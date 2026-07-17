Trwa akcja strażaków na zalewie w Maleńcu
Wszystko wydarzyło się, gdy dwóch mężczyzn zdecydowało się wyjść daleko w głąb zalewu. W pewnym momencie doszło do dramatu – 50-latek nagle stracił grunt pod nogami. Żywioł okazał się bezwzględny. Mężczyzna niemal natychmiast znalazł się pod wodą i nie wypłynął na powierzchnię.
Służby w pełnej gotowości. Liczy się każda sekunda
Na miejscu natychmiast zawyły syreny. Skala operacji pokazuje, jak poważna jest sytuacja. Do walki o ludzkie życie ruszyły zmobilizowane siły z całego regionu. W akcji poszukiwawczej z łodzi biorą udział:
- JRG Końskie
- OSP Ruda Maleniecka
- OSP Kołoniec
- OSP Krasna
Do walki wkraczają specjalistyczne grupy nurków
Najnowsze informacje z frontu działań: Na miejsce tragedii dotarła właśnie wyspecjalizowana Grupa Wodno-Nurkowa z Piotrkowa Trybunalskiego. To właśnie od doświadczenia i determinacji nurków zależy teraz powodzenie całej operacji. Warunki pod wodą bywają zdradliwe – ograniczona widoczność, podwodne prądy i zmienne ukształtowanie dna zalewu stawiają przed ratownikami ogromne wyzwanie. Służby nie przerywają pracy.