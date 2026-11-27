Eskalacja nękania i groźby śmierci

Sprawa wyszła na jaw w maju, gdy jedna z policjantek z Opatowa zgłosiła, że od kilku miesięcy jest nękana przez 44-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna dzwonił do funkcjonariuszki oraz wysyłał jej wiadomości tekstowe o wulgarnej, erotycznej i budzącej niepokój treści.

Z czasem jego działania przybrały na sile i stały się jeszcze bardziej niebezpieczne. W kierowanych do policjantki wiadomościach pojawiły się groźby pozbawienia jej życia. Po zgłoszeniu sprawy organy ścigania wszczęły postępowanie przygotowawcze, a mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

We wtorek, 24 listopada przed Sądem Rejonowym w Opatowie zapadł wyrok w tej sprawie. 44-latek został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Sąd orzekł również trzyletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną w jakikolwiek sposób oraz zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 30 metrów - informuje Katarzyna Czesna - Wójcik z KPP w Opatowie.

Ponadto mężczyzna został objęty dozorem kuratora sądowego, zobowiązany do zapłaty 5 tysięcy złotych tytułem nawiązki na rzecz pokrzywdzonej oraz pokrycia kosztów postępowania.