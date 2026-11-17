400 milionów złotych na skok produkcyjny w Skarżysku-Kamiennej

Projekt pod nazwą „Zwiększenie mocy produkcyjnych zestawów rakietowych w tym PIORUN i PIORUN 2” opiewa na łączną kwotę 400 350 000 zł. Większość tej sumy – aż 368 750 000 zł – pochodzi z państwowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych, natomiast 31 600 000 zł stanowi wkład własny spółki Mesko.

Efekty tej inwestycji będą odczuwalne już za parę lat. Po zakończeniu prac w grudniu 2028 roku zakłady w Skarżysku-Kamiennej będą w stanie produkować około 2500 zestawów rakietowych rocznie. Co ważne, nowa linia produkcyjna zostanie zaprojektowana tak, aby w przyszłości wytwarzać na niej także najnowszą wersję uzbrojenia – PPZR Piorun 2.

Od 3 do 6 tysięcy rakiet. Tempo, które robi wrażenie

Zapotrzebowanie na polskie rakiety przeciwlotnicze rośnie w bardzo szybkim tempie. Pioruny okazały się sprzętem sprawdzonym w bojowych warunkach i zdobyły wysokie uznanie wśród zagranicznych armii. O skali obecnego przyspieszenia mówił podczas podpisania umów prezes zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz:

Realizacja inwestycji w Mesko i Jelczu umożliwi nam zwiększenie mocy produkcyjnych i będzie odpowiedzią na dynamicznie rosnący popyt na nasze wyroby. Pioruny i pojazdy Jelcza są tu najlepszymi przykładami. Przewidujemy, że w maju przyszłego wyprodukujemy już 6-tysięczny Pioruna, choć zaledwie 21 miesięcy temu produkcja dopiero przekroczyła 3-tysięczny zestaw. Podobnie dzieje się w Jelczu – dzięki planowi naprawczemu zwiększyliśmy wydajność produkcyjną w dotychczasowej fabryce w Jelczu-Laskowicach o około 50%, jeszcze w tym roku zakład w Raciborzu opuszczą pierwsze pojazdy, a docelowo będzie to 700 ciężarówek rocznie. I wreszcie – już za około 7 miesięcy rozpoczynamy budowę zupełnie nowego zakładu w Miłoszycach, który będzie produkować około 1600 pojazdów rocznie. To są konkrety, to nasz rzeczywisty wkład w budowanie obronności państwa. Tak się produkuje polskie bezpieczeństwo.

Część większego planu. Mesko i Jelcz z budżetem 979 mln zł

Umowy podpisane 13 i 16 listopada 2026 roku obejmują wsparcie nie tylko dla Mesko, ale i dla Jelcza. Z łącznej puli blisko 979 mln zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych przekazane zostanie 668,75 mln zł, a resztę stanowią środki własne spółek.

Jelcz otrzyma 300 mln zł dofinansowania z FIK (przy całkowitym budżecie projektu ponad 578,6 mln zł) na utworzenie nowego oddziału produkcyjnego w Raciborzu, zorganizowanego na bazie majątku po upadłym zakładzie Rafako. Docelowo trzy z pięciu hal zajmie produkcja Jelcza, jedną Rosomak, a piąta posłuży integracji baterii programu ochrony antydronowej San. W Raciborzu powstawać ma około 700 pojazdów rocznie, a zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2029 roku.

Powrót przemysłu i uratowane miejsca pracy

Podczas uroczystości w siedzibie PGZ w Warszawie przedstawiciele rządu zwracali uwagę na gospodarcze skutki decyzji inwestycyjnych. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przypomniał wizytę w zakładzie Rafako i szukanie nowego profilu działalności dla podmiotu w upadłości:

Nikt nie miał pomysłu na znalezienie nowego profilu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. My ten pomysł wygenerowaliśmy. Początki wcale nie były łatwe, ale byliśmy tam razem z panem premierem Donaldem Tuskim, który złożył zobowiązanie, że Rafako zostanie przywrócone do normalnej działalności. Tutaj jest taki namacalny przykład, gdzie mieliśmy do czynienia z firmą, która kiedyś została sprywatyzowana, potem postawiona w stan upadłości ze względu na sytuację rynkową; skończyła się robota, bo to były przecież kotły dla energetyki, które tam były produkowane, ale jednocześnie zauważyliśmy, że ten potencjał może być wykorzystany w innym celu. Między innymi analizując różne scenariusze, wskazaliśmy wtedy, że scenariusz 'defence'owy' jest bardzo realny. W tej chwili to się namacalnie dzieje.

Z kolei wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zwróciła uwagę na eksportowy sukces zestawów z Mesko i rynkowy powrót inwestycji w obronność:

Mówiliśmy też o tym, że owszem, ponosimy jedne z największych wydatków na obronność, ale że te wydatki wrócą: w miejscach pracy, w nowej infrastrukturze, w dodatkowym zatrudnieniu i także w pracy dla podwykonawców. To wszystko się dzieje. Przyłączam się do podziękowań pana ministra Balczuna dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej za wykonanie tego zadania, że w Polsce nie dzielimy przemysłu zbrojeniowego na przemysł państwowy i prywatny, tylko wszyscy działają razem, bo jest to przemysł polski.

Wiceszefowa MON dodała również, że zagraniczni partnerzy zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na polskie Pioruny, co czyni rozbudowę mocy produkcyjnych Mesko ważnym krokiem dla całego polskiego sektora obronnego.

Co oznacza ta inwestycja dla Skarżyska-Kamiennej?

Plan rozbudowy zakładów w Skarżysku-Kamiennej do 2028 roku pokazuje wyraźną kierunkową zmianę w polskim przemyśle obronnym. Inwestycja w nowoczesną linię produkcyjną zapewni niezależność wytwórczą w zakresie przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu, a także ugruntuje pozycję Mesko jako kluczowego dostawcy nowoczesnej broni w regionie.

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