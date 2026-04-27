Najpiękniejsze miejscowości nad rzekami w Świętokrzyskiem na majówkę. TOP 6 według AI

Agnieszka Jędrasik
2026-04-27 16:25

Planujesz odpoczynek w sercu Polski i zastanawiasz się, jakie urokliwe miejscowości nad rzekami warto odwiedzić w województwie świętokrzyskim? Region ten, choć kojarzony głównie z górami i lasami, skrywa prawdziwe perełki, gdzie historia łączy się z malowniczą przyrodą. Szlak wodny w Świętokrzyskiem to nie tylko idealny pomysł na spływ kajakowy, ale również okazja do odkrywania zabytkowych miast i wsi, położonych nad brzegami majestatycznej Wisły, urokliwej Nidy czy malowniczych mniejszych rzek. Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, jakie są najpiękniejsze miejscowości nad rzekami w Świętokrzyskiem. Jesteście ciekawi wyborów AI? Znajdziecie je w naszym materiale oraz dołączonej do niego galerii.

Autor: Shutterstock Sandomierz

Sztuczna inteligencja wybrała najpiękniejsze miejscowości nad rzekami w Świętokrzyskiem

Majówka spędzona w miejscowościach położonych nad brzegami Wisły, Nidy czy Kamiennej to gwarancja niezapomnianych widoków, bliskości natury i dostępu do unikalnych atrakcji. Od tętniącego życiem Sandomierza, przez klimatyczny Pińczów, aż po zaciszne, małe miasteczka z klasztorami strzegącymi dawnych szlaków. Sztuczna inteligencja dokonała wyboru 6 propozycji, które łączą w sobie historię, piękno przyrody i idealne warunki do letniego relaksu. Listę miejscowości wskazanych przez AI znajdziecie poniżej, a także w dołączonej do materiału galerii.

6 najpiękniejszych miejscowości nad rzekami w Świętokrzyskiem według AI

  • Wiślica

Wiślica to historyczna miejscowość nad rzeką Nidą, uznawana za jedno z najstarszych polskich miast. Słynie z bogatej historii i zabytków, takich jak kolegiata i pozostałości po wczesnopiastowskim grodzie. Wiślica położona jest na Ponidziu, na lewym brzegu Nidy, w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym. Wiślica jest punktem początkowym szlak turystyczny niebieski niebieskiego szlaku turystycznego prowadzącego do Pińczowa oraz szlak turystyczny zielony zielonego szlaku turystycznego prowadzącego do Grochowisk. Przez miasto przebiega szlak Małopolska Droga św. Jakuba oraz Via Jagiellonica. 

  • Wąchock

Miasteczko nad rzeką Kamienną, znane przede wszystkim z opactwa cystersów, które jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów architektury romańskiej w Polsce. Wąchock, choć niewielki, ma urokliwy klimat i jest idealnym miejscem na spokojny spacer wzdłuż rzeki. Wąchock graniczy od zachodu i północy ze Starachowicami. Miasteczko jest punktem początkowym niebieskiego szlaku turystycznego im. E. Wołoszyna, prowadzącego do Cedzyny. Przez miasto przechodzą: czerwony Szlak Milenijny ze Skarżyska-Kamiennej do Kałkowa, niebieski szlak rowerowy ze Skarżyska-Kamiennej do Ostrowca Świętokrzyskiego oraz czerwony szlak rowerowy do Starachowic.

  • Pińczów

Pińczów położony nad rzeką Nidą, zachwyca malowniczym położeniem i architekturą. Nazywany jest często "Perłą Ponidzia". Warto zobaczyć renesansowy zamek, synagogę oraz zabytkowy rynek. Okolice rzeki Nidy w Pińczowie są też popularne do spływów kajakowych. Pińczów leży 42 km na południe od Kielc. Miasto położone jest częściowo w Dolinie Nidy, od północy opierając się na zboczach wzgórz wchodzących w skład Garbu Pińczowskiego. Miasto jest punktem początkowym niebieskiego szlaku turystycznego prowadzącego do Wiślicy. 

  • Opatowiec

To miasteczko ma wyjątkowe położenie - na styku rzek Wisły i Dunajca. Opatowiec jest obecnie najmniejszym miastem w Polsce i ma bogatą historię. Położenie to sprawia, że ma unikalny charakter i jest ciekawym miejscem do odwiedzenia. Opatów położony jest na Wyżynie Sandomierskiej, na wzgórzach o wysokości od 200 do 300 m n.p.m. Nieopodal rozciągają się pasma Jeleniowskie i Iwaniskie Gór Świętokrzyskich. Przez miasto przepływa rzeka Opatówka, rozdzielając je na dwie części i przecinając głęboką doliną. 

  • Sandomierz

Sandomierz to miasto położone nad Wisłą. Jest to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce, z bogatą historią i wieloma zabytkami. Warto zobaczyć Rynek, Bramę Opatowską i Zamek Królewski. Sandomierz jest usytuowany na Nizinie Nadwiślańskiej i rozciąga się od Wyżyny Sandomierskiej po Równinę Tarnobrzeską. Większość zabudowy wraz z historycznym centrum, uznanym w 2017 za pomnik historii, położona jest na lewym brzegu Wisły, a przemysłowa część, zwana Nadbrzeziem, leży przy prawym brzegu, w Kotlinie Sandomierskiej, granicząc z Tarnobrzegiem. 

  • Opatów

 Opatów leży nad rzeką Opatówką. Miejscowość położona jest na Wyżynie Sandomierskiej, na wzgórzach o wysokości od 200 do 300 m n.p.m. Nieopodal rozciągają się pasma Jeleniowskie i Iwaniskie Gór Świętokrzyskich. Przez miasto przepływa rzeka Opatówka, rozdzielając je na dwie części i przecinając głęboką doliną. Znany jest z kolegiaty św. Marcina i Bramy Warszawskiej.

Każda z tych miejscowości oferuje coś więcej niż tylko piękne widoki. To właśnie rzeki nadają im rytm i charakter, stwarzając niezliczone możliwości spędzania wolnego czasu. Miłośnicy wody mogą wybierać między emocjonującym raftingiem, spokojnym spływem kajakowym a relaksującym rejsem statkiem. Dla tych, którzy wolą spokój, nadrzeczne bulwary, plaże i zaciszne zatoczki stanowią idealne miejsce na piknik, lekturę książki czy po prostu kontemplację przyrody w akompaniamencie szumu wody. To właśnie ta wszechstronność sprawia, że nadrzeczne miejscowości Świętokrzyskiego są doskonałym celem na wiosenną przygodę.

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia?
Pytanie 1 z 12
W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek?
Dąb Bartek
