Starachowice. Pomimo dodatkowych patroli ktoś zniszczył łódź na Lubiance

Ktoś zniszczył łódź przy molo nad starachowicką Lubianką. Właściciel liczy straty

Do zdarzenia doszło 28 czerwca na terenie chętnie odwiedzanego przez mieszkańców oraz turystów zalewu Lubianka. To właśnie tam, w pobliżu molo, cumował obiekt należący do prywatnego właściciela. Sprawca dokonał poważnych uszkodzeń konstrukcji łodzi. Skala zniszczeń jest na tyle duża, że jej naprawa może okazać się nieopłacalna, a poszkodowany wycenił swoje straty na 20 000 złotych. Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady.

Nie wiemy co kierowało sprawcą bądź sprawcami tego aktu wandalizmu. Prowadzimy intensywne czynności mające na celu ustalenie tożsamości. Właściciel łódki, która została zniszczona oszacował straty na 20 tysięcy złotych - powiedział nam Paweł Kusiak.

Dodatkowe służby nad Lubianką

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na skargi mieszkańców dotyczące awantur wszczynanych przez osoby wypoczywające nad zalewem Lubianka, władze Starachowic ponownie zdecydowały o wzmocnieniu bezpieczeństwa w tym rejonie w sezonie urlopowym. Do końca wakacji wokół zbiornika będą pojawiać się dodatkowe patrole policji i służby miejskie.

Będziemy zwiększać obecność służb zwłaszcza podczas imprez odbywających się w okresie letnim nad zalewem Lubianka oraz bezpośredni po ich zakończeniu. Dołożymy starań, na ile możemy żeby każde wydarzenie kończyć jak najłagodniej. W razie potrzeby dodatkowe wsparcie zapewnią siły ochroniarskie MOSiR-u. Warto zwrócić uwagę, że nad Lubianką najbardziej daje się we znaki wieczorna obecność grup, które się tam spotykają. Z pewnością pomoże nam monitoring, który jest przygotowywany - powiedział podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Dyrektor MOSiR-u Krzysztof Szczygieł.

Trwa sezon na Lubiance. W jakich godzinach ratownicy?

Sezon kąpielowy w Starachowicach rozpoczął się 27 czerwca i potrwa do końca wakacji, a kąpielisko Lubianka jest czynne 7 dni w tygodniu, w godzinach od 10:00 do 18:00. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy wodni, a ich zapewnieniem zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach. Lubianka w 2026 roku jest jedynym kąpieliskiem w Starachowicach dostępnym na mieszkańców.

Przypomnijmy, że przez całe wakacje możemy też korzystać z kompleksu basenów letnich przy ulicy Szkolnej, które są całkowicie bezpłatne dla wszystkich chętnych. To istotna zmiana, ponieważ w poprzednich latach obowiązywały tam bilety wstępu. Z darmowego wypoczynku skorzystają zarówno mieszkańcy, jak i goście odwiedzający miasto. Prezydent Marek Materek podkreśla, że "bieżący sezon ma być otwarty dla każdego bez opłat, co ma związek z decyzją większości uczestników internetowego głosowania".