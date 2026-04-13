Starachowickie Klasyki rozpoczynają sezon 2026. Kiedy i gdzie?

Wielkie święto motoryzacji odbędzie się w niedzielę, 26 kwietnia. Spotykamy się od godziny 11:00 w wyjątkowej scenerii Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Surowy, industrialny klimat muzeum stanowi idealne tło dla zabytkowych sylwetek aut z minionych epok.

Co czeka na odwiedzających?

Organizatorzy zadbali o to, aby nikt nie wyjechał ze Starachowic głodny ani znudzony. W programie przewidziano:

Wystawę klasycznej motoryzacji: Perły inżynierii, które mimo upływu lat wciąż zachwycają stylem.

Strefę gastronomiczną: Pyszne jedzenie, które umili czas spędzony wśród aut.

Atrakcje dla najmłodszych: Specjalna strefa zabaw dla dzieci sprawi, że będzie to idealna niedziela dla całych rodzin.

Konkursy z nagrodami: Okazja do zdobycia ciekawych upominków i sprawdzenia swojej wiedzy.

Wisienką na torcie wydarzenia będzie przejazd ulicami miasta, aż nad zalew w Brodach.

Impreza potrwa od godziny 11:00 do 15:00. Z doświadczenia lat poprzednich wiemy, że odbiorcy, mieszkańcy Starachowic, w tym czasie właśnie takim południowym odwiedzają nas najliczniej. Będą też przygotowywane konkursy, zabawy, dwie strefy poświęcone konkretnej marce. Będziemy mieli okazję przyjrzeć się marce Saab, która uznawana była za najbardziej bezpieczny samochód na świecie. W tym roku po raz pierwszy będzie również strefa Opla Tigry. Serdecznie zapraszamy na teren muzeum 26 kwietnia i trzymajmy kciuki za pogodę - powiedział nam Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Paweł Kołodziejski.

Starachowickie Klasyki. Zdjęcia

Jeśli czujecie sentyment do starych maszyn z duszą, to jest to dla Was idealna propozycja na miłe spędzenie niedzieli. Inauguracja w Muzeum Przyrody i Techniki co roku pokazuję, że pasja do klasycznych nie zna granic. Na muzealnym placu zaprezentuje się z pewnością ponad sto wyjątkowych pojazdów, tworząc niesamowitą galerię historii na kołach. Społeczność stale rośnie i jest w niej miejsce dla każdego. Od właścicieli rowerów Wigry po posiadaczy luksusowych limuzyn sprzed lat.