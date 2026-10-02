QUIZ: Polskie przysłowia Trzeba być mistrzem, aby zdobyć 18/18 punktów

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-02 18:43

Używamy ich w codziennych rozmowach niemal odruchowo, ale czy naprawdę wiemy, co oznaczają i skąd się wzięły? Polskie przysłowia to prawdziwy skarbiec naszej kultury, w którym zapisano setki lat historii, humoru i życiowej mądrości. Przygotowaliśmy błyskawiczny quiz, który sprawdzi Twój językowy instynkt — daj się wciągnąć w świetną zabawę i zobacz, czy zdołasz zgarnąć komplet punktów!

Mapa Polski widziana przez lupę z napisem Quiz. Sprawdź swoją wiedzę o przysłowiach na Eska Starachowice.
Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock

Od kiedy właściwie Polacy używają przysłów?

Najstarsze znane polskie przysłowie zostało zapisane już w 1407 roku i brzmiało w oryginale: „Quando się łyka drą, tunc ea drzy”. Chodziło w nim o to, by drzeć łyko lipowe na buty wiosną, póki jest na to odpowiednia pora — czyli o średniowieczny odpowiednik dzisiejszego „kuć żelazo, póki gorące”! Z biegiem wieków pasjonaci tacy jak Salomon Rysiński czy Samuel Adalberg spisywali te mądrości w potężnych tomach, dzięki czemu przetrwały one stulecia.

Zaskakujące etymologie, o których mogłeś nie mieć pojęcia!

Czy zastanawiałeś się kiedyś, kim był słynny Zabłocki? Niejaki szlachcic Zabłocki chciał przechytrzyć celników i spławić Wisłą skrzynie z mydłem ukryte pod dnem łodzi, ale spryt go zgubił — woda zmyła cały towar i z interesu nic nie zostało! Z kolei popularne powiedzenie „wyskoczyć jak filip z konopi” wcale nie dotyczyło pechowego mężczyzny o imieniu Filip, lecz zająca (dla którego filip to dawne określenie gwarowe), gwałtownie uciekającego z gęstych zarośli.

Jak dobrze znasz Polskie przysłowia? Sprawdź 

Myślisz, że polska frazeologia nie ma przed Tobą żadnych tajemnic i bez problemu odróżnisz dawne mądrości od ich współczesnych wersji? Czas na ostateczny sprawdzian — kliknij poniżej, przejdź do quizu i przekonaj się, czy zdobędziesz upragnione 18/18!

Quiz: Polskie przysłowia. Znasz je dobrze?
Pytanie 1 z 18
Robota nie ...., nie ucieknie

Czy młode pokolenie wciąż czuje ten klimat?

Choć świat pędzi do przodu, przysłowia wcale nie odeszły do lamusa! Dzisiaj młodzi gracze i internauci chętnie tworzą tzw. antyprzysłowia oraz humorystyczne przeróbki starych mądrości — jak chociażby popularne „Co masz zrobić dziś, zrób jutro” czy „Kto pod kim dołki kopie, ten szybko awansuje”. To najlepszy dowód na to, że staropolska frazeologia wciąż żyje w naszej popkulturze!

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