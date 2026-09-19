Groźny pożar w Ostrożance w powiecie starachowickim

Do pożaru doszło około godziny 19:00 Na miejsce skierowano siedem zastępów straży pożarnej. Po przybyciu służb pożar był już rozwinięty. Jak przekazał st. kpt. Marcin Bajur, „jedna osoba opuściła budynek” przed przyjazdem straży. Poszkodowana osoba nie odniosła obrażeń.

Strażacy opanowali pożar

Działania strażaków doprowadziły do opanowania ognia. Obecnie trwa dogaszanie budynku oraz sprawdzanie miejsca pożaru. Strażacy prowadzą działania związane z dogaszeniem pogorzeliska.

Autor: KW PSP Świętokrzyskie/ Materiały prasowe Pożar domu w Ostrożance. Jedna osoba opuściła budynek przed przyjazdem strażaków

Pożar domu w Ostrożance

Zdarzenie miało miejsce w Ostrożance w powiecie starachowickim. Ze względu na drewnianą konstrukcję budynku ogień mógł szybko się rozprzestrzeniać. Na miejscu pracuje łącznie 7 zastępów straży pożarnej. Jak poinformował st. kpt. Marcin Bajur, „pożar opanowano”, a strażacy kontynuują dogaszanie.

Przyczyna pożaru oraz dokładny zakres strat będą ustalane po zakończeniu działań służb.