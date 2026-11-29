Nie wpuścili ich na stadion. Chwilę później zaczął się atak!

Do zdarzenia doszło w sobotę, 28 listopada 2026 roku, około godziny 14:20 – zaledwie 40 minut przed rozpoczęciem meczu 19. kolejki III ligi. Prezes Staru Starachowice Rafał Rzeszutek oraz sponsor Jarosław Kucharski przyjechali na stadion KSZO 1929, posiadając akredytacje i wjazdówki na parking VIP.

Przed bramą doszło jednak do niespodziewanej odmowy – steward obsługujący wjazd oświadczył, że otrzymał polecenie „z góry”, według którego delegacja ze Starachowic nie ma prawa wjechać samochodem na teren obiektu. Mężczyźni zostali zmuszeni do odjechania na ogólnodostępny parking przy ulicy poza terenem stadionu.

Rzuciła się na nich grupa 20 osób! Skradziony szalik i poważny uraz oka

Kolega Jarosław wysiadł z samochodu na parkingu, podbiegła do niego grupa około 20 ludzi. Zaczęli szarpać, uderzać, kopać, zabrali szalik nasz STAR-u. Ja też szybko wysiadłem z samochodu, była to reakcja automatyczna. Nie jesteśmy w stanie we dwóch poradzić sobie z grupą 20 ludzi - opowiada dziennikarzom Radia ESKA, Rafał Rzeszutek, prezes Klubu STAR Starachowice. Jarek ma problem z prawym okiem, kawałek odklejonej siatkówki, będzie dalsza diagnostyka potrzebna. U mnie parę siniaków, dwa uderzenia gdzieś przez plecy, gdzie są krwiaki z tego po tomografach, które były wczoraj przeprowadzone. No wyszliśmy wypisani ze szpitala, więc wszystko powinno być dobrze - dodaje nasz rozmówca.

Władze miasta i prawnicy wchodzą do gry!

Poszkodowani zapowiedzieli walkę prawną:

W Starze Starachowice od niedawna mamy prawnika, który zajmuje się większością rzeczy... Dzisiaj ten prawnik nie tylko, jak widać, przyda się do spraw sportowych, ale też takich pozasportowych - mówi Rafał Rzeszutek. Będziemy się konsultować z Rafałem. Wiem, że sprawą zainteresował się prezydent miasta i starosta, obiecali pomoc prawną. No ja mam nadzieję, że ta sprawa nie ucichnie - dodaje Jarosław Kucharski, sponsor klubu, jeden z poszkodowanych.

Okoliczności tej sprawy są badane przez policję w Ostrowcu

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nadzorem kom. Eweliny Wrzesień prowadzi intensywne śledztwo i przesłuchuje świadków zdarzenia.

Potwierdzam, że otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zdarzenia z udziałem dwóch mężczyzn w wieku 50 i 59 lat. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 15:00 na jednej z ulic w rejonie Stadionu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie prowadzimy czynności mające na celu dokładne ustalenie okoliczności tego zdarzenia. Między innymi przesłuchujemy świadków, analizujemy zgromadzony materiał i zabezpieczamy dostępne nagrania z monitoringu. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia są obecnie szczegółowo wyjaśniane - mówi komisarz Ewelina Wrzesień, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Stanowisko Zarządu KSZO Ostrowiec

Zarząd KSZO 1929 potępił przemoc, ale w wydanych oświadczeniach zaznaczył, że do ataku doszło poza terenem stadionu i strefą zabezpieczenia imprezy podwyższonego ryzyka, wskazując, że sponsor nie posiadał wejściówki. Chociaż derby zakończyły się wygraną gospodarzy 4:2, to brutalny skandal całkowicie przyćmił wydarzenia na boisku.

QUIZ Star Starachowice. Jak dobrze znasz ten Klub sportowy? Pytanie 1 z 10 W którym roku powstał Klub Star Starachowice? 1917 1926 1944 Następne pytanie