PILNE! Pożar drewnianego domu w Ostrożance. Na miejscu siedem zastępów straży

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-09-19 21:15

W Ostrożance w powiecie starachowickim doszło do pożaru budynku jednorodzinnego. Ogień objął drewniany, parterowy dom. Jedna osoba zdołała opuścić budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków.

Płonący drewniany dom w Ostrożance nocą. O akcji strażaków przeczytasz w Eska Starachowice.
Autor: KW PSP Świętokrzyskie/ Materiały prasowe Pożar drewnianego domu w Ostrożance. Na miejscu siedem zastępów straży

Groźny pożar w Ostrożance w powiecie starachowickim

Do pożaru doszło około godziny 19:00 Na miejsce skierowano siedem zastępów straży pożarnej. Po przybyciu służb pożar był już rozwinięty. Jak przekazał st. kpt. Marcin Bajur, „jedna osoba opuściła budynek” przed przyjazdem straży. Poszkodowana osoba nie odniosła obrażeń.

Strażacy opanowali pożar

Działania strażaków doprowadziły do opanowania ognia. Obecnie trwa dogaszanie budynku oraz sprawdzanie miejsca pożaru. Strażacy prowadzą działania związane z dogaszeniem pogorzeliska.

Pożar domu w Ostrożance. Jedna osoba opuściła budynek przed przyjazdem strażaków
Autor: KW PSP Świętokrzyskie/ Materiały prasowe Pożar domu w Ostrożance. Jedna osoba opuściła budynek przed przyjazdem strażaków

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Pożar domu w Ostrożance

Zdarzenie miało miejsce w Ostrożance w powiecie starachowickim. Ze względu na drewnianą konstrukcję budynku ogień mógł szybko się rozprzestrzeniać. Na miejscu pracuje łącznie 7 zastępów straży pożarnej. Jak poinformował st. kpt. Marcin Bajur, „pożar opanowano”, a strażacy kontynuują dogaszanie.

Przyczyna pożaru oraz dokładny zakres strat będą ustalane po zakończeniu działań służb.

Pożar drewnianego domu w Ostrożance. Na miejscu siedem zastępów straży
Autor: KW PSP Świętokrzyskie/ Materiały prasowe Pożar drewnianego domu w Ostrożance. Na miejscu siedem zastępów straży