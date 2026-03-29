Ponad dwie dekady tradycji w parafii Krynki

Uroczystości w rzymskokatolickiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynkach mają już ponad dwudziestoletnią historię. To właśnie tutaj co roku można zobaczyć najbardziej spektakularne palmy, przygotowywane z ogromnym zaangażowaniem przez lokalne sołectwa oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

W tegorocznej procesji nie zabrakło prawdziwych gigantów. Warto przypomnieć, że w historii lokalnych obchodów rekordowe palmy, jak ta przygotowana przez mieszkańców Brodów, osiągały długość ponad 6 metrów.

Gmina Brody słynie z kreatywnego podejścia do tradycji. Obok klasycznych konstrukcji, w pamięci mieszkańców zapisała się wyjątkowa inicjatywa stowarzyszenia „Alle Babki” ze Stykowa, które stworzyło „żywą palmę” – grupę kobiet otoczonych wieńcem z kwiatów, tworzących barwny, ludzki bukiet.

Niezwykłą dbałością o szczegóły wykazali się również najmłodsi. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipiu, pod opieką księdza Zbigniewa Zepa, przynieśli do kaplicy własnoręcznie wykonaną palmę. Do jej dekoracji wykorzystano tradycyjne elementy

bazie i zielone gałązki bukszpanu,

żarnowiec,

misternie wykonane kwiaty z bibuły

Powstawanie tych małych dzieł sztuki to efekt warsztatów organizowanych m.in. przez Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach. Podczas zajęć członkinie KGW przekazują młodym pokoleniom tajniki tradycyjnego rękodzieła, ucząc technik wycinania, skręcania i rolowania bibuły, z której powstają maki, róże i niezapominajki.

Historia i zapomniane zwyczaje

Niedziela Palmowa, zwana też Kwietną lub Wierzbną, upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Choć pierwsze zapisy o tym święcie pochodzą z IV wieku, w Polsce tradycja ta rozkwitła w średniowieczu. Z poświęconymi palmami, które symbolizują odradzające się życie, wiązały się dawniej liczne wierzenia ludowe:

Dla zdrowia. Połknięcie bazi z palmy miało chronić przed bólem gardła i głowy.

Dla urodzaju. Gałązki wierzbowe formowano w krzyżyki i zatykano w ziemi na polach, co miało chronić plony przed burzami i suszą.

Gałązki wierzbowe formowano w krzyżyki i zatykano w ziemi na polach, co miało chronić plony przed burzami i suszą. Ochrona domu. Palmy zatykano za świętymi obrazami, a ich popiół wykorzystywano w Środę Popielcową

Wielki Tydzień w gminie Brody

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, czas szczególnego wyciszenia. W kościele parafialnym w Brodach w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 14:00 odprawiane są Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, po których następuje Msza Święta.

Wspólne świętowanie w gminie Brody to nie tylko wymiar religijny, ale przede wszystkim budowanie lokalnego patriotyzmu i poczucia przynależności do „małej ojczyzny”. Dzięki takim wydarzeniom tradycje naszych pradziadków nie ulegają zapomnieniu i wciąż zachwycają swoją barwnością.