcja ratunkowa, na miejsce dotarli nurkowie

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-07-17 16:27

To miało być zwykłe, letnie popołudnie nad wodą, które w ułamku sekundy przerodziło się w prawdziwy koszmar. W miejscowości Maleniec (powiat konecki) trwa dramatyczna walka z czasem. Służby ratunkowe robią wszystko, by odnaleźć 50-letniego mężczyznę, który zniknął pod powierzchnią zalewu.

Strażacy OSP Krasna na łodzi podczas akcji nad zalewem. O akcji w Maleńcu przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: KP PSP Końskie/ Materiały prasowe Tragedia nad zalewem w Maleńcu. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa, na miejsce dotarli nurkowie

Trwa akcja strażaków na zalewie w Maleńcu

Wszystko wydarzyło się, gdy dwóch mężczyzn zdecydowało się wyjść daleko w głąb zalewu. W pewnym momencie doszło do dramatu – 50-latek nagle stracił grunt pod nogami. Żywioł okazał się bezwzględny. Mężczyzna niemal natychmiast znalazł się pod wodą i nie wypłynął na powierzchnię.

Służby w pełnej gotowości. Liczy się każda sekunda

Na miejscu natychmiast zawyły syreny. Skala operacji pokazuje, jak poważna jest sytuacja. Do walki o ludzkie życie ruszyły zmobilizowane siły z całego regionu. W akcji poszukiwawczej z łodzi biorą udział:

  • JRG Końskie
  • OSP Ruda Maleniecka
  • OSP Kołoniec
  • OSP Krasna
Tragedia nad zalewem w Maleńcu. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa, na miejsce dotarli nurkowie
Autor: KP PSP Końskie/ Materiały prasowe Tragedia nad zalewem w Maleńcu. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa, na miejsce dotarli nurkowie

Do walki wkraczają specjalistyczne grupy nurków

Najnowsze informacje z frontu działań: Na miejsce tragedii dotarła właśnie wyspecjalizowana Grupa Wodno-Nurkowa z Piotrkowa Trybunalskiego. To właśnie od doświadczenia i determinacji nurków zależy teraz powodzenie całej operacji. Warunki pod wodą bywają zdradliwe – ograniczona widoczność, podwodne prądy i zmienne ukształtowanie dna zalewu stawiają przed ratownikami ogromne wyzwanie. Służby nie przerywają pracy.

Strażacy OSP Krasna na łodzi podczas akcji nad zalewem. O akcji w Maleńcu przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: KP PSP Końskie/ Materiały prasowe Tragedia nad zalewem w Maleńcu. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa, na miejsce dotarli nurkowie
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