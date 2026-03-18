Modernizacja miejskiej pływalni w Skarżysku-Kamiennej

Plac budowy odwiedzili ostatnio przedstawiciele władz miasta. Prezydent Arkadiusz Bogucki wraz ze swoimi zastępcami, Iwoną Jeziorską oraz Konradem Wikarjuszem, osobiście doglądali postępów i rozmawiali z wykonawcą. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, co przy tak skomplikowanych projektach jest ważne dla finału inwestycji.

Postępy widać gołym okiem. Trwają prace przy elewacji budynku. To, czego nie dostrzeżecie z ulicy, to testy niecki basenowej i przygotowania do budowy podestu pod dużą zjeżdżalnię. Wykonawca zapewnił nas, że prace postępują zgodnie z harmonogramem - informuje prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

Co dzieje się obecnie na budowie pływalni w Skarżysku-Kamiennej?

Ruch na terenie pływalni jest widoczny niemal w każdym punkcie. Do najważniejszych aktualnie prowadzonych działań należą:

Badania techniczne: Trwają testy szczelności nowej niecki basenowej – to jeden z najbardziej odpowiedzialnych momentów budowy.

Prace elewacyjne: Budynek zyskuje nowoczesny wygląd zewnętrzny.

Przygotowania pod rekreację: Rozpoczęto prace nad fundamentami i podestem pod dużą, całoroczną zjeżdżalnię, która ma stać się jedną z głównych atrakcji obiektu.

Po zakończeniu inwestycji miejska pływalnia zyska zupełnie nową infrastrukturę. Będzie nowa niecka basenowa, pojawią się: duża całoroczna zjeżdżalnia, wanny z hydromasażem oraz wodny plac zabaw dla najmłodszych. W projekcie przewidziano również trybuny dla widzów oraz część gastronomiczną. W podziemiach budynku powstanie kompleks saun oraz sala fitness. Do dyspozycji użytkowników będą m.in. sauna fińska, łaźnia parowa, sauna infrared oraz grota solna.

Pływalnia w Skarżysku-Kamiennej zmieni się nie do poznania

Inwestycja przy ulicy Spółdzielczej w Skarżysku-Kamiennej, realizowana przez spółkę Miejskie Inwestycje, to nowoczesny projekt o wartości ponad 25 milionów złotych, który połączy infrastrukturę miejską z funkcją rekreacyjną. Generalny wykonawca, firma EBI INVESTMENT sp. z o.o., wybuduje tam parking na ponad 50 miejsc, wyposażony w stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych. Całość dopełnią elementy małej architektury oraz profesjonalne boisko do crossmintona, tworząc estetyczną i użytkową przestrzeń dla mieszkańców.