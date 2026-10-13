Poranny karambol na DK 9. W gminie Brody zderzyło się pięć samochodów

Na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Krynki doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Jak wstępnie ustalili policjanci, 19-letni kierujący pojazdem dostawczym zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w bok ciężarówki - relacjonuje Paweł Szczygieł z KPP w Starachowicach. Jadąca za dostawczakiem kierująca Fordem uniknęła bezpośredniego zderzenia, lecz jej pojazd został uszkodzony odłamkami szkła. Chwilę później doszło do drugiego zdarzenia, gdzie kierujący Skodą zatrzymał się prawidłowo przed miejscem kolizji, jednak jadący za nim inny kierowca Skody nie wyhamował i uderzył w jego tył. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, w obu zdarzeniach nikt nie ucierpiał, a wszyscy uczestnicy byli trzeźwi.