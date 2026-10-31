Tajemniczy incydent przy Jana Pawła w Starachowicach. Mężczyzna nabity na bramę wjazdową

Incydent przy Jana Pawła w Starachowicach

Dramatyczne zgłoszenie do służb wpłynęło dziś (31.10) około godziny 7:00. Na miejsce dysponowani zostali strażacy, Zespół Ratownictwa Medycznego i policja.

W Starachowicach na ulicy Jana Pawła II mężczyzna nadział się na ogrodzenie prywatnej posesji. Po dojeździe naszych zastępów mężczyzna był nieprzytomny, ale z zachowanymi funkcjami życiowymi, oddychał. Nasze działania polegały na pomocy pogotowiu w zdjęciu tego mężczyzny z bramy poprzez wycięcie prętów. Następnie mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych i został przetransportowany do szpitala - powiedział nam Daniel Lipczyński dyżurny KP PSP Starachowice

Mężczyzna nadział się na pręt bramy. Na miejscu ekipa dochodzeniowa

Na miejsce zdarzenia została wezwana ekipa dochodzeniowo-śledcza policji, która wyjaśnia okoliczności incydentu. Policja na ten moment nie informuje o szczegółach tego zdarzenia.

Do służb zadzwoniła, matka mężczyzny, który zawisł na płocie. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza prowadziła szczegółowe czynności w tej sprawie - powiedziała nam Klaudia Saramak oficer prasowy KPP Starachowice.

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Aktualnie jest więcej pytań niż odpowiedzi w tej sprawie. Jakie były okoliczności incydentu i czy ktoś mógł przyczynić się do zdarzenia? Na te pytania odpowiedź poznamy w najbliższych godzinach.