Uroczysta gala "Żelazne Pierścienie 2026" w Parku Kultury

Gala odbyła się w niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku. Wydarzenie zorganizowane przez Powiat Starachowicki zgromadziło licznych gości, by uhonorować tych, którzy swoją pasją, pracą i codziennym zaangażowaniem inspirują lokalną społeczność. To już kolejna edycja konkursu, w którym nagradzani są liderzy w najważniejszych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Kto dostał Żelazne Pierścienie?

W tym roku kapituła podjęła trudne decyzje, przyznając pięć statuetek w kluczowych kategoriach. Laureaci Nagrody Starosty Starachowickiego to:

Biznes: Firma Polbudrol-Bis Sp. z o.o. , doceniona za swój wkład w rozwój gospodarczy regionu.

Firma , doceniona za swój wkład w rozwój gospodarczy regionu. Kultura: Znany i ceniony pisarz Maciej Siembieda.

Znany i ceniony pisarz Działalność społeczna: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice.

Sport: Klub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki WIKING.

Zdrowie: Lekarz medycyny Tomasz Skorzyński.

Nagroda Starosty trafiła do rąk osób i instytucji, których działalność – jak podkreślił Piotr Babicki – jest „powodem do dumy dla całego powiatu starachowickiego”

Co symbolizuje ta nagroda?

Sama statuetka „Żelaznego Pierścienia” ma głęboką symbolikę, która łączy współczesność z historią regionu. Projekt nawiązuje do autentycznego pierścienia z III wieku n.e., który odnaleziono niemal sto lat temu w dolinie rzeki Kamiennej. W ten sposób organizatorzy chcą podkreślić ciągłość produkcji metalowej na tym terenie, która trwa nieprzerwanie od dwóch tysięcy lat. Laureatów można więc śmiało nazwać nowoczesnymi kontynuatorami dawnych tradycji gospodarczych naszego powiatu

Muzyczny finał i gratulacje

Atmosfera w sali widowiskowej Parku Kultury była podniosła, ale i pełna serdeczności. Finał wieczoru należał do Janusza Radka. Pochodzący ze Starachowic artysta wystąpił z koncertem, który dostarczył wszystkim zgromadzonym niezapomnianych emocji i stał się idealnym zwieńczeniem tej wyjątkowej gali.Starosta pogratulował nie tylko zwycięzcom, ale również wszystkim nominowanym, dziękując za ich codzienny trud i budowanie pozytywnego wizerunku powiatu starachowickiego. Tegoroczna edycja pokazała, jak wielu mamy w regionie utalentowanych i oddanych sprawie ludzi. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!