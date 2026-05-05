Koniec słonecznej pogody. W świętokrzyskie uderzą groźne burze

Załamanie pogody w Świętokrzyskiem. Zbliżają się groźne burze
Synoptycy ostrzegają przed nadchodzącą zmianą pogody. Czwartek w regionie świętokrzyskim zapowiada się z gwałtownymi burzami oraz silnymi porywami wiatru, które mogą osiągać prędkość zagrażającą bezpieczeństwu. Ze względu na dynamikę zjawisk należy liczyć się z wystąpieniem lokalnych podtopień oraz przerw w dostawie energii elektrycznej, spowodowanych uszkodzeniami linii energetycznych. Zabezpieczcie przedmioty na balkonach i podwórkach i unikajcie parkowania samochodów pod drzewami.
Do woj. świętokrzyskiego wkraczają groźne burze, a wraz z nimi ochłodzenie
Nadchodzące dni przyniosą w regionie świętokrzyskim nie tylko burze, ale i wyraźne ochłodzenie. W czwartek (7.05) bardzo ciepłe powietrze utrzyma się jedynie na południowym wschodzie kraju. W Świętokrzyskiem będziemy mogli liczyć na temperaturę od 15 do 18 stopni.
Proces przejścia z gorącej na chłodną masę powietrza, przebiegnie w sposób dynamiczny i lokalnie niebezpieczny. W połowie tygodnia większość kraju znajdzie się w zasięgu opadów deszczu oraz burz, którym towarzyszyć może grad i porywisty wiatr. Na szczególne utrudnienia muszą przygotować się mieszkańcy zachodniej i południowej Polski, gdzie prognozowane są najintensywniejsze ulewy, niosące od 20 do nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy.
Burze w woj. świętokrzyskim. Alert IMGW I stopnia
Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi burzami wydał już IMGW. Alert I stopnia dotyczy całego regionu świętokrzyskiego i ma obowiązywać w czwartek (07.05) od godziny 7:30. Zagrożenie ma minąć w piątkowy poranek.
Prawidłowe zachowanie podczas burz:
W domu:
- Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa.
- Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.
- Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.
- Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pamiętajmy również, że w czasie burzy nie należy podchodzić do okien.
- Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).
- Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).
- Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.
- Chwilowa bezpieczne uspokojenie się nawałnicy i cisza – nie oznacza bezpieczeństwa.
W terenie:
O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:
- Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiaty oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.
- Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wykorzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).
- Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy.
- Wyjdźmy natychmiast z wody.
- Unikajmy używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wyłączmy.
Gdy jedziemy pojazdem:
- Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy.
- Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.
- Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostańmy w samochodzie.