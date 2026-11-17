Samotny przerębel, który dał początek tradycji

Początki starachowickiego morsowania sięgają jesieni 2007 roku. Pierwszym śmiałkiem, który wprowadził ten pomysł w czyn, był Jarek. Po długich poszukiwaniach kogoś, kto chciałby mu towarzyszyć, 18 listopada 2007 roku wszedł sam do zimnej wody na zalewie Piachy. Przez kilkanaście kolejnych tygodni kąpał się samotnie na Piachach oraz nad Lubianką .

Jeszcze w trakcie sezonu 2007/2008 dołączył do niego Leszek z bratankiem Bartkiem, a z końcem zimy w wodzie pojawił się także Wojtek. Z biegiem lat kameralna grupa przekształciła się w sekcję morsów Środowiskowego Klubu Sportowego „Wektor”, która regularnie gromadzi pasjonatów zimowych zimnych kąpieli.

Niedzielne 11:00 nad zalewem Piachy. Jak dołączyć do klubu?

Członkowie Starachowickiego Klubu Morsów „Wektor” spotykają się w każdą niedzielę o godzinie 11:00 nad zalewem Piachy. Jak podkreślają sami klubowicze, "wspólne wejście do wody to zupełnie inne doświadczenie niż samotna próba – unikamy dzięki temu heroicznej walki z grubą taflą lodu".

Droga do zostania formalnym członkiem klubu jest prosta:

Wypełnienie deklaracji : Formularz można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać podczas spotkania nad wodą.

: Formularz można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać podczas spotkania nad wodą. Spotkanie nad wodą : Należy zjawić się w niedzielę o 11:00 nad zalewem Piachy i odszukanie „Naczelnego Morsa” Jarka, który pomaga odbyć pierwszą morsową inicjację.

: Należy zjawić się w niedzielę o 11:00 nad zalewem Piachy i odszukanie „Naczelnego Morsa” Jarka, który pomaga odbyć pierwszą morsową inicjację. Trzy kąpiele inicjacyjne: Po odbyciu trzech wspólnych kąpieli i złapaniu bakcyla, można wpłacić 20 zł wpisowego oraz 40 zł składki członkowskiej na dany sezon.

W zamian klubowicze zyskują wsparcie doświadczonych kolegów, dostęp do klubowych gadżetów oraz udział w tradycyjnych imprezach, takich jak noworoczna kąpiel w świetle pochodni i flar z toastem szampańskim przy ognisku.

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Naturalna szczepionka. Dlaczego warto wejść do lodowatej wody?

Kąpiel w zimnej wodzie działa na organizm jak silny bodziec termiczny. Zanurzenie powoduje natychmiastowy skurcz naczyń krwionośnych, a krew wycofuje się do narządów wewnętrznych. Po wyjściu z wody i ponownej rozgrzewce dochodzi do silnego ukrwienia skóry oraz stawów, co wspomaga ich odżywienie i regenerację.

„Morsujemy przede wszystkim dla zdrowia, dobrego samopoczucia i świetnej atmosfery. To nie tylko wejście do zimnej wody, ale też sposób na przełamywanie własnych barier, spotkania ze znajomymi i wspólne spędzanie czasu. Po wyjściu z wody człowiek czuje ogromną satysfakcję i zastrzyk energii na cały dzień" - opowiadają starachowickie morsy

Zimne kąpiele przynoszą konkretne korzyści:

Wzmocnienie odporności : Działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo i dodają energii .

: Działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo i dodają energii . Poprawa samopoczucia : Zimny prysznic lub zanurzenie relaksuje, redukuje stres i pomaga w walce z bezsennością.

: Zimny prysznic lub zanurzenie relaksuje, redukuje stres i pomaga w walce z bezsennością. Redukcja wagi: Utrzymanie temperatury ciała w zimnej wodzie wymaga wyższego nakładu energii, co w aktywnym sezonie może przynieść spadek wagi o około 5 kilogramów.

Największą frajdę morsy odczuwają w słoneczne, bezwietrzne dni przy temperaturze powietrza poniżej -8°C, gdy woda wydaje się przyjemnie ciepła. Pamiętać trzeba jednak o przeciwwskazaniach – morsowania powinny unikać osoby cierpiące na chorobę wieńcową lub schorzenia nerek.

Różnorodne środowisko starachowickich morsów

Starachowicka mapa morsowa to nie tylko klub „Wektor”. W wodach rzeki Kamiennej kąpie się nieformalna grupa „Mors może więcej”, zorganizowana przez Monikę Dygas. Z kolei na Piachach można spotkać również grupę wiedźm zwołaną przez Magdalenę Maciąg, w której skład wchodzą m.in. Kinga Sawicka i Wioletta Sobieraj.

Lokalne środowiska chętnie łączą siły przy większych wydarzeniach. Podczas I Zlotu Morsów w Starachowicach na Piachach grupy „Mors może więcej”, SKM „Wektor” oraz Morsujące Wiedźmy Świętokrzyskie zorganizowały wspólną kąpiel połączoną z poczęstunkiem oraz zbiórką charytatywną na leczenie 3-letniej Wiktorii Kępy z Ambrożowa chorującej na zespół Retta.

Starachowiccy pasjonaci udowadniają, że zimowe kąpiele to nie tylko dbaniu o zdrowie, ale przede wszystkim budowanie serdecznej, lokalnej wspólnoty nad wodą.