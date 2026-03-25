Tężnia solankowa powstała w Skarżysku-Kamiennej

Mieszkańcy osiedla Bór w Skarżysku-Kamiennej mogą już odliczać dni do rozpoczęcia sezonu inhalacyjnego. Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego, Skwer im. Grzegorza Łapaja wzbogacił się o tężnię solankową – nowoczesny obiekt łączący funkcję prozdrowotną z estetycznym miejscem wypoczynku.

Budżet Obywatelski to nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców i ich realny wpływ na to, jak zmienia się nasze miasto. Cieszę się, że mogłem obserwować realizację projektów na różnych etapach – od pomysłu, przez budowę, aż po efekt końcowy. To pokazuje, jak wiele możemy stworzyć we współpracy z mieszkańcami – podkreśla Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

Nowym elementem przestrzeni miejskiej jest tężnia solankowa, która powstała na Skwerze im. Grzegorza Łapaja na osiedlu Bór. Obiekt będzie dostępny dla mieszkańców w sezonie od 1 kwietnia do 31 października. Korzystanie z tężni to nie tylko forma relaksu, ale również wsparcie dla zdrowia, szczególnie w przypadku osób z dolegliwościami układu oddechowego, alergiami czy narażonych na zanieczyszczenia powietrza. Jednocześnie przypominamy, że przed skorzystaniem z inhalacji warto zapoznać się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami, a zalecany czas jednorazowej sesji nie powinien przekraczać 45 minut.

Tężnia solankowa w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

6

Tężnia solankowa. Naturalne wsparcie dla organizmu

Tężnia solankowa działa jak naturalny inhalator. Rozpylana solanka tworzy wokół obiektu specyficzny mikroklimat, bogaty w mikroelementy takie jak jod, brom, wapń czy magnez. Korzystanie z tężni jest szczególnie zalecane osobom:

zmagającym się z przewlekłymi chorobami układu oddechowego,

cierpiącym na alergie i nawracające infekcje,

narażonym na codzienne wdychanie miejskich zanieczyszczeń (smogu),

szukającym skutecznego sposobu na wyciszenie i redukcję stresu.

Objekt będzie dostępny dla mieszkańców w sezonie letnim, który potrwa od 1 kwietnia do 31 października.

Krótka historia tężni solankowych

Choć dziś tężnie kojarzą nam się wyłącznie z rekreacją i zdrowiem, ich pierwotne przeznaczenie było czysto przemysłowe. Pierwsze tego typu konstrukcje powstawały już w średniowieczu i służyły do produkcji soli kuchennej poprzez zagęszczanie solanki. Drewniane stelaże wypełnione gałązkami tarniny pozwalały na szybsze odparowywanie wody, co znacznie ułatwiało proces warzelniczy. Dopiero w XIX wieku zauważono, że pracownicy obsługujący tężnie oraz mieszkańcy okolicznych terenów rzadziej chorują na schorzenia dróg oddechowych. Odkrycie to zapoczątkowało transformację tężni z obiektów produkcyjnych w inhalatoria, które stały się wizytówką europejskich uzdrowisk,