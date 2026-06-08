Pilny alert IMGW. Do woj. świętokrzyskiego nadciągają ulewy i potężne ochłodzenie

Dawid Bąk
2026-06-08 10:05

To koniec stabilnej i przyjemnej aury. Synoptycy wydali właśnie ostrzeżenia przed nadchodzącym, gwałtownym załamaniem pogody. Nad Polskę nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą nie tylko ulewne, wielogodzinne opady deszczu, ale także drastyczny spadek temperatury. W środę termometry w regionie świętokrzyskim wskażą zaledwie 16 stopni.

Ostrzeżenie przed ulewami w Świętokrzyskiem

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Autor: PS/ Canva.com

Alarm pogodowy dla świętokrzyskiego. Czekają nas ulewy i duże ochłodzenie

Początek drugiego czerwcowego tygodnia szykuje się ze stabilną, spokojną pogodą. Będzie przeważnie słonecznie i ciepło. W poniedziałkowe (08.06) popołudnie termometry w regionie świętokrzyskim wskażą 25 stopni. Wtorek (09.06) zapowiada się parny i duszny, co będzie sygnałem do poważnych zmian w pogodzie. Jutro maksymalnie na skali nawet do 27 kresek, po południu i wieczorem pojawią się w województwie świętokrzyskim gwałtowne burze, które przyniosą intensywne opady deszczu i silne podmuchy wiatru. Sumy opadów, mogą sięgać nawet 100 litrów na metr kwadratowy.

W Świętokrzyskiem spadnie dużo deszczu. Od środy załamanie pogody

Jednym z regionów narażonych na intensywne opady deszczu jest woj. świętokrzyskie. Najświeższe prognozy są niepokojące ponieważ od środy deszcz może padać nieustannie przez kilka dni. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Wielogodzinne ulewy, mogą przynieść gwałtowny wzrost stanów wody w świętokrzyskich rzekach. Przy tak intensywnym deszczu ziemia nie będzie w stanie przyjmować wody w tak szybkim tempie, co niesie ze sobą bezpośrednie ryzyko lokalnych podtopień – zwłaszcza w obniżeniach terenu i na miejskich ulicach. 

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Do świętokrzyskiego zbliżają się ulewy. Padać może nawet kilka dni

Prognozy pogody i trajektorie niżów barycznych rządzą się swoimi prawami, w których nawet najmniejsze odchylenie ma kolosalne znaczenie. Wystarczy, że system przesunie się o zaledwie kilkadziesiąt kilometrów, by całkowicie zmienić mapę zagrożeń – sprawiając, że jedne regiony odetchną z ulgą, podczas gdy inne będą musiały zmierzyć się z podtopieniami dróg, zabudowań czy pól uprawnych. Mieszkańcy regionu powinni na bieżąco śledzić komunikaty i zabezpieczyć swoje mienie.

Jak przygotować się na intensywne opady deszczu? 

W czasie intensywnych opadów deszczu i burz, zadbaj o własne bezpieczeństwo. Pamiętaj też o właściwym zabezpieczeniu mienia. Słuchaj poleceń służb - apeluje policja.

Jak zachowywać się podczas burz i ulew?

  • Słuchaj aktualnych prognoz pogody – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi
  • Ulewę najlepiej przeczekać w pomieszczeniu
  • Usuń z balkonów, parapetów i okien przedmioty, które mogą zamoknąć bądź zostać uszkodzone
  • Zadbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,
  • Jeżeli twój dom znajduje się na obniżonym terenie, zabezpiecz drzwi workami z piaskiem
  • Unikaj przebywania w najniższych kondygnacjach budynków (np. piwnicach), gdyż mogą zostać zalane. W miarę możliwości usuń z nich wartościowe przedmioty i urządzenia elektryczne
  • Jeśli korzystasz z parkingu podziemnego, w którym przy silnych opadach gromadzi się woda, wyprowadź z niego swój samochód
  • Jeśli akurat jedziesz samochodem, unikaj tuneli i dróg znajdujących się na obniżonym terenie
  • Unikaj przebywania w pobliżu małych zbiorników wodnych (cieków, potoków, rowów melioracyjnych), gdyż szybciej mogą wezbrać
  • Jeżeli jesteś zarządcą obiektu, sprawdź czy jest on przygotowany do przyjęcia i odprowadzenia dużej ilości wody. Wypompuj wodę ze zbiorników wyrównawczych i sprawdź drożność spływów wody terenu działki do kanalizacji deszczowej, zbiorników wyrównawczych czy rowów
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