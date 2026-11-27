Zimowa atrakcja dla każdego

Miejskie lodowisko od lat należy do najchętniej wybieranych zimowych atrakcji w mieście. Korzystają z niego zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli szukający aktywnego wypoczynku.

Zapraszam wszystkich mieszkańców do wspólnego rozpoczęcia sezonu. Niezależnie od tego, czy jesteście doświadczonymi łyżwiarzami, czy dopiero uczycie się stawiać pierwsze kroki na lodzie, miejskie lodowisko jest miejscem dla każdego. Zachęcam do aktywnego spędzania czasu i korzystania z tej zimowej atrakcji – mówi Prezydent Miasta Arkadiusz Bogucki.

Godziny otwarcia i harmonogram ślizgawek na weekend

W sobotę i niedzielę (28–29 listopada) lodowisko będzie czynne od 8.00 do 21.15. Wolne ślizgi zaplanowano w następujących turach:

8.00–9.00

9.30–10.30

11.00–12.00

12.30–13.30

14.00–15.00

15.30–16.30

17.30–18.30

19.00–20.00

20.15–21.15

Użytkownicy powinni uwzględnić w planach przerwę techniczną, która odbędzie się w godzinach 16.30–17.30.

Harmonogram funkcjonowania lodowiska w następnych dniach będzie podawany na bieżąco przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji. Warto śledzić komunikaty MCSiR, aby sprawdzić aktualne godziny wejść na taflę.

Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej. Historia

Miejskie lodowisko w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 34 powstało jako pełnowymiarowy obiekt rekreacyjno-sportowy o tafli 30 × 60 m, otwarty uroczyście 22 grudnia 2011 roku. Od początku działa w strukturach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (MCSiR), łącząc ślizgawki dla mieszkańców z możliwością gry w hokeja czy letniej aktywności rolkowej.

Obiekt nosi imię Mieczysława Filipowskiego – trenera, nauczyciela, działacza społecznego i animatora sportu, pochodzącego ze Lwowa. Hokej należał do jego ulubionych dyscyplin, co bezpośrednio wiąże patronat z charakterem pełnowymiarowej tafli.