Od kiedy właściwie Polacy używają przysłów?

Najstarsze znane polskie przysłowie zostało zapisane już w 1407 roku i brzmiało w oryginale: „Quando się łyka drą, tunc ea drzy”. Chodziło w nim o to, by drzeć łyko lipowe na buty wiosną, póki jest na to odpowiednia pora — czyli o średniowieczny odpowiednik dzisiejszego „kuć żelazo, póki gorące”! Z biegiem wieków pasjonaci tacy jak Salomon Rysiński czy Samuel Adalberg spisywali te mądrości w potężnych tomach, dzięki czemu przetrwały one stulecia.

Zaskakujące etymologie, o których mogłeś nie mieć pojęcia!

Czy zastanawiałeś się kiedyś, kim był słynny Zabłocki? Niejaki szlachcic Zabłocki chciał przechytrzyć celników i spławić Wisłą skrzynie z mydłem ukryte pod dnem łodzi, ale spryt go zgubił — woda zmyła cały towar i z interesu nic nie zostało! Z kolei popularne powiedzenie „wyskoczyć jak filip z konopi” wcale nie dotyczyło pechowego mężczyzny o imieniu Filip, lecz zająca (dla którego filip to dawne określenie gwarowe), gwałtownie uciekającego z gęstych zarośli.

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Quiz: Polskie przysłowia. Znasz je dobrze? Pytanie 1 z 18 Robota nie ...., nie ucieknie królik zając kuna Następne pytanie

Czy młode pokolenie wciąż czuje ten klimat?

Choć świat pędzi do przodu, przysłowia wcale nie odeszły do lamusa! Dzisiaj młodzi gracze i internauci chętnie tworzą tzw. antyprzysłowia oraz humorystyczne przeróbki starych mądrości — jak chociażby popularne „Co masz zrobić dziś, zrób jutro” czy „Kto pod kim dołki kopie, ten szybko awansuje”. To najlepszy dowód na to, że staropolska frazeologia wciąż żyje w naszej popkulturze!