Koniec słonecznej pogody. W świętokrzyskie uderzą groźne burze

Załamanie pogody w Świętokrzyskiem. Zbliżają się groźne burze

Synoptycy ostrzegają przed nadchodzącą zmianą pogody. Czwartek w regionie świętokrzyskim zapowiada się z gwałtownymi burzami oraz silnymi porywami wiatru, które mogą osiągać prędkość zagrażającą bezpieczeństwu. Ze względu na dynamikę zjawisk należy liczyć się z wystąpieniem lokalnych podtopień oraz przerw w dostawie energii elektrycznej, spowodowanych uszkodzeniami linii energetycznych. Zabezpieczcie przedmioty na balkonach i podwórkach i unikajcie parkowania samochodów pod drzewami.

Do woj. świętokrzyskiego wkraczają groźne burze, a wraz z nimi ochłodzenie

Nadchodzące dni przyniosą w regionie świętokrzyskim nie tylko burze, ale i wyraźne ochłodzenie. W czwartek (7.05) bardzo ciepłe powietrze utrzyma się jedynie na południowym wschodzie kraju. W Świętokrzyskiem będziemy mogli liczyć na temperaturę od 15 do 18 stopni.

Proces przejścia z gorącej na chłodną masę powietrza, przebiegnie w sposób dynamiczny i lokalnie niebezpieczny. W połowie tygodnia większość kraju znajdzie się w zasięgu opadów deszczu oraz burz, którym towarzyszyć może grad i porywisty wiatr. Na szczególne utrudnienia muszą przygotować się mieszkańcy zachodniej i południowej Polski, gdzie prognozowane są najintensywniejsze ulewy, niosące od 20 do nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Burze w woj. świętokrzyskim. Alert IMGW I stopnia

Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi burzami wydał już IMGW. Alert I stopnia dotyczy całego regionu świętokrzyskiego i ma obowiązywać w czwartek (07.05) od godziny 7:30. Zagrożenie ma minąć w piątkowy poranek.

Prawidłowe zachowanie podczas burz:

W domu:

Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa.

Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.

Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.

Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pamiętajmy również, że w czasie burzy nie należy podchodzić do okien.

Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).

Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).

Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.

Chwilowa bezpieczne uspokojenie się nawałnicy i cisza – nie oznacza bezpieczeństwa.

W terenie:

O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:

Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiaty oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.

Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wykorzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).

Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy.

Wyjdźmy natychmiast z wody.

Unikajmy używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wyłączmy.

Gdy jedziemy pojazdem:

Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy.

Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.

Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostańmy w samochodzie.

