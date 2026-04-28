Zamek w Iłży poleca się na majówkę. Mury warowni znów będą świadkiem Turnieju Rycerskiego

Spis treści
Rycerze wracają na zamek w Iłży
Gdy majowe słońce rozświetla wapienne mury iłżeckiej warowni, czas zdaje się cofać o kilkaset lat. Szczęk krzyżowanej stali, tętent końskich kopyt i dźwięki dawnych instrumentów już wkrótce wypełnią dziedziniec jednego z najpiękniejszych zabytków ziemi radomskiej. Turniej Rycerski na Zamku w Iłży to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz najciekawszych majówek, łącząc surowy klimat średniowiecznego obozowiska z radosną atmosferą rodzinnego pikniku. To tutaj, w cieniu potężnej wieży, legenda o rycerskim honorze i damach serca staje się rzeczywistością dostępną na wyciągnięcie ręki.
Turniej na Zamku w Iłży 2026. Bitwa o zamek i turniej konny
Sobota:
Sobotnie uroczystości (2 maja) rozpoczną się w samo południe od oficjalnego otwarcia imprezy. Goście będą mogli podziwiać uroczysty przemarsz rycerstwa oraz dworów, któremu towarzyszyć będzie salut armatni.
Pierwszy dzień turnieju to przede wszystkim pokaz siły i sprawności bojowej. W programie znajdą się:
- Walki piesze: Turnieje w formule 1 na 1 oraz emocjonujące starcia 2 na 2.
- Wielki Turniej Konny: Zaplanowany na godzinę 17.00, będący kulminacyjnym punktem sportowych zmagań.
- Bitwa o Zamek w Iłży: Wielka inscenizacja, która rozpocznie się o 19.00.
Dla osób szukających lżejszej rozrywki przewidziano pokazy żonglerki chorągwiami, warsztaty tańca dawnego oraz prezentację średniowiecznej mody. Dzień zakończy widowiskowy Teatr Ognia o godzinie 20.00.
Turniej na Zamku w Iłży 2026. Gry plebejskie i pasowanie na rycerza
Niedziela:
Niedzielny program (3 maja) startuje o godzinie 14.00. Choć scenariusz otwarcia jest podobny do sobotniego, niedziela kładzie większy nacisk na edukację i zabawę dla całych rodzin.
Najciekawsze punkty drugiego dnia to:
- Turniej dla młodzieży: Zmagania na miękką broń treningową (godz. 15.30).
- Turniej zabaw plebejskich: Angażująca rozrywka dla gawiedzi o 16.00.
- Koncert muzyki dawnej: Muzyczna podróż w czasie, która rozpocznie się o 17.00.
- Inscenizacja pasowania na rycerza: Wyjątkowa lekcja historii o godzinie 18.30.
Wydarzenie zamknie ponowny pokaz Teatru Ognia (19.00), a oficjalne zakończenie turnieju nastąpi o 19.30.
Dlaczego w majówkę warto odwiedzić zamek w Iłży?
Zamek w Iłży to nie tylko mury, ale też jedna z najważniejszych historycznych rezydencji biskupów krakowskich. Turniej Rycerski pozwala ożywić tę przestrzeń i zrozumieć dziedzictwo regionu w sposób interaktywny i emocjonujący.
Wydarzenie jest organizowane przez Gminę Iłża oraz Centrum Kultury i Turystyki w Iłży. Impreza odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Turniej Rycerski na Zamku w Iłży. Szczegółowy program wydarzenia
SOBOTA, 2 MAJA
- 12.00 – Oficjalne otwarcie imprezy, przemarsz rycerstwa i dworów, powitanie uczestników, salwa armatnia na otwarcie Turnieju.
- 12.15 – Pokaz żonglerki chorągwiami
- 12.30 – Pokaz mody średniowiecznej
- 13.00 – Turniej walk pieszych 1 na 1
- 14.00 – Pokaz i warsztaty tańca dawnego
- 14.30 – Pokaz sprawności lekkiej piechoty
- 15.00 – Turniej zabaw plebejskich
- 15.30 – Pokaz średniowiecznej artylerii
- 16.00 – Turniej walk pieszych 2 na 2
- 17.00 – Wielki turniej konny
- 18.30 – Pokaz żonglerki chorągwiami
- 18.45 – Inscenizacja pasowania na rycerza
- 19.00 – Bitwa o Zamek w Iłży
- 20.00 – Teatr Ognia
- 20.30 – Zakończenie pierwszego dnia Turnieju
NIEDZIELA, 3 MAJA
- 14.00 – Oficjalne otwarcie drugiego dnia imprezy, przemarsz rycerstwa i dworów, powitanie uczestników, salwa armatnia na otwarcie Turnieju
- 14.30 – Pokaz żonglerki chorągwiami
- 15.00 – Pokaz tańca dawnego i pokaz dawnej mody
- 15.30 – Turniej rycerski dla młodzieży na miękką broń treningową
- 16.00 – Turniej zabaw plebejskich
- 16.30 – Pokaz i warsztaty tańca dawnego
- 17.00 – Koncert muzyki dawnej
- 18.00 – Pokaz średniowiecznej artylerii
- 18.30 – Inscenizacja pasowania na rycerza
- 19.00 – Teatr ognia
- 19.30 – Zakończenie
Zamek w Iłży. Historia
Zamek w Iłży to jedna z najważniejszych historycznych rezydencji biskupów krakowskich, której początki sięgają XIV wieku i fundacji biskupa Jana Grota. Wzniesiona na stromym wzgórzu warownia ewoluowała z surowego, gotyckiego założenia z charakterystyczną cylindryczną wieżą w reprezentacyjną renesansową rezydencję, goszczącą w swoich murach królów Polski, m.in. Władysława Jagiełłę i Zygmunta Starego. Choć lata świetności zamku przerwał potop szwedzki, a ostateczny upadek przypieczętowały pożary oraz XIX-wieczne rozbiórki, do dziś pozostaje on cennym świadectwem dawnej potęgi administracyjnej i mecenatu biskupiego, trwale wpisanym w panoramę miasta.