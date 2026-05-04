Powiat wspiera Legendę STARa. 12. edycja wystartuje 18 sierpnia w Gdańsku

12. Zlot Pojazdów Zabytkowych „Legenda STARa”. Wsparcie powiatu

Legenda STAR-a to nie tylko zlot zabytkowych ciężarówek, ale przede wszystkim pielęgnowanie tożsamości motoryzacyjnej regionu. Celem organizacji jest dbanie o to, by historia polskiej motoryzacji, a w szczególności marki Star, była wciąż żywa i docierała do miłośników w całym kraju i poza jego granicami.

Na realizację tegorocznego wydarzenia Powiat Starachowicki przeznaczy 30 tys. zł. Chcemy żeby ta legenda trwała, żeby się rozwijała i żeby pamiętać o tej kolebce motoryzacji, która w naszym powiecie jest absolutną perłą. Żeby pamiętać o tych, którzy dzisiaj ciężarówkami Star i innymi zabytkowymi samochodami przemierzają trasy nie tylko naszego kraju, ale i wielu miejsc świata. Pielęgnujmy tę społeczność, która przez lata organizacji tej imprezy również została wykształcona - powiedział starosta Piotr Babicki.

Trwają przygotowania do Legendy STARa

Legenda STARa ma nowe logo, nową oprawę graficzną i coś, na co wielu czekało: swój hymn. Jest to utwór w klimacie rockowym. Zapisy do Legendy STAR-a ruszą 15 lipca przez internet. Limit to 150 pojazdów. Wydarzenie zyskało już charakter międzynarodowy. W ubiegłym roku pojazdy zaprezentowano w USA. W tym roku amerykańscy fani marki również zapowiadają swój udział.

Autor: Dawid Bąk

Tegoroczna edycja, 12. Legenda STARa, rusza 18 sierpnia. Tym razem startujemy z północy Polski, z Gdańska. Będziemy przemieszczać się przez Tczew, Ciechanów, aż dotrzemy do Starachowic. Planujemy cztery duże spotkania w miastach na trasie konwoju. Finał tradycyjnie u nas – w Starachowicach, w Muzeum Przyrody i Techniki, ale odwiedzimy też gminy Mirzec i Brody - zapowiada Dariusz Dąbrowski, prezes Stowarzyszenia Legenda Stara.

Nadciąga 12. Zlot Pojazdów Zabytkowych „Legenda STARa”

Powiat Starachowicki jako wieloletni organizator Zlotu Pojazdów Zabytkowych „Legenda STAR-a” konsekwentnie realizuje to wyjątkowe wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez w regionie. W tym roku organizację 12. edycji zlotu powierzono Stowarzyszeniu „Legenda Stara”. Umowę w tej sprawie podpisali Starosta Piotr Babicki, Członek Zarządu Powiatu Jarosław Samela, Prezes stowarzyszenia „Legenda STAR-a” Dariusz Dąbrowski oraz Cyprian Ćwik.

Na realizację wydarzenia Powiat Starachowicki przeznaczy 30 tys. zł. Przed nami kolejna odsłona zlotu, który co roku przyciąga miłośników motoryzacji z całej Polski. Tegoroczna edycja obejmie:

Konwój STARa – start 18 sierpnia 2026 r., przejazd przez cztery miasta,

Finał Zlotu „Legenda STARa” – w dniach 21–23 sierpnia 2026 r. na terenie powiatu starachowickiego.

Legenda STARa. Trasa konwoju i finał

Tegoroczna edycja wystartuje 18 sierpnia z północy Polski.

Początek w Gdańsku: Konwój ruszy z Pomorza, odwiedzając po drodze Tczew oraz Ciechanów.

Postoje w czterech miastach: Na trasie przewidziano postoje w czterech kluczowych miejscowościach, gdzie mieszkańcy będą mogli podziwiać maszyny i rozmawiać z kierowcami.

Finał w powiecie starachowickim: Kulminacja wydarzenia odbędzie się tradycyjnie w Starachowicach (m.in. w Muzeum Przyrody i Techniki) oraz w Brodach i Mircu.

Star - legenda polskiej motoryzacji. Zdjęcia

Legenda STARa 2026. Koniec podziałów i powrót wspólnego zlotu

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku miłośnicy polskiej motoryzacji musieli wybierać między dwoma niezależnymi zlotami. W 2026 roku Legenda STARa znów będzie jedna.

Uczestnicy mogą liczyć na prezentację unikalnych pojazdów, w tym pieczołowicie budowanych replik, które zapisały się w historii fabryki. Wśród nich znajdą się m.in. ciągniki siodłowe Star C200, które brały udział w wyścigach na torze Hungaroring w 1987 roku. Kolejną atrakcją będą repliki tzw. „Unistarów”, przygotowywanych niegdyś na rajd Dakar.