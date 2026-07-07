Starachowice stawiają na zieloną rewolucję. Nadjeżdża nowoczesny przegubowiec elektryczny!

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-07-07 19:31

Starachowice kontynuują transformację transportu publicznego. Gmina właśnie ogłosiła przetarg na dostawę fabrycznie nowego, niskopodłogowego autobusu przegubowego o napędzie elektrycznym. Ten zeroemisyjny gigant ma dołączyć do już i tak nowoczesnej floty miejskiego przewoźnika, wyznaczając nowe standardy komfortu i ekologii w regionie.

Nowoczesny autobus przegubowy marki MAN na parkingu. O zielonej rewolucji w Starachowicach przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: Gmina Starachowice/ Materiały prasowe Starachowice stawiają na zieloną rewolucję. Nadjeżdża nowoczesny przegubowiec elektryczny!

Nowoczesność bez barier. Jaki będzie nowy „przegubowiec”?

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, nowy pojazd ma być prawdziwą wizytówką miasta. Będzie to autobus o długości od 17,5 do 18,2 metra, wyposażony w cztery pary drzwi w układzie 2-2-2-2. Co ważne dla pasażerów, autobus musi być całkowicie niskopodłogowy – bez żadnych stopni pośrednich wewnątrz pojazdu czy w drzwiach.

Pojazd będzie zasilany wyłącznie energią elektryczną, ładowaną za pomocą gniazda plug-in. Na swój pokład zabierze imponującą liczbę co najmniej 120 pasażerów, z czego minimum 25% znajdzie miejsca siedzące. Miasto stawia na sprzęt najwyższej klasy – autobus musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku i nie może być prototypem.

Prezydent Marek Materek: „Wydawało się, że nie da rady... nic bardziej mylnego!”

Decyzja o zakupie nie jest przypadkowa. Poprzedziły ją rzetelne testy, które rozwiały wątpliwości dotyczące poruszania się tak dużego pojazdu po starachowickich ulicach. Prezydent Starachowic, Marek Materek, z entuzjazmem wspominał ubiegłoroczne próby.

W maju testowaliśmy na naszych ulicach 18-metrowy autobus marki MAN. Zbieraliśmy opinie, sprawdzaliśmy jego przydatność i jego „kulturę jazdy” przy zachodzeniu na zakrętach. Wydawało się, że autobus przegubowy nie da rady... Nic jednak bardziej mylnego. Pasażerowie, kierowcy i cała załoga spółki miejskiego przewoźnika jest zdania, że testy wypadły pozytywnie.

To właśnie te pozytywne doświadczenia stały się impulsem do ogłoszenia przetargu, na który oferenci mają czas do 4 sierpnia 2026 roku.

Starachowice stawiają na zieloną rewolucję: Nadjeżdża nowoczesny przegubowiec elektryczny!
Autor: Gmina Starachowice/ Materiały prasowe Starachowice stawiają na zieloną rewolucję: Nadjeżdża nowoczesny przegubowiec elektryczny!

Czy wiesz, że...? Fascynujące fakty o komunikacji w Starachowicach

Starachowicka komunikacja miejska, obsługiwana przez ZEC Komunikacja, to nie tylko nowe autobusy, ale szereg rozwiązań przyjaznych mieszkańcom:

  • Bezpłatne przejazdy dla podatników. Od 1 kwietnia 2022 roku mieszkańcy Starachowic płacący tu podatki oraz ich niepełnoletnie dzieci mogą korzystać z komunikacji miejskiej całkowicie za darmo. Wystarczy Starachowicka Karta Miejska, Karta Dużej Rodziny lub dokument potwierdzający adres zamieszkania okazany z dowodem tożsamości.
  • Technologia w służbie pasażera. Dzięki aplikacji myBus online, pasażerowie mogą śledzić pojazdy przez GPS w czasie rzeczywistym. Aplikacja zamiast teoretycznego rozkładu pokazuje tablicę „najbliższych odjazdów”, uwzględniającą ewentualne opóźnienia czy przyspieszenia kursów.
  • Ekologiczny tabor. Miasto już wcześniej zainwestowało w 20 fabrycznie nowych, nowoczesnych autobusów marki MAN wyprodukowanych lokalnie w Starachowicach.
  • Precyzyjne zasady przewozu. Starachowicki regulamin dokładnie określa, co możemy zabrać na pokład. Bezpłatnie przewieziemy np. instrumenty muzyczne uczniów szkół artystycznych czy małe zwierzęta trzymane na rękach. Jeśli planujemy podróż z większym bagażem, pamiętajmy, że jego wymiary nie powinny przekraczać 90 x 75 x 40 cm. Psy są mile widziane, o ile są na uwięzi i mają kaganiec.

Inwestycja w elektrycznego przegubowca to kolejny krok w stronę nowoczesnego, czystego i dostępnego miasta. Starachowice udowadniają, że komunikacja miejska może być nie tylko darmowa, ale i na najwyższym światowym poziomie.

Pięć nowych autobusów elektrycznych trafia do komunikacji miejskiej w Starachowicach
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