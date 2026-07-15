Poranne dachowanie w Wąchocku. Dwie osoby trafiły do szpitala

Poranne dachowanie w Wąchocku
Po godzinie 4:00 nad ranem służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym na ulicy Tysiąclecia w Wąchocku. Wynikało z niego, że dachowało osobowe auto, a jedna osoba została zakleszczona w pojeździe. Na miejscu zdarzenia równocześnie pojawiły się zespoły ratowników medycznych i strażaków. Osobową Skodą podróżowali kobieta (22 lata) i 23-letni mężczyzna, oboje zdołali opuścić pojazd przed przyjazdem służb.
"Uczestnicy tego zdarzenia zostali przetransportowani do szpitala, a nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku" - powiedział nam dziś rano dyżurny KP PSP Starachowice.
Co było przyczyną tego zdarzenia? O tym wstępnie powiedział nam oficer prasowy KPP Starachowice.
Do wypadku doszło po godzinie 4:00 nad ranem na ulicy Tysiąclecia w Wąchocku - mówi nam Paweł Kusiak oficer prasowy KPP Starachowice. 23-letni mężczyzna z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn, na łuku drogi nie opanował auta i dachował. Skodą podróżowała jeszcze 22-letnia pasażerka. O wypadku służby poinformował świadek, który udzielił też pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia przy opuszczeniu auta. Policjanci na miejscu przebadali na obecność alkoholu we krwi kobietę, wynik to ponad 2 promile. Kierowca, 23-latek odmówił badania, a od obojga pobrano krew do badań laboratoryjnych na obecność alkoholu i innych środków odurzających - dodaje Paweł Kusiak.
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