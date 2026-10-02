Od kiedy właściwie Polacy używają przysłów?
Najstarsze znane polskie przysłowie zostało zapisane już w 1407 roku i brzmiało w oryginale: „Quando się łyka drą, tunc ea drzy”. Chodziło w nim o to, by drzeć łyko lipowe na buty wiosną, póki jest na to odpowiednia pora — czyli o średniowieczny odpowiednik dzisiejszego „kuć żelazo, póki gorące”! Z biegiem wieków pasjonaci tacy jak Salomon Rysiński czy Samuel Adalberg spisywali te mądrości w potężnych tomach, dzięki czemu przetrwały one stulecia.
Zaskakujące etymologie, o których mogłeś nie mieć pojęcia!
Czy zastanawiałeś się kiedyś, kim był słynny Zabłocki? Niejaki szlachcic Zabłocki chciał przechytrzyć celników i spławić Wisłą skrzynie z mydłem ukryte pod dnem łodzi, ale spryt go zgubił — woda zmyła cały towar i z interesu nic nie zostało! Z kolei popularne powiedzenie „wyskoczyć jak filip z konopi” wcale nie dotyczyło pechowego mężczyzny o imieniu Filip, lecz zająca (dla którego filip to dawne określenie gwarowe), gwałtownie uciekającego z gęstych zarośli.
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Czy młode pokolenie wciąż czuje ten klimat?
Choć świat pędzi do przodu, przysłowia wcale nie odeszły do lamusa! Dzisiaj młodzi gracze i internauci chętnie tworzą tzw. antyprzysłowia oraz humorystyczne przeróbki starych mądrości — jak chociażby popularne „Co masz zrobić dziś, zrób jutro” czy „Kto pod kim dołki kopie, ten szybko awansuje”. To najlepszy dowód na to, że staropolska frazeologia wciąż żyje w naszej popkulturze!