Truskawka Bielińska. Smak regionu i tradycja

Uprawa truskawki w gminie Bieliny ma długą historię. Już w 1960 roku Chłodnia w Kielcach, będąca wówczas głównym lokalnym przetwórcą owoców miękkich, zaczęła tworzyć swoją bazę surowcową na tym terenie. W 1961 roku podpisano pierwsze umowy kontraktacyjne na sprzedaż truskawek. W latach 70. i 80. stopniowo zwiększały się wielkość produkcji i powierzchnia plantacji truskawkowych. Gminę Bieliny szybko okrzyknięto mianem „Zagłębia Truskawkowego”. Marka ta stała się rozpoznawalna w kraju, a nawet w Niemczech.

Gmina Bieliny. Polska stolica truskawki

Teren gminy Bieliny charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem, w którym kryje się tajemnica wyjątkowych i unikalnych właściwości smakowych i zapachowych truskawki bielińskiej. Chłodne skalne podłoże, głównie w północnej części gminy, przyczynia się do tego, iż okres dojrzewania i zbioru truskawki w gminie Bieliny jest opóźniony do pozostałych rejonów kraju o kilkanaście dni, na przykład do rejonu mazowieckiego o około 2 tygodnie. Mimo, że truskawka jest rośliną, którą można uprawiać w różnych warunkach klimatycznych, te panujące na terenie gminy Bieliny czynią to miejsce wyjątkowo przyjaznym dla jej uprawy. Obecnie uprawą truskawki w gminie zajmuje się około 500 gospodarstw, na mniejszej lub większej powierzchni. W latach świetności truskawka była uprawiana praktycznie na terenie całej gminy, dziś koncentruje się głównie w północnej części, bliżej Pasma Łysogórskiego. Uprawa jest popularna w takich miejscowościach jak: Porąbki, Bieliny, Kakonin, Bieliny Podlesie, Huta Podłysica, Huta Szklana, Huta Stara, Huta Nowa, Czapłów i Zofiówka. Tam gleby są "cięższe" i sprzyjają truskawce.Truskawka Bielińska od 2009 roku znajduje się na liście produktów tradycyjnych, zarejestrowana po akceptacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3

Dzień Świętokrzyskiej Truskawki. Coroczne święto

Centralnym punktem promocji bielińskiej truskawki jest coroczny, folklorystyczny festyn "Dzień Świętokrzyskiej Truskawki". Wydarzenie to, odbywające się zazwyczaj w czerwcu na stadionie sportowym w Bielinach, przyciąga tysiące gości z całej Polski i z zagranicy. Jest to czas zabawy i odpoczynku przed nadchodzącym sezonem zbiorów. Program Dnia Świętokrzyskiej Truskawki jest bogaty i zróżnicowany. Obejmuje występy lokalnych zespołów folklorystycznych, takich jak "Bielinianki", "Małe Bielinianki", "Echo Łysicy", "Kapela Bielińska", czy "Jodełki". Na scenie prezentują się także kapele ludowe i soliści.

Mistrzostwa Świata w Szypułkowaniu Truskawek

Uczestnicy to zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy z różnych krajów (np. Hiszpania, Włochy, Indonezja, Singapur, Ukraina, Japonia, Wielka Brytania; Irak, Bułgaria, USA, Kongo, Kosowo, Turkmenistan, Brazylia), a także zaproszeni VIP-owie, tacy jak politycy czy urzędnicy, rywalizują w szybkim odszypułkowywaniu kilograma truskawek. Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem i dostarcza wielu emocji. Elementem świętowania jest także konkurs kulinarny pn. "Świętokrzyskie Deser EXPO" na najlepszą potrawę przygotowaną z owoców uprawianych w województwie świętokrzyskim, w którym dominują dania z truskawkami.

Bieliny i okolice. Co zobaczyć?

Gmina Bieliny, położona u stóp Świętego Krzyża, oferuje również inne atrakcje turystyczne, takie jak:

Szlaki piesze (w tym Główny Szlak Świętokrzyski i Świętokrzyska Droga Świętego Jakuba)

Szlaki rowerowe i narciarskie

Osadę Średniowieczną pod Świętym Krzyżem

Świętokrzyską Zagrodę Kultury - HARMONIA w Hucie Szklanej

W regionie znajdują się zabytki, takie jak wczesnobarokowy kościół św. Józefa Oblubieńca NMP, konsekrowany w 1643 r.

Zabytkowy cmentarz z XVIII/XIX wieku

Unikatowe XIX-wieczne kapliczki przydrożne

Pozostałości starożytnego hutnictwa żelaza z okresu wpływów rzymskich.

Odwiedzając Bieliny, można poznać nie tylko słynną truskawkę i jej święto, ale także bogatą historię, kulturę i piękną przyrodę Gór Świętokrzyskich. To miejsce, gdzie tradycja splata się z nowoczesnością, a smak lokalnej truskawki przyciąga smakoszy z daleka.

źródło: Gmin Bieliny, Wikipedia

