Puma w gminie Mirzec? Służby w akcji, drony w powietrzu i pilny apel do mieszkańców

Policja i straż pożarna przeczesują teren

Informacje o możliwym pojawieniu się niebezpiecznego drapieżnika zostały potraktowane bardzo poważnie. Jak udało się ustalić reporterowi radia ESKA, na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęły pracę policja oraz straż pożarna. Aby jak najszybciej zweryfikować zgłoszenie i zlokalizować zwierzę bez narażania ludzi, służby zdecydowały się na wykorzystanie nowoczesnych technologii i prowadzą monitoring okolicy z powietrza przy użyciu drona.

Pilne zalecenia urzędu gminy. Na co trzeba uważać?

W związku z potencjalnym zagrożeniem ze strony dzikiego kota, urzędnicy z Mirca apelują do mieszkańców o zachowanie maksymalnej ostrożności. Wprowadzono kilka kluczowych zasad bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać:

Unikajcie wchodzenia do lasów oraz na tereny nieużytków.

oraz na tereny nieużytków. Zabezpieczcie swoje zwierzęta – psy, koty oraz zwierzęta gospodarskie powinny zostać zamknięte w bezpiecznych pomieszczeniach lub być trzymane pod ścisłą kontrolą na smyczy.

– psy, koty oraz zwierzęta gospodarskie powinny zostać zamknięte w bezpiecznych pomieszczeniach lub być trzymane pod ścisłą kontrolą na smyczy. Otoczcie szczególnym nadzorem dzieci i nie pozwalajcie im na samodzielne oddalanie się od domów.

W związku z podejrzeniem obecności w gminie Mirzec pumy widzianej w sołectwie Gadka, w miejscowości Gadka Majorat prosimy mieszkańców sołectwa i sąsiednich miejscowości o ostrożność: unikanie wchodzenia do lasów i na tereny nieużytków, trzymanie zwierząt domowych i gospodarskich w bezpiecznych zamkniętych pomieszczeniach lub na smyczy oraz szczególny nadzór nad dziećmi - czytamy w komunikacie wystosowanym przez UG w Mircu.

Co zrobić, gdy spotkasz pumę?

Jeśli dojdzie do bezpośredniego kontaktu z drapieżnikiem, kluczowe jest opanowanie emocji. Urzędnicy przypominają, że w przypadku spotkania ze zwierzęciem należy zachować spokój, unikać gwałtownych ruchów oraz pod żadnym pozorem nie rzucać się do ucieczki. Nagły bieg może wywołać u drapieżnika instynkt łowiecki.

Ważne telefony alarmowe

Jeśli zauważysz podejrzane zwierzę lub znajdziesz się w sytuacji zagrożenia, nie zwlekaj z powiadomieniem odpowiednich służb. Możesz skorzystać z dwóch numerów:

Dedykowany numer alarmowy Urzędu Gminy w Mircu: 503-497-931

Ogólny numer alarmowy: 112

Sytuacja w Gadce Majorat jest rozwojowa. Służby wciąż monitorują teren, a mieszkańcy proszeni są o czujność i przekazywanie wszelkich wiarygodnych informacji pod wskazane numery telefonów.