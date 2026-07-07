Nowoczesność bez barier. Jaki będzie nowy „przegubowiec”?

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, nowy pojazd ma być prawdziwą wizytówką miasta. Będzie to autobus o długości od 17,5 do 18,2 metra, wyposażony w cztery pary drzwi w układzie 2-2-2-2. Co ważne dla pasażerów, autobus musi być całkowicie niskopodłogowy – bez żadnych stopni pośrednich wewnątrz pojazdu czy w drzwiach.

Pojazd będzie zasilany wyłącznie energią elektryczną, ładowaną za pomocą gniazda plug-in. Na swój pokład zabierze imponującą liczbę co najmniej 120 pasażerów, z czego minimum 25% znajdzie miejsca siedzące. Miasto stawia na sprzęt najwyższej klasy – autobus musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku i nie może być prototypem.

Prezydent Marek Materek: „Wydawało się, że nie da rady... nic bardziej mylnego!”

Decyzja o zakupie nie jest przypadkowa. Poprzedziły ją rzetelne testy, które rozwiały wątpliwości dotyczące poruszania się tak dużego pojazdu po starachowickich ulicach. Prezydent Starachowic, Marek Materek, z entuzjazmem wspominał ubiegłoroczne próby.

W maju testowaliśmy na naszych ulicach 18-metrowy autobus marki MAN. Zbieraliśmy opinie, sprawdzaliśmy jego przydatność i jego „kulturę jazdy” przy zachodzeniu na zakrętach. Wydawało się, że autobus przegubowy nie da rady... Nic jednak bardziej mylnego. Pasażerowie, kierowcy i cała załoga spółki miejskiego przewoźnika jest zdania, że testy wypadły pozytywnie.

To właśnie te pozytywne doświadczenia stały się impulsem do ogłoszenia przetargu, na który oferenci mają czas do 4 sierpnia 2026 roku.

Autor: Gmina Starachowice/ Materiały prasowe Starachowice stawiają na zieloną rewolucję: Nadjeżdża nowoczesny przegubowiec elektryczny!

Czy wiesz, że...? Fascynujące fakty o komunikacji w Starachowicach

Starachowicka komunikacja miejska, obsługiwana przez ZEC Komunikacja, to nie tylko nowe autobusy, ale szereg rozwiązań przyjaznych mieszkańcom:

Bezpłatne przejazdy dla podatników. Od 1 kwietnia 2022 roku mieszkańcy Starachowic płacący tu podatki oraz ich niepełnoletnie dzieci mogą korzystać z komunikacji miejskiej całkowicie za darmo. Wystarczy Starachowicka Karta Miejska, Karta Dużej Rodziny lub dokument potwierdzający adres zamieszkania okazany z dowodem tożsamości.

Od 1 kwietnia 2022 roku mieszkańcy Starachowic płacący tu podatki oraz ich niepełnoletnie dzieci mogą korzystać z komunikacji miejskiej całkowicie za darmo. Wystarczy Starachowicka Karta Miejska, Karta Dużej Rodziny lub dokument potwierdzający adres zamieszkania okazany z dowodem tożsamości. Technologia w służbie pasażera. Dzięki aplikacji myBus online , pasażerowie mogą śledzić pojazdy przez GPS w czasie rzeczywistym. Aplikacja zamiast teoretycznego rozkładu pokazuje tablicę „najbliższych odjazdów”, uwzględniającą ewentualne opóźnienia czy przyspieszenia kursów.

Dzięki aplikacji , pasażerowie mogą śledzić pojazdy przez GPS w czasie rzeczywistym. Aplikacja zamiast teoretycznego rozkładu pokazuje tablicę „najbliższych odjazdów”, uwzględniającą ewentualne opóźnienia czy przyspieszenia kursów. Ekologiczny tabor. Miasto już wcześniej zainwestowało w 20 fabrycznie nowych, nowoczesnych autobusów marki MAN wyprodukowanych lokalnie w Starachowicach.

Miasto już wcześniej zainwestowało w 20 fabrycznie nowych, nowoczesnych autobusów marki MAN wyprodukowanych lokalnie w Starachowicach. Precyzyjne zasady przewozu. Starachowicki regulamin dokładnie określa, co możemy zabrać na pokład. Bezpłatnie przewieziemy np. instrumenty muzyczne uczniów szkół artystycznych czy małe zwierzęta trzymane na rękach. Jeśli planujemy podróż z większym bagażem, pamiętajmy, że jego wymiary nie powinny przekraczać 90 x 75 x 40 cm. Psy są mile widziane, o ile są na uwięzi i mają kaganiec.

Inwestycja w elektrycznego przegubowca to kolejny krok w stronę nowoczesnego, czystego i dostępnego miasta. Starachowice udowadniają, że komunikacja miejska może być nie tylko darmowa, ale i na najwyższym światowym poziomie.