Złota polska jesień w Świętokrzyskiem. Pięć pomysłów na niezapomniany październikowy wypad

Trekking przez Puszczę Jodłową na Święty Krzyż

Klasyka świętokrzyskich szlaków w październiku zapiera dech w piersiach. Wędrówka szlakiem ze Świętej Katarzyny, przez najwyższy szczyt regionu – Łysicę, aż na Łysą Górę (Święty Krzyż) to absolutny punkt obowiązkowy.

Trasa prowadzi przez serce Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wysokie buki i jodły tworzą nad głowami złocisty baldachim, a pod nogami szeleści dywan z kolorowych liści. Na szczycie Świętego Krzyża czeka na Was klasztor z Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego oraz punkt widokowy na słynne gołoborza – rumowiska skalne powstałe miliony lat temu, z których jesienią rozpościera się przejrzysta panorama na całą okolicę.

Klimatyczny Sandomierz i Wąwóz Świętej Jadwigi

Jesienny Sandomierz traci wakacyjny zgiełk na rzecz niespiesznej, poetyckiej atmosfery. Spacer po zabytkowym Rynku z charakterystycznym renesansowym Ratuszem czy podziwianie panoramy Wisły ze Wzgórza Zamkowego to doskonały wstęp do wizyty w jednym z najefektowniejszych cudów natury w Polsce – Wąwozie Świętej Jadwigi.

Ten głęboki wąwóz lessowy, znajdujący się tuż przy granicach miasta, jesienią wygląda przepięknie. Potężne korzenie drzew, odsłonięte przez erozję, oplecione są czerwono-złotymi liśćmi, a światło przebijające się przez gęste korony tworzy niesamowitą grę cieni. Październik to także czas zbiorów w okolicznych winnicach – warto więc połączyć spacer z wizytą w lokalnej winnicy.

Jesień w Świętokrzyskiem. Zdjęcia

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Skansen w Tokarni i Zamek w Chęcinach

Jeśli szukacie połączenia historii z długim spacerem wśród jesiennej przyrody, doskonałym wyborem będzie Park Etnograficzny w Tokarni. Ten ogromny, liczący aż 65 hektarów teren położony w malowniczej dolinie Czarnej Nidy, gromadzi zabytki drewnianej architektury z całego regionu.

Spacer pomiędzy starymi chatami, otoczonymi przebarwiającymi się lipami i dębami, pozwala poczuć klimat dawnej polskiej wsi. Zaledwie kilka kilometrów dalej wznoszą się dumnie na wzgórzu ruiny XIV-wiecznego zamku w Chęcinach. Z zamkowych wież jesienią roztacza się zachwycający widok na lekko zamglone, kolorowe Doliny Chęcińskie.

Świętokrzyski Giewont, czyli Miedzianka

Dla fanów spektakularnych widoków i nieco krótszych, ale wyrazistych tras doskonałym celem będzie Góra Miedzianka (354 m n.p.m.). Nazywana często „Świętokrzyskim Giewontem” ze względu na swój charakterystyczny, skalisty profil, jest jednym z najpiękniejszych punktów widokowych w całym pasmie.

Szlak na szczyt jest krótki i dostępny niemal dla każdego. Sama grań jest odsłonięta i skalista, a widok ze szczytu na rozciągające się dookoła lasy, pofałdowane pola i położone w oddali Chęciny w październikowym słońcu dosłownie zachwyca. To idealne miejsce na podziwianie zachodu słońca i złapanie jesiennego kadru.

Skałki Piekło pod Niekłaniem

Na północnych obrzeżach województwa kryje się miejsce niezwykłe i wciąż nieco oszczędzone przez masową turystykę. Rezerwat przyrody Skałki Piekło pod Niekłaniem to urokliwy kompleks fantazyjnie uformowanych skał z piaskowca, osiągających wysokość do 8 metrów.

Skały – przybierające kształty grzybów, gzymsów czy baszt – wyłaniają się z gęstego, sosnowo-dębowego lasu. Październikowa aura dodaje temu miejscu tajemniczości: opadłe liście tworzą miły w dotyku dywan, a poranne mgły osiadające na mchach pokrywających skały budują atmosferę rodem z powieści fantasy. To świetna propozycja na spokojny, regeneracyjny spacer z dala od cywilizacji.