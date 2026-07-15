Poranne dachowanie w Wąchocku. Dwie osoby trafiły do szpitala

Poranne dachowanie w Wąchocku

Po godzinie 4:00 nad ranem służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym na ulicy Tysiąclecia w Wąchocku. Wynikało z niego, że dachowało osobowe auto, a jedna osoba została zakleszczona w pojeździe. Na miejscu zdarzenia równocześnie pojawiły się zespoły ratowników medycznych i strażaków. Osobową Skodą podróżowali kobieta (22 lata) i 23-letni mężczyzna, oboje zdołali opuścić pojazd przed przyjazdem służb.

"Uczestnicy tego zdarzenia zostali przetransportowani do szpitala, a nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku" - powiedział nam dziś rano dyżurny KP PSP Starachowice.

Co było przyczyną tego zdarzenia? O tym wstępnie powiedział nam oficer prasowy KPP Starachowice.

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