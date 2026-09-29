Poranny pożar kamienicy w Skarżysku-Kamiennej. Dwunastu strażaków w akcji

Dawid Bąk
2026-09-29 9:18

We wtorek, 29 września wczesnym rankiem strażacy ze Skarżyska-Kamiennej zostali zadysponowani do pożaru, który wybuchł w jednej z kamienic na osiedlu Dolna Kamienna. Dzięki sprawnej akcji ratowników ogień udało się szybko opanować, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Strażacy gaszą pożar kamienicy w Skarżysku-Kamiennej. O akcji ratunkowej przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: KP PSP w Skarżysku-Kamiennej/ Materiały prasowe

Pożar w pustostanie przy ulicy Staszica w Skarżysku-Kamiennej

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia w niezamieszkałej kamienicy przy ulicy Staszica wpłynęło do służb ratunkowych około godziny 6:30. Na miejsce natychmiast skierowano trzy zastępy straży pożarnej w obsadzie 12 ratowników.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zabezpieczyli rejon działań i przystąpili do tłumienia ognia. Działania gaśnicze polegały na podaniu prądów wody w natarciu na palące się, drewniane wyposażenie budynku. Jednocześnie grupa ratowników weszła do wnętrza, aby przeszukać pomieszczenia pod kątem obecności osób postronnych. W budynku nikogo nie odnaleziono - informuje Rafał Maciejczak z KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Pożar kamienicy w Skarżysku-Kamiennej
Autor: KP PSP w Skarżysku-Kamiennej/ Materiały prasowe

Kontrola pomieszczenia specjalistycznym sprzętem

Po ugaszeniu ognia obiekt został szczegółowo sprawdzony przy użyciu kamery termowizyjnej, co pozwoliło wykluczyć obecność ukrytych zarzewi w konstrukcji budynku. Pomieszczenia zbadano również detektorami, które nie wykazały obecności niebezpiecznych substancji w powietrzu. Cała akcja ratownicza przy ulicy Staszica trwała około półtorej godziny.

Pożar kamienicy w Skarżysku-Kamiennej
Autor: KP PSP w Skarżysku-Kamiennej/ Materiały prasowe

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