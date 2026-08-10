Kazimierskie „pałace” kontra kielecka ciasnota. Gigantyczny kontrast

Najnowsze statystyki budownictwa mieszkaniowego w województwie świętokrzyskim ujawniają potężną przepaść w wielkości budowanych mieszkań i domów. Bezapelacyjnym liderem luksusu w regionie okazał się powiat kazimierski. W pierwszym półroczu 2026 roku przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego tam lokalu (w zdecydowanej większości domów jednorodzinnych) wyniosła rekordowe 154,0 m².

To prawdziwy fenomen, zwłaszcza gdy zestawimy te dane z miastem wojewódzkim. W Kielcach przeciętne nowe mieszkanie oddane do użytku w tym samym okresie miało zaledwie 61,3 m². Niewiele większe lokale powstawały w powiecie skarżyskim, gdzie średnia powierzchnia użytkowa wyniosła 75,9 m².

Co ciekawe, ta spektakularna wielkość kazimierskich nieruchomości idzie w parze z ich niewielką liczbą. W całym pierwszym półroczu 2026 roku w powiecie kazimierskim oddano do użytku zaledwie 24 mieszkania, co było najniższym wynikiem w całym województwie. Na kolejnych miejscach pod względem najmniejszej liczby inwestycji uplasowały się powiaty pińczowski (26) oraz opatowski (29).

Dla kontrastu, prawdziwy plac budowy zlokalizowany jest wokół stolicy regionu – najwięcej lokali oddano w powiecie kieleckim (580) oraz w Kielcach (493). Łącznie w pierwszym półroczu 2026 roku w całym województwie świętokrzyskim oddano do użytkowania 2094 mieszkania, co stanowi wzrost o 3,5% w skali roku.

Kosmiczny boom. Sprzedaż samochodów wzrosła kilkukrotnie!

Jeśli myślicie, że luksus w Świętokrzyskiem widać tylko na budowach, to dane z rynku wewnętrznego mogą Was mocno zaskoczyć. W regionie doszło do bezprecedensowej eksplozji zakupowej w salonach motoryzacyjnych.W czerwcu 2026 roku sprzedaż detaliczna podmiotów handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami oraz częściami wzrosła w ujęciu rocznym aż czterokrotnie. Co więcej, w całym pierwszym półroczu 2026 roku wzrost ten był jeszcze bardziej spektakularny i wyniósł aż 5,8-krotność wartości z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Ten niesamowity trend zakupowy utrzymuje się już od dłuższego czasu. Urząd Statystyczny w Kielcach raportował gigantyczne wzrosty w tej kategorii również w poprzednich miesiącach – w maju 2026 roku sprzedaż detaliczna aut i części była aż pięciokrotnie wyższa r/r, a narastająco za pierwsze pięć miesięcy roku ukształtowała się na poziomie 6,9-krotnie wyższym r/r.

Tropikalny czerwiec i budowlany rollercoaster

Pierwsze półrocze 2026 roku przyniosło także anomalie pogodowe, które bezpośrednio współgrały z niezwykłą sytuacją w budownictwie. Czerwiec okazał się ekstremalnie gorący – średnia temperatura powietrza w województwie była aż o 2,0°C wyższa od normy wieloletniej. Prawdziwy rekord padł na stacji meteorologicznej w Kielcach, gdzie termometry wskazały maksymalnie aż 38,0°C.Upały nie powstrzymały jednak pracowników jednego z sektorów budowlanych. Podczas gdy tradycyjne wznoszenie budynków odnotowało w czerwcu roczny spadek o 10,4%, a budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej spadła o 31,2%, kategoria robót budowlanych specjalistycznych zaliczyła niewiarygodny, ponad trzyipółkrotny wzrost (dokładnie o 255,8%) w porównaniu do czerwca 2025 roku.

Co najmocniej drenuje portfele świętokrzyskich konsumentów?

Zmiany w wydatkach mieszkańców widać również w cenach towarów i usług konsumpcyjnych, które w pierwszym kwartale 2026 roku wzrosły w regionie o 2,9% r/r . Szczegółowe dane pokazują, że świętokrzyski koszyk zakupowy mocno się zmienił. Sektory o największych podwyżkach w regionie:

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost cen aż o 7,8% r/r.

wzrost cen aż Zdrowie – artykuły i usługi medyczne zdrożały o 5,8% r/r.

artykuły i usługi medyczne zdrożały o Edukacja oraz rekreacja, sport i kultura – w obu tych obszarach podwyżki sięgnęły 5,5% r/r

Na szczęście dla domowych budżetów, niektóre kategorie zanotowały realne spadki. Największą ulgę portfele mieszkańców mogły odczuć przy zakupie odzieży i obuwia, które staniały średnio o 3,2% r/r. Spadki odnotowano również w usługach i towarach związanych z transportem (taniej o 2,3%) oraz wyposażeniem mieszkania (taniej o 0,2%).

Dane statystyczne z połowy 2026 roku rysują obraz regionu pełnego skrajności – z jednej strony borykającego się z trudnościami, z drugiej zaś wykazującego ogromną dynamikę w zakupach dóbr luksusowych i budowie prywatnych posiadłości.

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Źródło: GUS