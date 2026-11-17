Wśród planowanych przedsięwzięć znalazło się 24 zadania jednoroczne oraz 62 projekty o charakterze wieloletnim. Największe zmiany odczują kierowcy, pasażerowie komunikacji miejskiej oraz mieszkańcy osiedli poddawanych rewitalizacji.

Rewolucja na drogach i nowe ronda: gdzie zmieni się organizacja ruchu?

Kluczowym filarem planu inwestycyjnego na 2027 rok jest usprawnienie miejskiego układu komunikacyjnego. Samorząd przeznacza znaczne środki zarówno na przebudowę istniejących traktów, jak i na przygotowanie rozwiązań płynności ruchu w najczęściej uczęszczanych punktach miasta.

Najważniejsze przedsięwzięcia drogowe obejmują:

Budowę ul. Wiosennej na odcinku od ul. Ostrowieckiej do ul. Miodowej.

na odcinku od ul. Ostrowieckiej do ul. Miodowej. Remonty ważnych ciągów miejskich , w tym ulic Prądzyńskiego oraz 6 Września.

, w tym ulic Prądzyńskiego oraz 6 Września. Kompleksową przebudowę ulic: Zachodniej, Świętej Barbary oraz Batalionów Chłopskich wraz z łącznikiem.

Równolegle prowadzone będą prace nad reorganizacją ruchu i wprowadzaniem rozwiązań skrzyżowań z ruchem okrężnym. Przygotowania dotyczą kluczowych węzłów komunikacyjnych Starachowic:

Rejonu Komendy Powiatowej Policji,

Szlakowiska,

Ulicy Kościelnej,

Miejskiego targowiska,

Skrzyżowania ulic Szkolnej i Radomskiej,

Rejonu skrzyżowania ulic Targowej i Iłżeckiej.

W budżecie zabezpieczono również finanse na odszkodowania oraz wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe, w tym pod przebudowę ulic Radomskiej, Armii Krajowej, ciągu komunikacyjnego COP oraz budowę tzw. bypassu na ulicy Bocznej. Prowadzone będą ponadto prace projektowe dla kolejnych ulic: Radoszewskiego, Wojska Polskiego, Górnej, Wigury, Bocznej z łącznikiem oraz Radomskiej i Armii Krajowej.

Modernizacja Targowicy Miejskiej i odnowa przestrzeni rekreacyjnych

Plan na 2027 rok stawia na sukcesywne podnoszenie jakości przestrzeni publicznych oraz rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej. Jednym z istotnych zadań dla lokalnego handlu i usług będzie kontynuacja modernizacji Targowicy Miejskiej, co ma poprawić warunki zarówno dla kupców, jak i klientów.

W obszarze rekreacji miejskiej założono:

Dalsze zagospodarowanie otoczenia zbiornika Piachy , stanowiącego ważny punkt wypoczynkowy dla mieszkańców.

, stanowiącego ważny punkt wypoczynkowy dla mieszkańców. Kompleksowe zagospodarowanie osiedli : Stadion, Harcerska oraz Majówka.

: Stadion, Harcerska oraz Majówka. Modernizację infrastruktury dla dzieci , w tym placów zabaw położonych przy ul. Pustowójtówny.

, w tym placów zabaw położonych przy ul. Pustowójtówny. Budowę nowego boiska wielofunkcyjnego typu Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Odnowa budynków mieszkalnych, zieleń i nowoczesne technologie

Wydatki majątkowe Starachowic obejmują także inwestycje w zasóm mieszkaniowy oraz w infrastrukturę proekologiczną i komunalną.

W sektorze mieszkaniowym zaplanowano przebudowę budynków mieszkalnych przy ul. Robotniczej 2, 10 i 14, a także przebudowę i termomodernizację obiektu przy ul. Hutniczej 8.

W zakresie komunikacji i ekologii budżet przewiduje:

Zakup nowoczesnego taboru – nowego elektrycznego autobusu przegubowego , który zasili flotę komunikacji miejskiej.

, który zasili flotę komunikacji miejskiej. Dostawę i montaż 134 magazynów energii , współpracujących z istniejącymi miejskimi instalacjami fotowoltaicznymi.

, współpracujących z istniejącymi miejskimi instalacjami fotowoltaicznymi. Prowadzenie prac utrzymaniowych polegających na kompleksowym czyszczeniu kanalizacji deszczowej.

Miasto planuje także rozwój nowych koncepcji urbanistycznych i edukacyjnych. Przygotowana zostanie dokumentacja projektowa dla zagospodarowania Osiedla Las, a także projekt innowacyjnej EKO-SZKOŁY, w której planuje się budowę nowoczesnej auli widowiskowej.

Finanse Starachowic w 2027 roku: bilans dochodów i wydatków

Struktura budżetu Starachowic na 2027 rok opiera się na stabilnych dochodach oraz intensywnym finansowaniu usług bieżących i zadań majątkowych. Łączne dochody gminy zaplanowano na poziomie około 479 mln zł, natomiast wydatki osiągną poziom ponad 520 mln zł.

Powstały deficyt budżetowy w wysokości ponad 41 mln zł zostanie częściowo pokryty kredytem w wysokości 30 mln zł, przeznaczonym głównie na sfinansowanie wykupów nieruchomości pod kluczowe inwestycje drogowe.

Poniższa tabela przedstawia podział planowanych wydatków bieżących w podziale na główne sektory funkcjonowania miasta.

Sektor budżetowy Planowane wydatki bieżące Oświata i edukacja ponad 101,3 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ponad 94,5 mln zł Administracja publiczna około 84,5 mln zł Polityka społeczna ponad 82,6 mln zł Transport i łączność ponad 51,4 mln zł Gospodarka mieszkaniowa ponad 41,7 mln zł

Przedstawione założenia budżetowe pokazują, że rok 2027 w Starachowicach będzie czasem realizacji wielu zaległych oraz nowych potrzeb mieszkańców – od dróg i infrastruktury komunalnej po oświatę i tereny zielone.

44