Sobotnie zgłoszenie i szybka reakcja służb

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę, 14 listopada, około godziny 20:30. Dyżurny starachowickiej policji otrzymał niepokojące zgłoszenie o mężczyźnie, który na ulicy Piłsudskiego w Starachowicach wymachuje przedmiotem przypominającym broń palną i zatrzymuje przejeżdżające samochody. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji.

Jak przekazała Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach sprawcę ujęli strażnicy miejscy. Mężczyzna był mocno pobudzony i zachowywał się agresywnie. W poniedziałek, 16 listopada 42-latek został tymczasowo aresztowany.

Wczoraj Sąd Rejonowy zastosował tymczasowe aresztowanie na okres jednego miesiąca wobec 42-latka, który w dniu 14 listopada na terenie Starachowic groził kobiecie popełnieniem przestępstwa, kierując w jej stronę przedmiot przypominający broń palną - powiedziała nam Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Zatrzymany usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych.

Przypomnijmy, że tego samego dnia około godziny 19:00 doszło również do niebezpiecznej sytuacji na ulicy Iłżeckiej. Mężczyzna miał chodzić środkiem jezdni i stwarzać zagrożenie dla siebie oraz kierowców poruszających się ulicą. Jak się okazało był to podejrzany 42-latek, który po godzinie 20:00 został zatrzymany na ulicy Piłsudskiego przez strażników miejskich.